“Die Verwaltung in Ihrer Nähe”: ein Plan zur Bekämpfung digitaler, territorialer und geschlechtsspezifischer Unterschiede

Die Ministerin für Territorialpolitik, Isabel Rodríguez, stellte dieses Pilotprogramm vor, das 7,5 Millionen Einwohnern von Kleinstädten zugute kommen wird, indem Dienstleistungen der Allgemeinen Staatsverwaltung in ihren Stadtverwaltungen angeboten werden.

Die Ministerin für Territorialpolitik und Regierungssprecherin, Isabel Rodríguez, erklärte heute, sie sei “stolz darauf, einer Regierung anzugehören, die sich für alle Spanier einsetzt, egal wo sie leben”.

Der Minister stellte in Jadraque (Guadalajara) zusammen mit dem Bürgermeister Héctor Gregorio, Vertretern der Regierung von Kastilien-La Mancha und den Regierungsdelegierten den Plan “Die Verwaltung in deiner Nähe” vor, um “den Bewohnern der Dörfer die Anreise zu ersparen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Verfahren von ihrer Gemeinde aus durchzuführen”.

Ziel der Regierung ist es, die Verwaltung den Bürgern näher zu bringen, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu stärken, die digitale Kluft zu bekämpfen und die Chancengleichheit zu verbessern. Der Minister sagte, er wolle “unser Land umgestalten und die Verwaltung nützlicher und näher an uns heranführen”.

Der Plan wird mehr als 7,5 Millionen Spaniern zugute kommen.

Der Plan wird mehr als 7,5 Millionen Menschen zugute kommen, von denen mehr als zwei Millionen, d. h. fast 30 %, über 60 Jahre alt sind: “Die spanische Regierung ist sich der Bedeutung der Anwendung des Kriteriums der Nähe bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und Verfahren bewusst. Ich bin davon überzeugt, dass die Initiative den sozialen und territorialen Zusammenhalt stärken wird, der für die Gewährleistung der Chancengleichheit unerlässlich ist”.

“Wir wollen näher dran sein und den Bürgern nützlicher sein. Kurz gesagt, wir wollen, dass Menschen, die in Gemeinden mit weniger Einwohnern leben, die gleichen öffentlichen Dienstleistungen erhalten.

“Wir starten 'Die Verwaltung in Ihrer Nähe', Hand in Hand mit Stadtverwaltungen wie Jadraque und dem Spanischen Verband der Gemeinden und Provinzen (FEMP)”, sagte er.

Die vom Ministerium für Territorialpolitik gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation geförderte Initiative zielt darauf ab, “zwei wesentliche Ziele dieser Regierung zu erfüllen: zu schützen und voranzubringen. Auf diese Weise schützen wir die Öffentlichkeit, den Wohlfahrtsstaat, das, was unseren Zusammenhalt als Land und als Gesellschaft stärkt, und gleichzeitig kommen wir voran, indem wir die Rechte ausweiten, die öffentlichen Dienstleistungen ausbauen und Reformen durchführen, die unser Land braucht, um die historische Chance zu nutzen, die die europäischen Fonds für die Umgestaltung unserer Wirtschaft darstellen, von denen Spanien 140.000 Millionen erhalten wird”.

Erste Phase in mehr als 3.200 Gemeinden

Die erste Phase von “Die Verwaltung in Ihrer Nähe” wird in mehr als 3.200 Gemeinden umgesetzt: “Es geht darum, das Leben der Menschen zu erleichtern, indem die Verwaltung näher an das Gebiet gebracht wird, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu stärken, die digitale Kluft zu bekämpfen und Chancengleichheit zu gewährleisten”.

Sie wird in Gemeinden mit 500 bis 8.000 Einwohnern und in einigen Provinzen, wie Guadalajara, Soria und Teruel, mit weiter verstreuten Bevölkerungszentren, auch in Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern angewandt werden. Dies ist besonders wichtig für Provinzen wie Guadalajara, in der fast 78 % der 288 Gemeinden weniger als 200 Einwohner haben.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich nur noch an ihre Gemeindeverwaltung wenden, um ihre digitale Signatur zu erhalten, mit der sie Zugang zu digitalen Verfahren und Diensten erhalten, wodurch unnötige Fahrten und die damit verbundenen wirtschaftlichen Kosten vermieden werden.

Ziel ist es, die Bürger über Verfahren und Dienstleistungen zu informieren, sie zu begleiten, ihnen zu helfen, sie anzuleiten, die Verwaltung besser zu nutzen und digitale, territoriale und geschlechtsspezifische Ungleichheiten zu bekämpfen.

Der Minister betonte: “Die Digitalisierung ist der Schlüssel zum Fortschritt des Landes und es ist wichtig, dass die Bürger Vertrauen in die öffentlichen Verwaltungen haben. Und eine der wichtigsten Säulen dieses Vertrauens ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die von ihnen erbrachten öffentlichen Dienstleistungen einfach und problemlos in Anspruch nehmen können”.

