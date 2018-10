The Fantastic World of Atelieri O. Haapala

Y ahora se preguntarán, ¿qué tiene de especial un estudio de fotografía clásico, en pleno desenfrenado auge de la fotografía digital y la implantación de unos teléfonos que no paran de congelar nuestra realidad segundo a segundo?

La respuesta es muy simple, a la par que atractiva y seductora para nuestros sentidos; es decir, Atelieri O. Haapala era un estudio de fotografía anclado en los instantes finales de siglo XIX y principios del siglo XX, con las técnicas, los escenarios, las vestimentas y las actitudes de aquellos momentos en donde cada día el mundo se despertaba con una nueva, y a veces, rocambolesca invención.

Madame Poullet, 2014 © 2018 Atelieri O. Haapala

Ellos se definían como un estudio fotográfico “Neo-victoriano”, pero, en cierta forma, se podría decir que el estudio fundado por Saara Salmi y Marco Melander transportaba a quienes posaban delante de su cámara a los mismos instantes en los que Julio Verne escribía su relato protagonizado por el indómito capitán Nemo, a los mandos de su celebérrimo submarino, el Nautilus. O a momentos en los que George Méliès empezaba a experimentar con el cinematógrafo recién inventado, mientras en el Reino Unido se recuperaban de los desvaríos de cierto asesino que atemorizó a quienes habitaban las callejuelas del barrio londinense de Whitechapel.

Momentos en los que los vicios hasta ahora prohibidos empezaban a aflorar y en los que la Belle Époque y su máximo exponente, el Moulin Rouge, alumbraban en el firmamento con más fuerza que cualquiera de las estrellas anteriormente conocidas por ser humano. Eran los momentos en donde las cortesanas y muchas sufridas e ignoradas esposas reclamaban su papel en una sociedad encorsetada y atrapada en sus propias contradicciones de clases, estilos y pensamientos.

Lucky Hell, 2012 © 2018 Atelieri O. Haapala

Y eran los momentos en donde la ambigüedad, el desenfreno y cierto aire de libertad removieron los cimientos de una sociedad que guardó, entonces y ahora, una prueba documental de lo sucedido, de igual modo que hicieron Saara Salmi y Marco Melander allá donde llevaron su cámara y su visión del mundo.

Hay quien pudiera decir que todo esto sólo es una excusa para no afrontar una realidad, la humana, cada vez más corrompida y amoral. Y sin negar que en las fotos de ambos artistas se respira una enorme querencia por una estética que nos retrotrae hasta unos instantes en donde los papeles estaban mucho mejor definidos, no es menos cierto que detrás de esa cortina que les comenté en las primeras líneas de este artículo se abría un universo inmenso de posibilidades para quienes acudían al estudio Atelieri O. Haapala, antes siquiera de la salvaje irrupción de las redes sociales en nuestras vidas.

Lo cierto es que la cámara de Saara Salmi y Marco Melander terminó por ser como el espejo que atraviesa la joven Alicia, y sus modelos pasaban de una época a otra, de un escenario a otro, incluso llegando hasta la misma luna en donde aterrizó la cápsula enviada por el realizador francés, un siglo atrás.

Por una vez, fue la cámara no, el cielo el límite para que, durante unos instantes, pudiéramos ser quien siempre habíamos querido ser, libres de los corsets y las imposiciones que la sociedad se empeña en colocarnos, nos guste o no.

¿Y qué más hay detrás de la cortina? Pues un libro, un tomo que igual que las fotografías de Saara Salmi y Marco Melander nos retrotrae a unos instantes en donde se ignoraba lo que era la producción en serie y en donde los eslóganes vacíos y rimbombantes todavía no se habían impuesto al trabajo bien hecho, aquel que valora a quien compra un libro tanto como el escritor y/o el fotógrafo valora su trabajo por el mero placer de hacer las cosas bien.

© 2018 Atelieri O. Haapala

En realidad, casi diría que cuesta abrir un libro editado con tanto cuidado y esmero, el cual sirve como guía de viajes y como legado de lo que fue el estudio Atelieri O. Haapala y cómo su trabajo influyó en la estética y en la cultura contemporánea de este país, además de en la vida de quienes pasaron por el objetivo de ambos creadores.

El libro The Fantastic World of Atelieri O. Haapala, un esfuerzo conjunto de sus autores y de las 7000 personas que apostaron por el proyecto cuando éste era, sólo eso, un proyecto, es una de esas pequeñas joyas que se encuentran en un mastodóntico evento como lo es la feria del libro de la ciudad de Helsinki, espacio de reunión del quién es quién, a nivel editorial, en este país nórdico. Abrir sus páginas, ver sus más de doscientas fotos, leer sus textos y dejarse deducir por el resultado final es una experiencia que pocas veces se siente ya.

Vivimos los tiempos de la inmediatez, de la pugna por subir una foto a las redes sociales antes de que ésta se sature y nos deje con la ansiedad de no poder responder a la llamada de la tribu social en la que estamos sumergidos. De ahí que descubrir este libro, lleno de imágenes evocadoras, mestizas de mil padres y otras tantas madres o, simplemente, evocadoras de otros tiempos, sea todo un remanso de paz en medio de la vorágine diaria.

Mientras escribo estas últimas líneas tengo delante la última foto del libro, aquélla en la que aparecen Saara Salmi y Marco Melander vestidos para representar a sus alter egos, Onyxei Haapala y Mr. Helmet Schweinstein, tal cual los conocí esta misma tarde y, al verlo, posando junto con una sonriente luna exportada del viaje espacial de George Méliès, empiezo a ser consciente de que ellos han sido las dos personas más reales con las que hablé hoy. De alguna u otra forma, esta foto me recuerda que tenemos la libertad de ser quienes queremos ser, por lo menos los que hemos nacido en el “primer mundo”, pero, casi por definición, nos empeñamos en ser quienes no queremos. Saara Salmi, Marco Melander y todos aquellos que desfilaron por delante del objetivo de la cámara del estudio Atelieri O. Haapala lograron aquello que no todos consiguen; es decir, ser, aunque fuera por un momento, quienes querían ser y, por ello, el libro que recoge este viaje debería formar parte de quienes desean aprender a cómo lograrlo.

Dicho todo esto, les recomendaría que se diesen un paseo por su página de web y/o por su página de Facebook: http://www.ohaapala.com/about-us/ y https://www.facebook.com/atelieriohaapala, y, si tienen un momento, se den un paseo por la feria del libro del presente año de Helsinki y pasen por el stand donde aún perdura el espíritu del estudio fotográfico de Atelieri O. Haapala. Si no lo encuentran, no se preocupen, al lado de las escaleras que dan acceso a la sala principal hay un stand de información y un enorme plano donde podrán preguntar a la persona que lo atiende, para luego, siguiendo sus indicaciones, dirigirse hasta el lugar señalado.

El resto es cosa de ustedes, aunque no les puedo prometer que los efectos causados por la ensoñación que producen las fotos de Saara Salmi y Marco Melander tenga una cura conocida.

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2018

© 2018 Atelieri O. Haapala