CHARLIE ADLARD en el salón del cómic de Helsinki (1 y 2 de septiembre)

Con estas palabras, Robert Kirkman trataba de explicar, en las páginas de la revista Comic Journal, la razón del cambio de dibujante que sufrió su serie gráfica, tras los primeros seis números dibujados por su amigo Tony Moore. En otras entrevistas, Kirkman bromeaba con esta situación y llegó a decir que Moore abandonó la serie, porque “estaba preñado”, una respuesta que, según el propio Kirkman, está pensada para dejar callados a los entrevistadores que todavía se preguntaban la razón de dicho cambio. 1

El tiempo ha ido demostrando que el abandono se pudo deber no sólo a causa de las fechas de entrega, sino por un conflicto de intereses relacionado con el reparto, o no, de la autoría de la serie gráfica The Walking Dead.

Basándonos en la propuesta original y en los guiones del primer arco argumental, queda claro que Tony Moore figura como el responsable del apartado gráfico, mientras que Robert Kirkman es el guionista y valedor de la serie cara a la editorial, en este caso, Image.

Luego, tras leer los guiones y ver el resultado final, se observa que Moore quiso dar lo mejor de sí mismo y las páginas de esos primeros seis números son una buena muestra de ello. Además, Moore, al igual que Kirkman, es un gran aficionado al cine zombi, con lo que tampoco es descabellado pensar que aportara ideas a la historia planteada por Robert Kirkman, más si se tiene en cuenta la larga relación que entre ambos autores existía.

Tras el estreno de la primera temporada de la serie de televisión, Tony Moore declaró que su relación con Robert Kirkman se había enfriado mucho y que casi no hablaba con él, una circunstancia que no impidió que en los títulos de crédito de la serie televisiva de la cadena AMC TV tanto Tony Moore como Charlie Adlard figuraran como co-creadores junto con Robert Kirkman de la historia.

Tampoco quiero dejar a un lado “la tiranía” que conllevan las fechas de entrega y lo difícil que es sobrevivir en el exigente mercado anglosajón, más si se tiene en cuenta el nivel de detalle y minuciosidad mostrado por Tony Moore a lo largo de su carrera.

No obstante, reducirlo todo a un problema de fechas puede resultar un tanto simplista, más si se tiene en cuenta la enorme calidad de las portadas que, durante dos años, dibujó y coloreó Tony Moore, las cuales son responsables de la imagen y el tirón que tuvo la serie, casi desde el principio. Está claro, y más con la perspectiva que dan los años, que el trabajo de Tony Moore fue la mejor tarjeta de presentación de la serie escrita por Robert Kirkman y la influencia del dibujante perdurará en el posterior trabajo de Charlie Adlard.

Además, el aspecto de los personajes principales -Rick Grimes, su mujer Lori, su hijo Carl-, así como otros personajes, tales como Andrea, Dale o Morgan, fueron perfectamente definidos por el trazo claro y detallado de Tony Moore. Muestra de todo ello es la sensacional portada del primer tomo recopilatorio Days Gone Bye, imagen que luego influyó en la cabecera de la posterior adaptación televisiva.

Frente a todo lo dicho, no hay duda de que el trabajo del británico Charlie Adlard (Shrewsbury, Reino Unido. 1966) ha demostrado ser el más idóneo para lograr que la serie haya llegado, de manera puntual, a las librerías de todo el mundo, durante más de una década. Adlard, acostumbrado a trabajar en blanco y negro -merced a sus constantes trabajos en los celebérrimos magazines británicos Judge Dredd Magazine y 2000 AD, o como responsable de las primeras entregas de la serie Astronauts in Trouble (según el guión de Larry Young, AiT/Planet Lar, 1999–2000)- supo plasmar la transición necesaria entre su trabajo y el de Tony Moore y, tras estos primeros números, ir moldeando la historia a sus necesidades estilísticas.

