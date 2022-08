Dunnia Rodríguez, directrice de la SCE: “Les startups sont liées à la diversification dans le cadre de la transformation économique que nous connaissons”

Dunnia Rodríguez est directrice du Service de l'emploi des Canaries (SCE) depuis août 2019 et a accueilli Impulsa Startups pour parler des politiques régionales liées à la transformation numérique de l'économie et des nouveaux modèles d'affaires englobés dans le modèle des startups. M. Rodríguez connaît bien la SCE, puisqu'il a déjà été directeur adjoint de la formation et directeur adjoint de la promotion de l'économie sociale. Il possède également une expérience de trois ans à la tête de l'entreprise publique Gestión Recaudatoria de Canarias S.A. (Grecasa). Pendant 9 ans, elle a travaillé comme technicienne à la Direction générale des infrastructures éducatives du gouvernement des Canaries, ce qui influence sans doute le fait que tout au long de l'entretien, elle souligne l'importance de la formation dans les politiques d'emploi.

Q. Dans quelle mesure pensez-vous que les services régionaux de l'emploi, ou le service de l'emploi des Canaries, se concentreront de plus en plus sur l'emploi indépendant et l'entrepreneuriat innovant ?

D.R. Le changement de paradigme est très clair. La pandémie a accéléré la numérisation de manière exponentielle et les services publics de l'emploi doivent s'adapter. Il n'y a pas d'autre formule. Il est vrai que l'année dernière, aussi bien en 2021 que cette année, lorsque nous développons différents appels, la mise en œuvre de la formation numérique et également liée à une transformation écologique, sont implicites dans presque toutes les politiques actives de l'emploi. En outre, à titre d'exemple, tous les fonds du mécanisme de relance et de résilience [l'instrument clé de la NextGenerationEU] sont principalement destinés à l'entrepreneuriat, dans de nombreux cas à l'entrepreneuriat rural et à l'entrepreneuriat féminin dans les zones urbaines et rurales. Donc, toute cette formation doit être obligatoire - parce qu'ils établissent un quota minimum de 35% - dans la formation numérique et dans la transformation écologique. Par conséquent, ce n'est pas une question à laquelle nous pouvons réfléchir, il n'y a pas d'autre moyen.

Nous sommes en train de créer un centre d'orientation, d'innovation et d'entrepreneuriat, avec un financement provenant des mécanismes de redressement et de résilience. Nous disposons d'un financement pour trois ans, mais il est prévu qu'il soit permanent. Nous allons avoir le siège central à Tenerife, à Ofra, à côté de nos services centraux, mais il fournira des services à toute la Communauté autonome. Il s'agit de l'orientation, de l'innovation dans l'orientation et de l'innovation dans l'entrepreneuriat. Nous allons donc fournir toutes sortes de services à toutes les entreprises et à tous les entrepreneurs qui le souhaitent, principalement les jeunes entreprises.

Q. Dans ce sens, comment la SCE va-t-elle s'y prendre pour promouvoir les start-ups et l'entrepreneuriat innovant dans les années à venir ?

D.R. C'est une voie que nous devons sans doute continuer à maintenir et à promouvoir. La stratégie “L'Espagne en tant que nation entreprenante” établit déjà la lutte contre les écarts entre les sexes, les générations, la situation socio-économique et les territoires. Ainsi, dans cette optique, il est clair que les start-ups sont liées à la diversification, dans le cadre de la transformation économique que nous connaissons. Par conséquent, du point de vue du service de l'emploi des Canaries, ce que nous faisons - dans les appels que nous lançons - c'est de donner la priorité à tout ce qui diversifie l'économie.

C'est pourquoi nous commençons par la formation. Nous avons lancé une offre de formation qui a été publiée en mai, où toutes les formations destinées à l'énergie, à l'eau, aux sciences, aux technologies, à l'informatique, aux communications et à l'audiovisuel ont augmenté de façon exponentielle. Si nous regardons l'offre de formation précédente et cette offre a vraiment très peu à voir avec elle et est précisément alignée sur cette situation. Nous sommes dans un monde de technification, c'est-à-dire que nous devons adapter les politiques actives de l'emploi à cette voie de technification.

