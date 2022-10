Las Oficinas Acelera Pyme ponen en valor la colaboración público-privada para impulsar la digitalización de las empresas

El I Encuentro Nacional de Oficinas Acelera Pyme (OAP) celebrado hoy en Madrid ha puesto en valor la importancia de la colaboración público-privada para impulsar y avanzar en la transformación digital de pymes, autónomos y emprendedores. Enmarcada en el programa Acelera pyme de Red.es, la red de Oficinas Acelera Pyme ofrece a las empresas espacios físicos y virtuales de información, formación y asesoramiento para acelerar su digitalización de forma que puedan mejorar su competitividad y fortalecer su crecimiento.

Durante su intervención en el Encuentro, que por primera vez ha reunido a representantes de toda la red de OAP, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y presidenta de Red.es, ha señalado que “cerca de 17.000 empresas han acudido a las Oficinas Acelera Pyme y se han beneficiado de su apoyo y asesoramiento digital desde que se pusieron en marcha. Esto demuestra que su papel como primer punto de entrada de apoyo a las empresas es imprescindible. Son fundamentales para hacerles entender que no hay por qué temer, que el cambio digital no solo les incumbe y les beneficia, si no que deben ser sus protagonistas”.

Desde su puesta en marcha en 2021, se han abierto en todo el territorio nacional 143 Oficinas Acelera pyme. De ellas, 58 se encuentran adscritas a la red de Cámaras de Comercio fruto de un convenio entre Red.es y Cámara de España, con la cofinanciación de los fondos FEDER; otras 27 están gestionadas por diferentes asociaciones empresariales y profesionales, y, más recientemente, Red.es ha aprobado la puesta en marcha de 58 nuevas OAP rurales en municipios con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, para facilitar la adopción en entornos rurales, de tecnologías digitales por parte de sus pymes, autónomos y emprendedores.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, ha destacado la importancia de acompañar a las pymes en la digitalización: “estamos aquí para ayudar a las pymes y estamos a su servicio. La transformación de las pymes es fundamental y significa reinventarse a través de la digitalización y también, de la internacionalización”. Para el presidente de Cámara de España, la digitalización de las pymes es “esencial y un proyecto país” porque “si digitalizamos esa parte sustancial del país, lo cambiaremos. La transformación digital debemos hacerla todos, las personas, las empresas, es fundamental para afrontar la incertidumbre que generó primero la pandemia y ahora la guerra en Ucrania”.

Entre las labores que realizan las Oficinas Acelera pyme destacan la generación, difusión y puesta en valor de contenidos sobre las ventajas de la incorporación de las TIC en los procesos de negocio, el establecimiento de centros demostradores TIC para la incorporación de las nuevas tecnologías en las empresas, la capacitación sobre tecnologías digitales- así como la prestación de servicios tecnológicos e infraestructura. De igual modo, asesoran en la resolución de dudas respecto a los procesos de transformación digital, informan sobre la obtención de financiación pública y privada, y fomentan las relaciones entre los distintos agentes del ecosistema empresarial.

Desde 2021 hasta la fecha, la red de Oficinas Acelera pyme asesoró a un total de 17.000 pymes y organizó cerca de 2.000 actividades grupales a las que han asistido un total de 38.000 empresas. En el Encuentro, al que han acudido más de 150 representantes de las oficinas de Acelera pyme de toda España, Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, ha destacado que “el Programa Acelera pyme nace con la clara vocación de ser un ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes, a través del asesoramiento y la formación. Desde Red.es se ha desplegado esta red de oficinas para facilitar y acompañar a las empresas en su proceso de digitalización. En definitiva, son una red de altavoces al servicio de las pymes y de su transformación digital”. Además, Martínez Lacambra ha señalado a las Oficinas de Acelera pyme como “uno de los puntos clave de información del Programa Kit Digital”.

El acto ha servido como punto de encuentro e intercambio de experiencias y casos de éxito entre la red de Oficinas, a través de dos mesas redondas. En la primera, “Las oficinas Acelera Pyme, un impulso para la transformación digital de las pymes”, han participado Susana Prieto, responsable de la OAP Clúster de las Tecnologías Inteligentes para las ciudades, los Edificios y la Industria; Karina Victoria, responsable de la OAP de la Cámara de Comercio de Valencia; Carlos Espada, director de Nutribel, y Ana Cano, directora comercial de MainRail. En la segunda, “El reto de acelerar la digitalización en entornos rurales”, han intervenido José Morales Cobo, gerente de Eprinsa; Rafael Tena, gerente de la pyme rural Rafael Tena, y Susana Muñoz, responsable de OAP de Palencia.

Durante la jornada se ha procedido a la entrega del Premio a la Mejor Oficina Acelera pyme a la Oficina de la Cámara de Comercio de Soria, por la labor realizada durante el año pasado. Su presidente, Alberto Santamaría, ha comentado “el tejido productivo de Soria, está especialmente formado por pymes, y estas han demostrado querer sumarse al carro digital para crecer y aumentar su competitividad. Por ello, desde la Cámara de Comercio de Soria, estamos inmersos en la gestión de programas, proyectos y convocatorias, como son el Kit Digital y la Oficina Acelera pyme de Soria”.

Difusión del programa Kit Digital

Una de las cuestiones en las que el trabajo de las Oficinas Acelera pyme está resultando de gran importancia es en la difusión del programa Kit Digital.

Kit Digital es un Programa del Gobierno de España, gestionado por Red.es, que tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, y tiene el objetivo de digitalizar a pymes y autónomos de todos los sectores productivos en todo el territorio nacional durante los próximos tres años.