Puede que el dibujo de Adlard no sea tan limpio y bien definido como el de Moore, pero sí que se adapta, a las mil maravillas, a los claro-oscuros y requiebros visuales que requiere The Walking Dead. Gracias a su dominio de las masas de negros, Adlard trabaja más con la mancha y menos con el detalle. Esto no quiere decir que cuando sus dibujos se colorean pierdan validez, dado que sus lápices para la primera adaptación gráfica de las aventuras de los agentes del FBI, Fox Mulder y Dana Scully para Topp Comics (partiendo de los guiones de Stefan Petrucha y John Rozum, 1995–1997), o los números que dibujó de la serie Shadowman, junto con Jamie Delano (Acclaim Comics, 1997–1998) -números que ya dejan ver la capacidad del artista para plasmar el mundo de lo sobrenatural- demuestran todo lo contrario.

Sin embargo, tampoco hay que pasar por alto el buen trabajo de Cliff Rathburn, responsable de añadir y potenciar las degradaciones de grises necesarias para contribuir al resultado final de todo. Gracias a ello se ha terminado por convertir a Charlie Adlard en el artista gráfico del mundo zombi por excelencia y en co-responsable del tremendo éxito de la serie gráfica publicada por el sello editorial de Robert Kirkman.

Charlie Adlard explicaba, en el año 2011, su debut y su gusto por las historias en blanco y negro de la siguiente forma:

Mi llegada a la serie fue fácil para mí, porque simplemente dibujo como dibujo y no sentí ninguna presión para que copiara a Tony o imitara su estilo. Ya conocía a Robert de antes y me puedo hacer una idea de que me escogió porque le gusta mi estilo, no porque pensara que podría dibujar como Tony.

En cuanto al tema de dibujar un cómic en blanco y negro como The Walking Dead , soy perfectamente feliz con ello. Así es como me gusta ver mi trabajo, ya que en el pasado ha sido arruinado alguna que otra vez por los coloristas (risas). No me gusta ver color sobre mi trabajo… Lo que siempre he hecho, incluso cuando empezamos, es dibujar las páginas en términos de cómo me gustaría verlas impresas, sin color. Me gusta hacer que el trabajo de los coloristas resulte bastante difícil (risas). Así que Los Muertos Vivientes era un cómic perfecto del que encargarme, ya que incluso sin los tonos de gris, se vería realmente bien en blanco y negro. Dibujo de forma que me quede realmente satisfecho con el resultado, como si fuera un cómic en blanco y negro puro y duro.

Hubo un periodo, durante dos o tres años, en que ya estaba haciendo Los Muertos Vivientes , y la serie Savage , para 2000AD , también en blanco y negro, sin tener grises, se publicaba directamente tal y como lo dibujaba, añadiéndole tan solo los bocadillos…. Di un paso atrás y pensé: “realmente no hay muchos artistas en la industria del cómic que se puedan ganar bien la vida dibujando tan solo cómics en puro blanco y negro”. Soy un gran fan de los cómics en blanco y negro, y desearía que hubiera más. Me gustaría que no tuvieran ese estigma adjunto, de que para que un cómic venda, tiene que estar coloreado. Un argumento también utilizado con el cine o la televisión, según el cual si una película está rodada en blanco y negro no recaudará demasiado dinero… Os lo podéis imaginar.

Ésta es una de las cosas más increíbles relacionadas con el fenómeno de Los Muertos Vivientes , pues no solo está vendiendo un montón, compitiendo con los grandes cómics que se publican en la actualidad, especialmente en el mercado americano, ¡sino que además es un cómic en blanco y negro! ¡Uauh! 2

Sea como fuere, lo mejor de todo para Robert Kirkman es que Charlie Adlard no sólo es capaz de dibujar a tiempo la serie –tarda unas tres semanas en acabar un número entero, además de la portada- sino que aún le queda tiempo para atender otros proyectos, lo cual lo convierte en el artista ideal.

Quizás por la impronta que su trabajo está dejando en el mercado gráfico internacional, la portada del último catálogo Previews (agosto 2018, número 359) está dibujada por el artista británico y sirve para conmemorar el quince aniversario de la serie gráfica, 2003-2018 y la llegada al mercado de la entrega número 184, a principios del mes de octubre de este mismo año.

Poder contar con su presencia en el salón del cómic de la ciudad de Helsinki, los días uno y dos de septiembre, supone una inmejorable ocasión para que todos aquellos seguidores de la serie gráfica- así como de la adaptación televisiva y/o quienes disfrutan del universo zombi en general- conozcan, de primera mano, al artista gráfico británico Charlie Adlard, uno de los invitados por los organizadores del evento comiquero finlandés.

