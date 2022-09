Women TechEU sostiene le start-up guidate dalle donne fin dalle prime fasi

Dall'anno scorso, 130 startup tecnologiche gestite da donne stanno sviluppando le loro idee di business grazie alle sovvenzioni concesse da questo programma e ai servizi di accelerazione del business che offre.

L'attuale invito fornisce sostegno alle start-up che sono guidate da donne nella fase iniziale e con maggiori rischi di crescita. Oltre a una sovvenzione di 75.000 euro, attraverso l'EIC Women Leadership Programme i finalisti ricevono anche mentoring e preparazione in diversi settori come leadership, internazionalizzazione, business modeling, strategia di implementazione, l'ingresso sul mercato, la raccolta di fondi e la negoziazione con gli investitori, tra gli altri.

All'evento parteciperanno tre relatori principali: Natalia Nowinska, dell'agenzia EISMEA, che presenterà le informazioni sul bando in corso; Emma Fau, membro della giuria delle chiamate 2021 e 2022, che darà la sua visione sui valutatori e, Infine, Judit Giró, dalla startup The BlueBox, che racconterà la sua esperienza come azienda vincente nella chiamata pilota 2021.

Successivamente si terrà una breve tavola rotonda per raccogliere le opinioni dei vari attori della filiera: dall'innovazione al prodotto sul mercato.

Il CDTI

Il CDTI è l'Agenzia del Ministero della Scienza e dell'Innovazione che sostiene l'innovazione basata sulla conoscenza, fornendo consulenza e offrendo finanziamenti pubblici per l'innovazione attraverso sovvenzioni o sovvenzioni parzialmente rimborsabili per progetti di innovazione aziendale. Attraverso l'iniziativa Innvierte Sustainable Economy, il CDTI sostiene e facilita la capitalizzazione delle aziende tecnologiche.

Il CDTI facilita anche l'internazionalizzazione dei progetti di business di R&D e innovazione di aziende ed enti spagnoli e gestisce la partecipazione di aziende spagnole in organizzazioni internazionali di R&S, come Horizonte Europa ed Eureka, e nelle industrie scientifiche e spaziali.

Gestisce inoltre la strategia e la rappresentanza della Spagna in relazione all'attività spaziale e promuove e finanzia programmi e progetti tecnologici e industriali che meglio soddisfano le esigenze strategiche della Spagna, operando con priorità sulla formazione dell'industria.

Il CDTI esercita la rappresentanza spagnola, tramite delegazione del Ministero della Scienza e dell'Innovazione, in qualità di delegazione della Spagna all'ESA, e funge da partner nelle iniziative bilaterali della Spagna con le agenzie spaziali e le organizzazioni spaziali globali. Guida, promuove, promuove e finanzia i progetti e le missioni spaziali della Spagna nel quadro delle strategie scientifiche, tecnologiche e di innovazione del ministero della Scienza e dell'Innovazione e del governo spagnolo.

Il Centro per lo Sviluppo Tecnologico Industriale, E.P.E. (CDTI) è un ente pubblico sotto il Ministero della Scienza e dell'Innovazione.

Traduzione di Francesca Usai

Incubatore di startup e soft landing alle Isole Canarie per imprenditori Italiani

Impulsa Ventures è un incubatore per startup in fase iniziale stabilite nelle Isole Canarie. Questo incubatore lavora con il talento dell'università (sia in Spagna che in America Latina), focalizzato su aree come energia, governo, economia blu, cultura, turismo...

Impulsa Ventures lavora di pari passo con partner pubblici e privati, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenible (OSS) e l'Agenda 2030. L'incubatore aiuta le startup britanniche, italiane e altre europee ad affermarsi nelle Isole Canarie come uno spazio con trattamento fiscale esclusivo in Europa, un clima e servizi che attraggono ogni anno milioni di persone da tutto il mondo.

Data la posizione geografica strategica delle Isole Canarie, Impulsa Ventures facilita anche i collegamenti tra startup e imprenditori provenienti dall'America Latina, dai paesi arabi, dall'Africa o dall'Asia.

Per condividere notizie con Impulsa Startup o sviluppare attività con Impulsa Ventures, puoi contattare tramite WhatsApp: +34 662 156 672