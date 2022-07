Marta Arocha, Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias: “Debemos ser valientes con el catálogo de prestaciones que queremos para nuestro futuro”

Marta Arocha, directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, nos recibe a mediados de junio armada de una batería de datos (“últimamente parece que todo el mundo conoce la dependencia y todo el mundo da datos”) con la intención de sentar las bases de la entrevista sobre hechos, y no sobre opiniones. Y esto marca una entrevista con dos partes muy diferenciadas. En la inicial, nos adentramos en el deseo de Marta Arocha de dejar un punto de partida claro: “la progresión de la Dependencia en Canarias en el año 2022 es muy positiva, con datos estadísticos sacados del Imserso, no porque lo diga yo”. En la segunda parte, nos acercamos a aspectos como la transformación digital y startups que revolucionan el sector de la teleasistencia o el envejecimiento activo.

“Para ver la evolución de la dependencia en Canarias en el año 2022, partimos en 2019 de un total de 1.752 altas en Programas Individuales de Atención (PIA). En el 2020, porque creo que hay que contarlo todo, se dieron 1.680. En 2021, hubo 1.717 altas. Ahora llegamos a 2022 y en 5 meses ya hemos superado todas las altas PIA que se dieron en cualquiera de los años anteriores, en la totalidad del año”, recalca la directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.

“Creo que la evolución del sistema de la dependencia en este año 2022 observamos que hay una evolución positiva y nos queda mucho, pero estamos empezando a despegar y a ver luz al final del túnel. Conseguir atender a 1.000 personas durante 6, 7, 8 meses, pues estamos hablando de atender a un número realmente importante de personas. Creo que ya en el mes de junio habremos conseguido atender tantas personas en Canarias como la suma de los 2 años anteriores y yo creo que eso es muy importante que se diga. Hay que empezar a generar una dinámica positiva en dependencia”, indica Marta Arocha.

“Debemos unir todas las fuerzas políticas y hablar realmente de la importancia que tiene la dependencia. Por varios factores, el primero, por supuesto, porque atendemos a las personas que lo merecen. Pero además, porque estamos utilizando prestaciones, en este momento en Canarias, que son generadoras de empleo y generan empleo de forma real e importante. Nosotros nos estamos centrando mucho en prestaciones económicas, tanto la prestación para cuidar al entorno familiar como la prestación vinculada al servicio. Esta prestación es una cantidad de hasta 750 euros, que tendremos que mejorar -por supuesto-, pero que genera empleo y eso es muy importante”, afirma Arocha.

“Te decía la importancia que tiene la ley de dependencia, todo el mundo la conoce así, pero la ley tiene nombre y apellidos: ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. La filosofía de la ley es mantener a las personas en las mejores condiciones durante el mayor tiempo posible y en su entorno habitual. ¿Eso cómo lo conseguimos? Con políticas activas, con políticas activas de envejecimiento. La que conocemos como ley de dependencia, ha marcado mi vida profesional y eso lo transmitía incluso en el ayuntamiento [de Santa Cruz de Tenerife] cuando llevaba las políticas sociales porque me permitían fomentar esa primera parte de la ley, la promoción de la autonomía personal”, indica la directora general de Dependencia y Discapacidad regional.

Para Marta Arocha, “en Canarias, estamos en una situación tan complicada, que los dependientes, cuando ya los atendemos, son normalmente grandes dependientes y no nos dejan abordar ese primer nombre de la ley, la promoción de la autonomía personal. Atender a las personas antes de llegar a ese envejecimiento tan grande. Eso que hacíamos en el ayuntamiento, política de envejecimiento activo. Claro que todo esto tiene que ver si conseguimos trabajar con las personas en un primer momento, con centros de día, con servicios de promoción de la autonomía personal... Conseguimos una población que envejece más tarde y mejor. Trabajamos, pues esa primera parte de la ley y esa filosofía. Es verdad que es una ley prestadora de servicios, que nos habla de centros sociosanitarios, pero no es realmente la filosofía de la ley, que es conseguir ese paso previo, de atención a las personas, dentro de su entorno, las mejores condiciones, no salir de sus domicilios, mantenerlos en sus casas, en su entorno, en buenas condiciones, y eso es lo que nos da esa primera parte del nombre de la ley”.

“Sentar las bases con una visión más de futuro, de nuevos conceptos”

En esta parte de la entrevista giramos ya hacia el ámbito de la transformación digital y la innovación que aportan las startups. Marta Arocha enfatiza: “en Canarias partimos de una situación tan desfavorecida y estamos tan atrás respecto al resto de comunidades autónomas que cuando hablamos de innovación digital, cuando hablamos de políticas como más evolucionadas, me da mucho vértigo, ya que necesitamos poner las bases. Pero es verdad que tenemos que sentar las bases con una visión más de futuro, de nuevos conceptos”.

“Durante las reuniones que mantengo con el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) acabamos concluyendo que teníamos que ser valientes, que teníamos que empezar a recoger en el catálogo el futuro que queremos para Canarias, sin olvidarnos que nos falta mucha base. En dependencia, en discapacidad nos cuesta mucho ir un poco más allá”.

“Voy a reuniones con otras comunidades autónomas y ellos están hablando de teleasistencia avanzada y yo estoy cruzando los dedos para que me salgan las prescripciones técnicas de mi teleasistencia básica y poder llegar al mayor número de canarios posible. Pero yo no me quiero olvidar de la posibilidad de proyectos de teleasistencia avanzada cómo vamos a poner, por ejemplo, en Lanzarote. Es verdad que partimos de una situación complicada, pero tenemos que intentar ir más allá, no podemos seguir quedándonos anclados en ese ”Canarias es la comunidad autónoma con mayor retraso de toda España“. Tenemos que intentar trabajar atendiendo al mayor número de personas, pero intentando avanzar en política innovadoras”.

Para Marta Arocha, “ahora mismo es un momento importantísimo en materia de discapacidad para nosotros. Estamos haciendo un diagnóstico de cuál es la situación de la dependencia. Una vez que tengamos ese diagnóstico, nos va a determinar posibles soluciones en materia de discapacidad. Es un momento en que el abordaje de la discapacidad está abierto a innovar, a dar un paso más en Canarias”.

“No todas las personas con discapacidad necesitan lo mismo. Hay personas con discapacidad que necesitan completamente lo contrario a lo que les estamos dando, no esas políticas asistencialistas, de ayudas. Te pongo un ejemplo: estamos preparando un proyecto para el Día Internacional de la Discapacidad en diciembre y el título va a ser: ”Mujeres con grandes capacidades“, porque realmente creo que al final las personas con discapacidad son personas con grandes capacidades, que desarrollan otras para poder suplir un poco el handicap que tienen”, concluye la directora general de Dependencia y Discapacidad regional.