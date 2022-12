Mario Rodríguez , CTO von Martínez Abolafio: “Die am stärksten digitalisierten Unternehmen werden in einem globalisierten und wettbewerbsorientierten Markt überleben können”

Mario Rodríguez Hernández, Technologie-Direktor und CTO von Martínez Abolafio, ist sich bewusst, dass Innovation für die Martínez Abolafio Gruppe in jedem ihrer Geschäftsbereiche - Tourismus, Vertrieb, Logistik, Werbung, Bauwesen usw. - von wesentlicher Bedeutung ist, um ihren Kunden eine flexiblere und zufriedenstellendere Antwort zu bieten. Jetzt hat er einen Teil seiner Zeit geopfert, um an einer Reihe von Interviews für den Kanal Impulsa Startups teilzunehmen.

F: Wie schaffen Sie es, in der Geschäftswelt wettbewerbsfähig zu bleiben?

A: Nur Unternehmen, die in der Lage sind, innovativ zu sein, werden in einem zunehmend globalisierten und wettbewerbsorientierten Markt überleben können. Um einen Kunden zufrieden zu stellen, der noch nie so viele Informationen zur Verfügung hatte wie heute. Aus diesem Grund haben wir verschiedene Arbeitsgruppen für Innovation und digitale Transformation, sowohl für interne Verbesserungen als auch für die Weitergabe unserer Erfahrungen an unsere Kunden durch unsere Unternehmen (Magma Innovation Services). Außerdem unterstützen wir das Ökosystem der Tourismusinnovation durch unsere Zusammenarbeit mit Marina Hub Lanzarote.

F: Was sind Ihre Haupttätigkeitsbereiche?

A: Aufgrund der großen Anzahl von Unternehmen in der Gruppe haben wir viele aktive digitale Transformationsprojekte, die sich in folgende Gruppen einteilen lassen: Prozessoptimierung; Vereinfachung von Geschäftsprozessen; Automatisierung und Digitalisierung; Vermeidung sich wiederholender Aufgaben, damit sich die Mitarbeiter auf die Wertschöpfung konzentrieren können; Beschleunigung der Abschaffung von Papier; Nutzung des Wertes von Daten zur Erleichterung der Entscheidungsfindung; Cybersicherheit - wir müssen dieses wertvolle Gut, das Daten sind, in all seinen Aspekten (physisch, logisch und die Ausbildung der Mitarbeiter) schützen.

In all diesen Arbeitsbereichen messen wir den Menschen eine grundlegende Bedeutung bei, denn sie sind das Rückgrat der digitalen Transformation von Organisationen, während die Technologie nur ein Mittel zur Erleichterung des Wandels ist. Die digitale Transformation beginnt und endet mit Menschen (von und für Menschen).

F: Waren Sie aufgrund der Pandemie gezwungen, Ihren digitalen Prozess zu beschleunigen?

A: Sie hat ihn sicherlich beschleunigt, und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. Auf organisatorischer Ebene haben wir neue Arbeitsmodelle, Sitzungen, Projektmanagement und Informationsaustausch eingeführt. Technologisch gesehen, die Vorherrschaft der Mobilität, virtuelle Desktops und die Stärkung der Cybersicherheit. Diese Pandemie hat die verschiedenen Sektoren näher an den Kunden herangeführt und seine Bedürfnisse noch stärker berücksichtigt, was zu tiefgreifenden Veränderungen in der Logistik (letzte Meile), im Tourismus (Auto Check-In) oder in der Werbung und im Bauwesen (Augmented Reality, VR) geführt hat.

F: Sind Sie der Meinung, dass die Digitalisierung bereits in der gesamten Unternehmenslandschaft umgesetzt wurde?

A: Die Verlagerung von Lasten in die Cloud, um Flexibilität zu gewinnen, die vorherrschende Nutzung von Software as a System (SaaS), die es einfacher macht, sich auf das Geschäft zu konzentrieren, Automatisierung durch RPA und Low-Code/No-Code-Tools. Diese neuen Technologien eröffnen einen neuen Weg zur Demokratisierung von Software, so dass sich die Unternehmen auf die Lösung der wirklichen Probleme unserer Kunden konzentrieren können, und nicht auf die technischen Probleme, die die Technologien selbst mit sich bringen. Dies erfordert auch die Integration aller Menschen mit ihren unterschiedlichen Niveaus der digitalen Kultur und eine Veränderung der Arbeitsweise der Unternehmen, die sich zunehmend an interdisziplinären Arbeitsgruppen orientiert und den Kunden in den Mittelpunkt stellt.

F: Planen Sie eine zukünftige Implementierung von Start-ups in Ihrem Unternehmen?

A: Wir investieren bereits in Projekte dieser Art, wobei wir uns hauptsächlich auf Innovationen für den Tourismusmarkt konzentrieren.

F: Im Studienjahr 2022/2023 beginnt die duale Berufsausbildung, bei der die Studierenden fast das gesamte Studienjahr über in Unternehmenspraktika eingebunden sind. Planen Sie, mit Hilfe der Studierenden Open-Innovation-Prozesse und Start-ups zu realisieren?

A: Das könnte für bestimmte Projekte durchaus interessant sein. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, sie zu erleben. Einer der größten Engpässe in den kommenden Jahren wird zweifellos der Mangel an Fachkräften sein, die mit den neuen Technologien umgehen können, die uns zur Verfügung stehen: Cloud, Deep Learning, Big Data. Daher ist jede Initiative, die die Gewinnung von Talenten beinhaltet, ein klares Bekenntnis zur Zukunft.

F: Und arbeiten Sie in Ihrem Unternehmen weltweit?

A: Aus historischen Gründen haben wir eine starke Verbindung zum afrikanischen Kontinent, und es ist ein Markt, den wir derzeit beliefern, wobei wir beabsichtigen, unsere Marktdurchdringung in Zukunft durch Logimarex International, eines unserer Unternehmen, zu erhöhen. Der Prozess der digitalen Transformation und der Globalisierung, in den wir eingetaucht sind, ermöglicht es uns, immer mehr Märkte abzudecken, indem wir agiler und effizienter werden und Mitarbeiter verschiedener Nationalitäten und Kulturen beschäftigen können.