Die Regierung fördert die “Verwaltung in Ihrer Nähe”, um die Effizienz der von ihr bereits auf dem Territorium erbrachten Dienstleistungen zu verbessern und sie den Bürgern näher zu bringen. Der Zugang zur Liste der verfügbaren öffentlichen Dienstleistungen wird erleichtert, Informationen werden über die Vorteile der Bürgermappe bereitgestellt, deren Pilotanwendung für Mobiltelefone von der Regierung eingeführt wurde, und die Bürger werden mit den Mitteln zur Identifizierung und digitalen Unterschrift ausgestattet, die ihnen den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen, ohne dass sie reisen müssen.

Die Bürgerinnen und Bürger werden dabei unterstützt, ihre Anträge auf Dienstleistungen der Delegationen, Unterdelegationen und Inseldirektionen vor Ort zu bearbeiten, und es werden Informationen über die am meisten nachgefragten Dienstleistungen bereitgestellt.

Institutionelle Zusammenarbeit

Isabel Rodríguez betonte, dass unser dezentralisierter Staat “der beste Weg ist, um ein politisch und kulturell vielfältiges Spanien zu erhalten, und eine Realität, die eine starke Verwaltung in der Region erfordert. Einheit und Zusammenhalt auf der Grundlage des Prinzips der Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen”.

In diesem Sinne ermutigte der Minister die Bürgermeister, diesen Mechanismus zu aktivieren, der für ihre Nachbarn von großem Nutzen sein wird, denn sie können damit “Rentenverfahren durchführen, sich über ihren beruflichen Werdegang informieren, Punkte für den Führerschein sammeln und junge Menschen haben Zugang zum Kulturgutschein”.

Der Minister dankte den Angestellten des öffentlichen Dienstes, “insbesondere den 400, die ihren normalen Arbeitsplatz verlassen haben, um die Verfügbarkeit aller öffentlichen Dienstleistungen in allen Städten und Dörfern zu ermöglichen”.

Castilla-La Mancha

Isabel Rodríguez, die dieses Projekt in Jadraque (Guadalajara) vorstellte, erinnerte an den Wandel, den Kastilien-La Mancha, ihre Heimat, in 40 Jahren Autonomie durchgemacht hat: “Heute ist die Bevölkerung um 25 % gewachsen, wir hatten keine Kreuzungen, und heute haben wir Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnen in den fünf Provinzen, mit höheren Ausgaben und Engagement für Gesundheit und Bildung”.

Der Minister hob die Bedeutung des autonomen Staates für die Umsetzung des Wohlfahrtsstaates hervor und erinnerte an den Wandel in Kastilien-La Mancha: “Wir wissen, weil wir es bei der Pandemie gesehen haben, wie wichtig der öffentliche Sektor ist, der im Falle unseres Landes untrennbar mit unserer territorialen Struktur verbunden ist. Ein Engagement für den sozialen und territorialen Zusammenhalt, das diese Regierung auszeichnet”.

Er betonte auch die Bedeutung des allgemeinen Staatshaushalts 2023, um die Stabilität zu gewährleisten, die Chancengleichheit zu fördern und die soziale Mehrheit unseres Landes zu schützen, wobei die Territorien eingehalten werden müssen. Und er nannte das Beispiel Guadalajara: “375 Millionen Euro für Investitionen in der Provinz, die Förderung des Parador de Turismo de Molina, mit einem Budget von fast 20 Millionen Euro, oder mit der Modernisierung und Digitalisierung der lokalen Einrichtungen, durch das Ministerium für Territorialpolitik, mit 1,5 Millionen Euro in der Provinz”.

Er verwies auch auf die Verpflichtung der Regierung, sich der demografischen Herausforderung zu stellen, mit Investitionen in Höhe von 10.000 Millionen Euro, die in eine grünere und nachhaltigere Wirtschaft fließen sollen, und erinnerte daran, dass Kastilien-La Mancha ein Vorreiter bei der Verabschiedung eines Gesetzes zur nachhaltigen Entwicklung gewesen sei, “nicht um Lagerhallen und Atomfriedhöfe wie in einer anderen Ära zu bauen, sondern um eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in Angriff zu nehmen, die einer neuen Realität und dem ökologischen Gleichgewicht des Tajo den Weg bereiten wird”.

Er verwies auf das gute Einvernehmen mit Kastilien-La Mancha: “Zwei Regierungen, die zusammenarbeiten, um das Leben der Menschen zu verbessern, und sich darauf konzentrieren, die Nutzung neuer Technologien auszuweiten, die digitale Transformation voranzutreiben und an die Bürger zu denken. Deshalb haben wir den Plan ”Verwaltung in Ihrer Nähe“ ins Leben gerufen”, schloss er.