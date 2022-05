Startups con talento senior, puntos de encuentro intergeneracional y AgeTech: hacia el emprendimiento y envejecimiento activo

Hay una tendencia demográfica significativa de envejecimiento, particularmente en las naciones occidentales más ricas. Esta tendencia está ejerciendo una mayor presión sobre los gobiernos y los cuidadores para que brinden apoyo asequible para una forma de envejecimiento en el lugar que permita a las personas mayores llevar vidas dignas, significativas y comprometidas durante el mayor tiempo posible.

Particularmente en esta época de COVID-19, cuando el acceso, el distanciamiento, el control de infecciones y la atención médica se han convertido en preocupaciones principales, las soluciones digitales pueden ofrecer a este grupo vulnerable formas de mejorar su seguridad, autonomía y resiliencia.

Ha aparecido una avalancha de productos y servicios tecnológicos para atender a este mercado emergente y satisfacer las demandas gubernamentales de mantener a los ancianos en sus propios hogares, que es el lugar preferido para muchas personas mayores.

Un profesional de mayor edad conoce perfectamente su sector de actividad y reúne una gran experiencia. Además, puede aportar una red de contactos fundamental para el negocio (clientes, proveedores, colaboradores, socios) que puede redundar en la obtención de mayor éxito empresarial.

Los emprendedores veteranos aportan valor a los equipos más jóvenes por su conocimiento y criterio, y son un valioso activo en los procesos de mentorización, tal y como puede constatarse en los numerosos programas de acompañamiento a jóvenes emprendedores actualmente existentes.

Los proyectos empresariales impulsados por emprendedores sénior a menudo aportan soluciones a las necesidades de la tercera edad. Este tip0 de proyectos se inscriben en el ámbito de la innovación social, según el informe Senior Entrepreneurship: Ihe Unrevealed Driver for Social Innovation, generando, además, un impacto positivo en la sociedad. Este informe apunta a que desde una perspectiva política y económica, el emprendimiento sénior es la respuesta a las consecuencias del envejecimiento de la población en Europa. De hecho, la OCDE promueve el espíritu empresarial sénior a través de la creación de un entorno y marco favorables a este tipo de actividades

Las personas mayores son activas en el trabajo por cuenta propia

Las personas mayores son activas en el trabajo por cuenta propia y la proporción de personas mayores que trabajan por cuenta propia aumenta con la edad, según la Encuesta sobre la población activa de Eurostat que cubren a los trabajadores por cuenta propia y en los datos del Global Entrepreneurship Monitor sobre startups en fases iniciales o fases de ideación, publicados en The Missing Entrepreneurs 2021. Policies for inclusive entrepreneurship and self‑employment.

En 2020, las personas mayores (50-64 años) tenían más probabilidades de trabajar por cuenta propia que la población adulta en general (15-64 años) en la Unión Europea (18 % frente al 14 % de los adultos). La proporción de personas mayores que trabajan por cuenta propia aumenta al 39 % para las personas de 65 a 69 años y al 52 % para las personas de 70 a 74 años (en 2020).

Las personas mayores que trabajan por cuenta propia tienen una probabilidad levemente mayor de tener empleados que el promedio general. En la UE, un tercio de los autónomos mayores tenían al menos un empleado en 2020, frente al 29 % del total de autónomos. En algunos países, como Alemania, aproximadamente la mitad de los trabajadores independientes de la tercera edad tenían empleados. “Será importante que los legisladores busquen formas de mantener estos negocios y empleos a medida que estas personas mayores buscan jubilarse”, destaca el estudio.

Las personas mayores eran más propensas a informar que iniciaron su negocio por “necesidad”. Alrededor de una cuarta parte de los nuevos empresarios senior en la UE comenzaron su negocio entre 2016 y 2020 porque no pudieron asegurar un empleo, en relación con aproximadamente el 18% de la población total (18-64 años). Si bien algunas personas mayores inician negocios debido a ahorros insuficientes, la investigación también muestra que muchos buscan permanecer activos y mantener conexiones sociales.

Ni el “miedo al fracaso” ni la falta percibida de habilidades empresariales son barreras para emprender

Las barreras para el espíritu empresarial para las personas mayores a menudo incluyen problemas de salud, el costo de oportunidad del tiempo y el cronograma más corto para hacer crecer un negocio sostenible son barreras mayores para las personas mayores que para los empresarios más jóvenes. Ni el “miedo al fracaso” ni la falta percibida de habilidades empresariales parecen ser barreras desproporcionadas para la creación de empresas para las personas mayores.

Una vez en funcionamiento, los negocios operados por nuevos empresarios senior siguen muchas de las mismas estrategias comerciales que los empresarios más jóvenes. Por ejemplo, tenían la misma probabilidad de informar la introducción de nuevos productos y servicios, así como la exportación, entre 2016 y 2020.

Espíritu empresarial y políticas de envejecimiento activo

El espíritu empresarial puede desempeñar un papel en la política de envejecimiento activo. Hay una población creciente de personas mayores saludables con las habilidades, los recursos financieros y el tiempo disponibles para contribuir a la actividad económica mediante la extensión de su vida laboral, incluso a través del espíritu empresarial.

La investigación muestra que el espíritu empresarial puede aumentar la salud y el bienestar de las personas mayores en relación con la inactividad. Los formuladores de políticas pueden hacer más para aprovechar este grupo de empresarios potenciales aumentando la conciencia sobre la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia, brindando capacitación para llenar los vacíos de conocimiento y habilidades, y asegurando que los sistemas de impuestos y seguridad social no contengan desincentivos para el espíritu empresarial para las personas mayores. incluyendo la inversión en otros negocios.

En general, las políticas y los programas de emprendimiento para personas mayores están poco desarrollados en la UE. En relación con otros grupos objetivo de emprendimiento inclusivo, hay pocos programas de emprendimiento personalizados para personas mayores. La mayoría de los esquemas en la UE son de pequeña escala y son operados por gobiernos locales u organizaciones no gubernamentales.

AgeTech, tecnologías digitales para el bienestar de los mayores y ayudar a sus cuidadores

AgeTech se refiere a las tecnologías digitales, informáticas y mecánicas que tienen como objetivo prolongar la funcionalidad física y el bienestar de los adultos mayores y ayudar a sus cuidadores. Existen soluciones de AgeTech y Digital Health que brindan soluciones en los siguientes campos:

Compromiso con la salud de las personas mayores: tecnologías que mejoran y mejoran la participación de las personas mayores en su propia salud, incluida la atención cognitiva, la autorehabilitación, la nutrición, la higiene, etc.

Monitoreo remoto y telesalud Soluciones médicas y de salud digital de vanguardia que ayudan al personal médico y de hogares de ancianos a monitorear de forma remota a los pacientes adultos mayores y tratarlos virtualmente

Coordinación de Cuidados: tecnologías destinadas a aumentar el flujo de trabajo de gestión, la gestión de medicamentos, el seguimiento de EMR y la planificación de la atención electrónica.

Prevención y Separación: tecnologías que monitorean y evalúan de forma remota y física la salud e higiene de los adultos mayores.

Social, Comunicación y Bienestar: tecnologías que se centran en la interacción virtual entre personas mayores y cuidadores/comunidad