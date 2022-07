Javier Sánchez-Marco, business angel avec 15 ans d'expérience dans les startups, parle du potentiel des îles Canaries dans ce domaine

Javier Sánchez-Marco est un passionné d'entrepreneuriat qui a travaillé pendant plus de 12 ans dans le secteur des entreprises et 15 ans dans le secteur des start-ups. Depuis dix ans, il en a lancé plusieurs grâce aux connaissances qu'il a acquises. Sur le plan personnel, il se décrit comme quelqu'un qui aime connaître de nouvelles personnes et de nouvelles choses, des nouveaux marchés aux nouveaux produits. Découvrir des idées et s'entourer de jeunes gens porteurs d'innovation est un autre de ses hobbies.

Pour ces jeunes qui veulent lancer une startup, il recommande de commencer dans un environnement sûr pour acquérir de la pratique. Pour Sánchez-Marco, il est essentiel de profiter de la diversité des profils dans les classes universitaires, de la présence des professeurs et de tout ce qu'ils ont appris au cours de leurs études. Il considère qu'il s'agit d'un premier test pour commencer “dans un environnement contrôlé en termes de professeurs, de connaissances et de pairs”.

Sánchez-Marco, pour sa part , ne considère pas l'entrepreneuriat par nécessité comme une erreur. Il est conscient qu'il est aujourd'hui difficile de trouver du travail en Espagne, mais cela n'empêche pas l'esprit d'entreprise. Il fait une comparaison entre les États-Unis et l'Espagne ; il assure que dans notre pays il y a un plus grand nombre de possibilités et d'aides pour les entrepreneurs afin que “les jeunes, avec plus de ressources, aient une fenêtre d'opportunité”.

Il lance actuellement une néobanque, appelée Unibo, spécifiquement destinée au secteur de l'immobilier et axée sur les gestionnaires de biens. Avec ce projet, il veut répondre au besoin de ce groupe, qui n'est pas couvert par la banque traditionnelle. C'est l'un des types de startups, qui accompagne celui qui envisage quelque chose qui ne se produit pas. Il donne l'exemple du métavers, dans lequel quelqu'un considère que “notre vie va se dérouler d'une manière différente et est capable de l'imaginer et de la réaliser”. Il l'illustre également avec la marque TESLA et sa voiture électrique, qui a démarré avec une feuille blanche.

La clé du développement de ces projets passe par des groupes de discussion, des petits groupes pour vérifier que le produit est utile et peut être acheté. Il assure qu'il est nécessaire de commencer petit, “il n'est pas nécessaire de créer un méga produit, mais de commencer par quelque chose de petit et de le tester”.

Travailler à distance

Aujourd'hui, les groupes de travail ne sont pas toujours concentrés dans un seul bureau, mais sont désormais répartis dans le monde entier. Lorsqu'il s'agit de collaborer avec des équipes en Amérique latine, M. Sánchez-Marco ne manque pas d'expérience. Il dit que ce qu'il a trouvé difficile dans ces situations, c'est de parvenir à une cohésion des deux côtés. Il est nécessaire d'apprendre à connaître tous les membres, les compétences qu'ils possèdent et même les défis qui peuvent se présenter.

Il insiste surtout sur l'engagement, à l'heure où le travail à distance est plus courant, car “la distance rend les liens plus compliqués”. Même dans ce type de contribution entre équipes internationales, il faut commencer de la même manière : à partir de quelque chose de petit qui peut être testé, jusqu'à l'établissement d'un axe de marché commun. Il estime ainsi qu'une coopération de cette envergure peut être viable.

Il est entré dans le monde technologique lorsqu'il s'est installé au Mexique en 2007. Il a lancé une “initiative” dans le secteur des jeux vidéo, même si, dit-il, “entre ce qui se passait en 2007 et ce qui se passe maintenant, 15 ans plus tard, il y a eu un changement radical”. Il affirme que le terme “startup” n'existait pas à l'époque et qu'il n'y avait donc pas d'écosystème.

De son point de vue, les startups espagnoles ont leur marché naturel en Amérique latine, mais elles s'internationalisent de plus en plus. Ceci est dû au développement actuel du Software as a Service (SaaS) et à sa vision plus globale. Sánchez-Marco commente, en faveur de l'écosystème latin, qu'il est plus “ robuste ” et qu'ils obtiennent des tours plus importants qu'en Espagne. De plus, c'est ici qu'ils peuvent se lancer sur le marché européen en utilisant le pays comme plateforme.

Lorsque Javier Sánchez-Marco s'est lancé dans le monde de l'entreprenariat à Séville, l'un des principaux défis qu'il a dû relever était d'attirer des talents internationaux. Aux Canaries, dit-il, ce problème est réduit, car “c'est un environnement connu en Europe, il est très attractif, de nombreux Européens y passent leurs vacances”. Des éléments tels que la culture, la population, les plages et le climat font de l'archipel un point d'attraction pour ces talents étrangers.

Investir dans les premiers stades

Dans le cas particulier de Sánchez-Marco, il investit dans les premières phases ou les premiers tours de table des start-ups. Et ce n'est pas seulement lui, mais aussi des fonds étrangers qui financent ce type de projets. Cela conduit à l'écosystème amélioré qui existe aujourd'hui. Des exemples tels que Cabify, Glovo et d'autres, qui occupent une position mondiale, attirent l'attention des investisseurs en Espagne.

Mais avant de solliciter des investissements, les startups doivent arriver au lancement du produit ou de son marché et disposer de certains paramètres. De cette façon, la valorisation reçue par ceux qui investissent sera plus élevée. En fonction des ressources dont il dispose, l'utilisateur doit se demander s'il doit investir plus tôt ou plus tard. Tout d'abord, il y a les “trois F” : Amis, Famille et Fous. Ils sont considérés comme la base à partir de laquelle un entrepreneur doit obtenir un soutien pour passer à l'échelle supérieure auprès d'investisseurs tels que les Business Angels, qui connaissent la dynamique.

Pour ceux qui ont l'intention d'investir dans ces très jeunes pousses, Javier Sánchez-Marco recommande d'aller à la rencontre de l'écosystème et d'apprendre à le connaître. De cette manière, il est possible d'identifier les entrepreneurs et les projets et d'acquérir la capacité d'y investir. Les universités ont généralement un petit club d'investissement où elles présentent les nouvelles entreprises aux investisseurs potentiels. Petit à petit, dit-il, il faut “essayer des choses, apprendre à connaître les investisseurs et les projets et développer son intuition”.

En plus de son expérience dans ce domaine, il a également investi dans une plateforme d'émission de jetons en 2017. Il l'a fait à une époque où il y avait un “boom” dans l'émission de jetons propres aux startups, mais il s'est finalement effondré. Sánchez-Marco n'est “pas un grand fan” de ce système, il le considère comme une bulle car la startup ne donne pas de fonds propres mais la valeur du jeton dépend de la demande de la pièce de monnaie de la part des investisseurs“.