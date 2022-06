Alex Dantart, cofondateur de Moonback : “L'argent pour créer une startup doit venir de l'entrepreneur lui-même”.

Alex Dantart, investisseur et cofondateur de sociétés telles que Moonback, nous donne les clés de l'entrepreneuriat. Il explique son rôle dans les startups en phase de démarrage et conseille les nouveaux créateurs sur la manière de rechercher des investissements.

Alex Dantart nous assure que l'incubation universitaire a connu une croissance radicale ces dernières années, les universités s'intéressant non seulement aux programmes d'entrepreneuriat mais aussi aux programmes d'incubation. Cependant, il estime qu'il manque encore de grandes figures de l'entrepreneuriat au sein de l'institution. “Je vois qu'il y a encore du travail à faire pour que l'écosystème devienne beaucoup plus riche. En d'autres termes, ils devraient s'appuyer sur des chiffres réels et ne pas se consacrer uniquement à la mise en place de programmes d'incubation”, déclare l'investisseur.

Aux étudiants universitaires qui souhaitent créer leur propre startup, M. Dantart conseille de se lancer directement dans l'entrepreneuriat. Il pense que la meilleure façon d'apprendre est de mettre en pratique les connaissances acquises, mais ils doivent être sûrs que c'est ce qu'ils veulent dans la vie. Il leur assure que la vie d'un entrepreneur est difficile et qu'ils doivent avoir la capacité mentale et une situation économique optimale pour pouvoir créer une entreprise. Il précise qu'il ne faut jamais le faire par nécessité, à l'exemple de l'année 2010 où la crise économique a créé un besoin de travail et où les gens se sont lancés dans l'entrepreneuriat, mais où 98% des entreprises ont échoué. “L'esprit d'entreprise doit être une vocation, il doit venir de l'intérieur et c'est quelque chose que l'on veut faire en soi”, déclare M. Dantart.

Une fois que la décision de créer une start-up est prise et qu'il est clair qu'il s'agit d'une vocation, il faut penser à une bonne idée. Pour lui, c'est la clé du succès. De sa position, Dantart aide les nouveaux entrepreneurs à relever le défi, il leur apprend à s'améliorer en cours de route afin qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils doivent ajuster dans leur idée ou leur projet pour le faire fonctionner.

Il existe aujourd'hui de nombreux projets d'incubation qui se consacrent à la génération d'entrepreneurs et non à la génération d'idées, c'est pourquoi il conseille de valider, d'affiner et de brosser d'abord l'idée afin que le projet qui est dans l'esprit de l'entrepreneur soit parfait.

Quant aux équipes de travail mixtes, Alex Dantart assure qu'elles peuvent très bien fonctionner tant qu'elles ne sont pas excessivement hétérogènes. La mondialisation et la technologie rendent possible la création d'entreprises de ce type, mais il souligne que lorsque les partenaires sont issus de cultures très différentes, la tâche de les créer peut être très difficile. Par exemple, en Amérique latine, l'économie fonctionne très différemment de l'Espagne, ce qui fait que les Espagnols ont tendance à vouloir travailler avec des gens de là-bas, car c'est beaucoup moins cher. En conclusion, “il est toujours bon de créer des équipes mixtes, mais il faut savoir comment et quels ingrédients mélanger”.

Alex Dantart encourage également l'esprit d'entreprise local, notamment dans les îles Canaries, où il voit une grande opportunité après la catastrophe du volcan. Il en résulte que de très bonnes idées peuvent émerger, des projets peuvent être créés pour couvrir des besoins apparus récemment.

Enfin, la première chose qu'une startup doit obtenir pour rechercher des investisseurs et des financements, ce sont des clients, car quelle que soit la qualité de l'équipe que vous avez, quel que soit le travail que vous avez effectué pendant des mois sur le MVP, travailler directement sur le produit final au lieu d'essayer quelque chose qui fonctionne d'abord est une erreur. Selon M. Dantart, l'argent de l'investisseur externe dans les premières phases doit être utilisé pour développer l'idée mise en pratique, mais l'argent pour créer une startup doit provenir de l'entrepreneur lui-même.