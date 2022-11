Aktuelle Informationen über öffentliche Finanzierungsinstrumente für Startups

Liste der Finanzinstrumente für neue Technologieunternehmen in Spanien und insbesondere in der Gemeinschaft Madrid, veröffentlicht von

Zusätzlich zu den in dieser Liste aufgeführten Hilfen wurden in den letzten sechs Monaten die mit europäischen Konjunkturmitteln finanzierten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des Plans für Konjunkturbelebung, Umstrukturierung und Widerstandsfähigkeit: EU der nächsten Generation über zwei Instrumente fortgesetzt: den Konjunkturbelebungs- und Widerstandsfähigkeitsmechanismus und REACT-EU. Zu den Maßnahmen zur Förderung von innovativem Unternehmertum gehören die Entwicklung der Spain Entrepreneurial Nation Strategy, um die Gründung und das Wachstum von Unternehmen anzukurbeln, der FOND-ICO Next Tech Fund zur Förderung privater Investitionen in innovative digitale Projekte mit großer Wirkung: Startups mit Investitionen von weniger als 1 Mio. EUR und Scaleups mit einem Mindestbetrag von mehr als 3 Mio. EUR sowie Activa Startups, das im Folgenden näher beschrieben wird.

Start-ups können auch indirekt von anderen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für das Konjunkturprogramm und von PERTE profitieren. Dabei handelt es sich um strategische Projekte, die eine Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen, Unternehmen und Forschungszentren in Bereichen wie Mobilität, Gesundheit, erneuerbare Energien, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Sprache, Kreislaufwirtschaft, Schiffsindustrie, Luft- und Raumfahrt, Digitalisierung des Wasserkreislaufs, Mikroelektronik und Halbleiter sowie Sozialwirtschaft erfordern.

INHALTSANGABE:

1. GEBÜHREN

1.1 F&E&I-Projekte - Nationale Zuschüsse

Neotec y Neotec mujeres emprendedoras (CDTI)

Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas (Doctorados industriales)

Programa Torres Quevedo

Activa Startups

Solicitud de patentes y modelos de utilidad OEPM

Tecnologías habilitadoras digitales (antiguo AEESD)

1.2 F&E&I-Projekte - Regionale Zuschüsse

Förderlinien des regionalen Ministeriums für Wissenschaft, Hochschulen und Innovation und des regionalen Ministeriums für Bildung und Hochschulen der Region Madrid

1.3 F&E&I-Projekte - Europäische Zuschüsse

EUROPAEISCHER INNOVATIONSRAT (EIC)

EUROSTARS

Europäische Partnerschaft in Horizon Europe

1.4 Internationalisierungsprojekte

ICEX – Next

2. ZINSGÜNSTIGE DARLEHEN ODER KREDITE

2.1 Zinsgünstige Darlehen oder Kredite - FuEuI-Projekte - Nationale Beihilfen

CDTI - Forschungs- und Entwicklungsprojekte Herausforderungen bei der Zusammenarbeit Vernetzte Industrie 4.0 Multilaterale oder bilaterale Programme (EUREKA)

2.2 Andere

ICO Lines - Unternehmen und Unternehmer 2021

Darlehen für KMU für produktive Investitionen und kommerzielle Umsetzungen COFIDES – Finanzinstrumente

3. BETEILIGUNGSDARLEHEN

3.1 Eigenkapital-/Beteiligungsdarlehensprogramme - F&E&I-Projekte

ENISA-Finanzierungslinien

3.2 Internationalisierung

COFIDES - Fonds für Auslandsinvestitionen von kleinen und mittleren Unternehmen (FONPYME)

COFIDES - Fonds für Investitionen im Ausland (FIEX)

4. SONSTIGE BEIHILFEN ODER FINANZINSTRUMENTE

4.1 Sonstige Beihilfen für KMU, die nicht speziell für Unternehmensgründungen bestimmt sind (Bürgschaften, öffentliches Beschaffungswesen...)

AVALMADRID

CDTI - Innovative öffentliche Auftragsvergabe

CDTI - INNODEMANDA

Zuschüsse für Industrie-KMU für Industrie 4.0-Projekte

Activa Industrie 4.0

4.2 Sonstige Beihilfen:

RIS 3 - Beihilfen zur Förderung der technologischen Innovation und des Technologietransfers in den produktiven Sektor

RIS3 - Beihilfen zur Unterstützung von technologischen Innovationsprojekten mit Traktoreneffekt, die von Open Innovation Nuclei (“Innovation HUBS”) entwickelt wurden

Verbleibende Programme des Staatsplans für wissenschaftliche und technische Forschung und Innovation 2021-2023?

