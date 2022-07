Jordi Altimira: “Il faut trouver un équilibre entre le lien émotionnel avec l'entrepreneur et l'investissement”.

Jordi Altimira, PDG d'UpBizor, associé général de Lánzame Capital et l'un des premiers fonds d'investissement en Espagne. Diplômé en génie industriel, avec un master en investissement de la CASS Business School et un autre diplôme universitaire de l'IESE Business School, l'Executive MBA. Il se distingue par son profil bidirectionnel d'entrepreneur et d'investisseur. Son expérience dans le monde de l'éducation se concentre sur le domaine de l'information en tant qu'enseignant à la BMF Business School. “J'ai toujours été étroitement lié à l'université, j'ai créé une école de commerce et mon propre master”, explique-t-il. Il n'a pas d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle, mais il pense qu'il s'agit d'un endroit très propice à la création de nouvelles entreprises. “Beaucoup de formations académiques ont une vision très abstraite et pas très concrète, mais la formation professionnelle est beaucoup plus spécifique. Je crois que dans cette spécificité, il peut y avoir une approche de la promotion d'une entreprise qui n'est pas basée sur l'intellectualité mais sur l'aspect pratique”, souligne-t-il.

À tous les jeunes qui veulent créer une start-up à la fin de leurs études, il indique que le plus important est de réfléchir à leur objectif, afin de savoir pourquoi ils veulent se lancer et comment ils peuvent remplir cet objectif vital : “Il est très difficile de créer une entreprise et si vous n'avez pas cet objectif défini au départ, vous jetterez souvent l'éponge. En revanche, lorsqu'il est bien défini, il vous donne beaucoup d'énergie pour continuer. ”Il conclut.

Toutefois, le dynamisme des nouvelles entreprises n'est pas lié à l'âge. Après les différentes crises qu'a connues l'Espagne, de nombreuses personnes ont décidé de créer de nouvelles entreprises, souvent par nécessité. Face à cette vision de l'avenir, Altimira déclare : “C'est une porte de sortie, quand il n'y a pas de débouché professionnel, le plus simple est de créer son propre métier”. Mais il ne peut s'agir d'un simple moyen de gagner de l'argent ; il souligne qu'il est très important qu'il ait un objectif fondamental et une base solide.

Compte tenu de l'augmentation des propositions de start-ups ces derniers temps, de nombreux investisseurs utilisent une liste de contrôle pour évaluer les différentes entreprises. Ce sur quoi Altimira se concentre le plus, c'est la créativité. “La créativité dans l'exécution est très importante”, explique-t-il. Il tient également compte d'un certain nombre de facteurs pour choisir les entreprises retenues, tels que : un marché suffisant, le bon moment pour lancer l'entreprise, une équipe bien rémunérée et une proposition de valeur marchande qui fonctionne dans le temps “Cela rend le potentiel d'une entreprise viable et réalisable”, conclut-il.

Le télétravail comme point de liaison

L'évolution de la technologie permet de travailler depuis différents pays, ce qui enrichit l'entreprise car elle s'appuie sur des perspectives différentes. “La diversité est toujours une bonne chose car elle nous permet d'aborder la complexité des problèmes actuels”, explique Altimira, qui précise qu'au sein de sa propre entreprise, ils ont une équipe mixte de trente personnes de huit nationalités différentes. “Vous prenez conscience des différentes façons de penser, ce qui est positif lorsqu'il s'agit de prendre des décisions et de s'attaquer à un problème”, dit-il. Bien qu'un problème qui peut être mis en évidence dans cet hybride est le processus initial de création ainsi que le processus de créativité, des moments dans lesquels des compétences sont nécessaires qui sont compliquées à faire par le biais d'un ordinateur, mais “bien traité tout est faisable et peut être fait” conclut Jordi Altimira.

Au cours des deux dernières années, le télétravail a permis aux entreprises d'étendre leurs effectifs à d'autres pays, mais il a également permis d'embaucher en Espagne des personnes provenant d'autres communautés que celle où se trouve l'entreprise physique. C'est le cas des îles Canaries, par exemple, un archipel très éloigné du continent qui a toujours eu des difficultés à être relié au reste du pays. Pour Altimira, les îles ont un potentiel très important, mais de son point de vue, elles ont encore un long chemin à parcourir, la création d'un écosystème : “Un écosystème se cuit avec le temps, c'est un terreau qui a déjà été vu dans d'autres villes, pourquoi pas aux Canaries ? Il faut simplement la créer avec patience et courage”, conclut-il. Bien qu'il en soit dépourvu, Altimira a eu une certaine expérience aux îles Canaries, avec deux entreprises. Il indique également que ces dernières années, la création d'entreprises a connu un boom et que les écosystèmes sont de plus en plus définis.

L'importance de l'investissement

Depuis quelque temps, de nombreux investisseurs ont décidé d'investir dans des entreprises en phase de démarrage. Altimira est l'un d'entre eux : “Il y a de plus en plus de capitaux. Le contexte macroéconomique actuel peut changer, tant au niveau de l'inflation que des taux d'intérêt, mais ces dernières années, il y a des liquidités dans le capital à investir, ce qui entraîne une concurrence entre les investisseurs et fait que les investisseurs qui sont dans des investissements à un stade plus avancé descendent la courbe de trésorerie et se déplacent vers des stades plus précoces. C'est là où nous en sommes”, explique-t-il. Selon lui, les investissements se rapprochent chaque jour un peu plus du modèle américain, qui génère son propre flux de transactions. À tous les entrepreneurs à la recherche d'investissements d'amorçage, M. Altimira conseille “d'investir dans les premières phases lorsqu'il y a une équipe qualifiée, une technologie (au moins au niveau d'un MVP éprouvé), une alimentation du marché du produit, les premières mesures et la première traction et que vous êtes prêt à assumer le risque du marché”. Ce sont les éléments les plus importants que l'entreprise doit mettre en avant si elle veut obtenir un financement.

Un nouveau moyen de financement est la tokenisation des startups, un modèle nouveau et peu étudié. M. Altimira explique qu'il a investi dans certains projets qui vont dans ce sens, mais qu'il y a peu d'entreprises pour lesquelles ce type de financement a un sens : “En fin de compte, une stratégie doit s'adapter à un projet, peut-être que les projets qui ne sont pas évolutifs doivent avoir un financement plus traditionnel, comme cela a toujours été le cas. Les projets qui sont plus évolutifs, alors le capital-risque peut être une formule intéressante. Les projets où la décentralisation a du sens, alors la tokenisation a du sens. On ne peut jamais généraliser et encore moins lorsqu'il s'agit de monétiser une entreprise, conclut-il.

Enfin, Altimira adresse également un conseil à tous ceux qui envisagent d'investir un jour ou l'autre. La première chose à faire est d'apprendre à investir, d'étudier la manière de le faire afin d'obtenir le plus grand profit possible. “Vous devez trouver un équilibre entre le lien émotionnel que vous établissez avec l'entrepreneur et l'investissement, et lorsque vous y parvenez, vous pouvez commencer à investir dans le monde réel”, conclut-il.