Aux Canaries, nous avons un problème avec les chômeurs inscrits au service de l'emploi des Canaries, et c'est que 90 % d'entre eux n'ont pas les qualifications qui leur permettraient d'entrer dans le monde du travail, d'exercer une profession. En ce sens, la formation et l'orientation sont extrêmement importantes. Par conséquent, ces politiques qui nous permettent d'utiliser des fonds extraordinaires de l'Europe, le mécanisme de coopération et de résilience ou les fonds REACT-UE, visent précisément toutes ces personnes qui ont ces faibles qualifications, principalement numériques, pour les qualifier et les mettre sur le marché, à différents niveaux, et cela doit être progressif.

Mais c'est un chemin sans retour, c'est-à-dire que nous devons nous numériser dans tous les sens et il y a une offre très large en ce moment dans le service de l'emploi des Canaries, dans toutes les politiques que nous avons déployées, il y a des spécifiques pour les groupes vulnérables qui sont toujours les plus compliqués quand il s'agit de cette numérisation ou de cette transformation écologique qui vont de pair avec les deux, mais en termes de politique active de l'emploi visant l'entrepreneuriat, elle a toujours plus de poids, celle qui vise l'entrepreneuriat numérique et l'entrepreneuriat de la transformation écologique et la lutte contre le changement climatique.

Q. Le phénomène des nomades numériques - également dans les îles non capitales - ouvre un énorme espace d'opportunités pour un flux de connaissances dans cette transformation numérique et pour des modèles d'entreprise émergents, évolutifs, numériques et globaux... Quelle est votre opinion ?

D.R. Oui, en effet. Pour cela, nous disposons de ce que nous appelons les services intégrés aux entreprises. Nous avons des accords de collaboration avec les quatre chambres de commerce, avec les deux confédérations d'entreprises, avec les deux fondations universitaires... Donc, tous ces agents, collaborateurs du Service général de l'emploi, aident à l'investissement des entreprises, à l'intégration des entreprises, aux études de marché et à aider le nouvel entrepreneur à se positionner sur le marché, à l'orientation, à la diffusion de toutes les subventions du Service de l'emploi des Canaries, et à l'accompagnement, qui est fondamental.

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les startups, depuis 2019, l'écosystème des talents numériques aux Canaries a connu une croissance assez importante et je crois que nous avons été la communauté autonome qui a le plus progressé dans toute l'Espagne. Et c'est là que se situe un tournant fondamental : les incitations fiscales de la zone spéciale des Canaries, qui sont fondamentales lorsqu'il s'agit d'attirer ces startups aux Canaries. En outre, nous disposons ici d'une très bonne connectivité, de très bonnes infrastructures et d'un climat spectaculaire, ce qui offre une qualité de vie en termes de travail et d'expérience quotidienne.

Je disais qu'il y a un tournant dans les incitations fiscales de la zone ZEC des Canaries, qui ont été assouplies, en supprimant la limite du montant minimum d'investissement pour les start-ups. Je pense que c'est fondamental. Désormais, vous pouvez créer une start-up avec six emplois dans les îles capitales, quatre dans les îles non capitales et sans obligation d'investissement. Je pense donc qu'il s'agit d'un point très important pour attirer les start-up aux îles Canaries, pour inciter les talents à rester aux îles Canaries.

Q. Que pensez-vous des points de rencontre intergénérationnels mentionnés dans la vision de l'Espagne en tant que nation entreprenante ?

D.R. Nous parlions tout à l'heure du fossé des générations. Les personnes âgées de 65 ans sont très jeunes et possèdent des compétences et une expérience professionnelle considérables. Peut-être devons-nous renforcer cette partie, afin qu'ils puissent aider, que les seniors puissent aider les nouvelles générations.

