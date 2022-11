Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern haben Zugang zu 25 Millionen an Beihilfen für die Infrastruktur zur Schaffung von audiovisuellen Medien

Die Erste Vizepräsidentin der Regierung und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño, leitete die sektorale Konferenz für digitale Transformation, auf der sie die nächste Ausschreibung für Zuschüsse zur Stärkung der Infrastrukturen des audiovisuellen digitalen Ökosystems in lokalen Einrichtungen ankündigte.

Es handelt sich um eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen mit einem Budget von 25 Millionen Euro, die sich an Projekte lokaler Einrichtungen mit mehr als 100.000 Einwohnern richtet, die Räume und Infrastrukturen für die Schaffung audiovisueller Inhalte bereitstellen möchten, um sie den KMU des audiovisuellen Sektors zur Verfügung zu stellen.

Diese neuen Zuschüsse ergänzen die am vergangenen Samstag im Staatsanzeiger (BOE) veröffentlichte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für experimentelle und innovative Projekte im Bereich der audiovisuellen Medien und Videospiele, bei denen Technologien im Zusammenhang mit dem Metaverse und dem Web 3 eingesetzt werden.

Ein weiteres Thema auf der Digitalkonferenz war die Mitverwaltung, die für die digitalen Fähigkeiten der Bürger von grundlegender Bedeutung ist. Fast 1,5 Milliarden Euro wurden den autonomen Gemeinschaften bereits für die Jahre 2021 und 2022 für die Digitalisierung des Bildungswesens überwiesen. Im Herbst werden die wichtigsten nationalen Programme für die digitale Eingliederung der gesamten Bevölkerung im ganzen Land auf den Weg gebracht.

Auf der Sitzung berichtete der Vizepräsident über die Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda “Digitales Spanien 2026”, die zwei Jahre nach ihrer Einführung aktualisiert wurde, um strategische Projekte und Prioritäten festzulegen, an denen in enger Zusammenarbeit mit den autonomen Gemeinschaften, den lokalen Räten, dem öffentlichen Sektor und dem Privatsektor gearbeitet werden soll.

Spanien ist führend bei der Umsetzung des Konjunkturprogramms in Europa, und die Agenda “Digitales Spanien” ist die digitale Säule mit einem geplanten Investitionsvolumen von rund 20 Milliarden Euro. Alle Vertreter der autonomen Gemeinschaften haben die Fortschritte bei den Investitionen und Programmen zur Digitalisierung sowie die Zusammenarbeit bei diesem digitalen Transformationsprozess gewürdigt.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

