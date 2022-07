Le gouvernement espagnol encourage la transformation numérique du système judiciaire

Le Conseil des ministres a approuvé hier, et enverra au Parlement espagnol, le projet de loi sur les mesures d'efficacité numérique pour le service public de la justice, qui établit un cadre de pointe pour faciliter sa transformation numérique. La loi réglemente les services numériques accessibles aux citoyens, renforce la sécurité juridique dans la sphère numérique et oriente les systèmes judiciaires vers une utilisation rationnelle des données.

La ministre de la Justice, Pilar Llop, a inscrit le projet dans le cadre du Plan Justice 2030 et, avec les deux lois sur l'efficacité procédurale et organisationnelle qui sont déjà dans le processus parlementaire, l'a considéré comme “ une étape cruciale et fondamentale pour construire les bases fortes et solides de la construction de la justice du futur, une sorte de justice 5.0 ”.

Grâce aux mesures contenues dans le futur règlement, l'accessibilité des citoyens au service public de la justice, l'efficacité du travail de tous les professionnels et l'optimisation des ressources seront améliorées.

D'une part, la tenue de procès et d'audiences télématiques sera encouragée. Pendant la pandémie, plus d'un million d'essais ont déjà eu lieu, avec une économie estimée à plus de 19 millions d'euros en voyages et 9 000 tonnes de CO2, “l'équivalent de 1 382 tours du monde”, a expliqué le ministre.

Il y aura également un dossier Justice, qui sera similaire et connecté au dossier Citoyen, pour faciliter l'identification numérique sécurisée et permettre à quiconque d'effectuer des démarches depuis son ordinateur ou son téléphone portable. Afin d'éliminer les écarts générationnels, territoriaux ou économiques, ce service sera accessible depuis n'importe quelle municipalité d'Espagne par le biais des bureaux judiciaires municipaux.

Le troisième axe sera l'interopérabilité de tous les systèmes et leur automatisation, ainsi que le traitement des données. Llop a donné comme exemple le résultat, déjà obtenu après de nombreuses années d'attente, que les sept différents systèmes de gestion des procédures qui existent sur le territoire sont totalement interopérables avec la Cour suprême. En ce qui concerne l'automatisation, le ministre a cité en exemple les procès d'expulsion: la notification qui doit être faite aux services sociaux se fera automatiquement “afin qu'il n'y ait pas de place pour l'oubli et que les personnes les plus vulnérables soient protégées”.

Pilar Llop a remercié les contributions de tous les groupes professionnels impliqués et la collaboration public-privé avec les entreprises d'innovation et d'intelligence artificielle afin de pouvoir réaliser cet important défi technologique.

Le ministre a également souligné que le projet de loi prend en compte la sécurité juridique, le cadre éthique et les droits de l'homme, l'amélioration de la cybersécurité et le respect du contenu de la Charte des droits numériques approuvée l'année dernière.