Q. Comment le SCE relève-t-il le défi de la formation professionnelle double (FP) et des classes d'entrepreneuriat dans la FP ?

D.R. Nous avons une longueur d'avance dans ce domaine car nous faisons de la formation en alternance depuis de nombreuses années. Nous avons ce que nous appelons des Projets de formation en alternance avec l'emploi, qui sont des certificats de professionnalisme, c'est-à-dire une qualification équivalente aux cycles de formation du ministère régional de l'Éducation. Ils ont une passerelle de validation parce que le système de qualification est unique et qu'il y a un seul EFP pour l'emploi, il n'y a plus d'EFP pour l'emploi et d'EFP pour l'éducation, ils sont unifiés avec la nouvelle loi qui a été publiée cette année. Nous avons l'avantage d'avoir un financement du ministère de l'Emploi qui nous permet d'embaucher la personne en même temps qu'elle étudie et le contrat est de onze mois, ce qui signifie que vous repartez avec une ou deux qualifications, parce qu'en règle générale ces projets ont deux qualifications, deux certificats de professionnalisme, qui peuvent être validés dans le système éducatif et pendant onze mois vous êtes embauché selon la modalité “ contrat de formation et d'apprentissage ”. C'est pourquoi nous réalisons ce type de projet depuis des années avec un grand succès. Actuellement, le projet se fait avec des entités locales, des sociétés locales, des fondations, des associations... des entités sans but lucratif, pour l'exécution de travaux d'intérêt général ou social, par exemple.

Nous avons ensuite un autre type d'exemple pratique. Nous sommes en train de réhabiliter des logements publics, dans le cadre d'un projet entre le ministère régional des Travaux publics, l'Institut du logement des Canaries, le Service de l'emploi des Canaries, qui fournit les fonds pour la formation et l'embauche, et la Fondation du travail de la construction, qui est l'exécutant du projet, car c'est elle qui dispose d'installations agréées pour dispenser des formations dans ce domaine. Ainsi, grâce à une collaboration public-privé, nous établissons ce type de projet de formation en alternance. Nous avons l'avantage que nos fonds proviennent du ministère de l'emploi et nous sommes impliqués dans la formation en alternance depuis très longtemps.

Il faut maintenant aller un peu plus loin et passer à la partie privée. Fin 2021, nous lancerons deux expériences pilotes, une à Tenerife et une à Gran Canaria, en matière d'économie bleue. C'est-à-dire des personnes qui reçoivent une formation, qui sont embauchées pour travailler dans une entreprise privée et en même temps nous leur donnons une incitation à être embauchées dans cette entreprise, de sorte qu'une personne qui apprend au sein de son entreprise ne coûte pas si cher. Une fois que nous aurons évalué ces deux expériences pilotes, nous voulons les étendre. Mais ici, il est vrai que le Service de l'emploi des Canaries a un grand avantage car nous travaillons dans ce domaine depuis des années.

Nous avons maintenant des projets de formation professionnelle. Nous allons placer des conseillers en emploi dans les centres de formation professionnelle afin de diffuser l'esprit d'entreprise dans ces centres. Et cette année, comme nouveauté, nous allons également lancer un projet spécifique avec les deux universités des Canaries pour diffuser l'esprit d'entreprise dans les écoles maternelles, primaires et secondaires.

L'heure est à la formation professionnelle, car bien sûr, comme la mise en œuvre du système dual ne peut plus être inversée, c'est le moment de mettre en place toutes les batteries entrepreneuriales nécessaires, notamment celles qui visent la technification. Il est clair pour nous que les emplois que nous avons maintenant, dans dix ans, n'auront plus rien à voir avec ceux que nous avons maintenant. Nous devons donc nous préparer et nous nous préparons par la formation professionnelle. Il faut donc planter la graine dès maintenant, car - sinon - cela nous arrivera comme une pandémie, nous devrons nous adapter rapidement à de nouveaux systèm