Delegación del Gobierno defiende que la supuesta promotora del viaje de 30 niños ucranianos a Canarias pidió recursos para traerlos

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer qué ha pasado con el grupo de menores refugiados, entre 30 y 40, que iban a llegar a Canarias desde Huelva y ha apuntado que se puso el foco en Natalia Karpukhina porque fue quien “pidió más recursos para traer a más menores”. De visita este jueves en Fuerteventura para asistir a un acto del Ejército, Pestana ha reconocido que las autoridades recibieron información sobre la posible llegada a Canarias de un grupo de menores de Ucrania desde Huelva y que se hicieron averiguaciones. “Ya se verá en qué concluyen las investigaciones que se hicieron”, ha añadido.

Como promotora del viaje, apareció el nombre de Natalia Karpukhina, una mujer ucraniana residente en Fuerteventura que, con anterioridad, había traído desde Ucrania a un grupo de 17 menores y tres mujeres adultas con el apoyo del Ayuntamiento de La Oliva.

A la pregunta del motivo por el que se puso el foco en Natalia, el delegado del Gobierno en las islas ha reconocido que no fue una postura gratuita, pues “fue la persona que trajo a unos menores a Fuerteventura y quien pidió más recursos para traer a más menores, incluso en alguna otra isla de Canarias”.

Esta ciudadana ucraniana, que reside en Corralejo, y su abogado, José Ramón González, comparecieron este miércoles en rueda de prensa para negar cualquier vinculación con ese grupo de menores y acusar a la a la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias de crear alarma social con este tema. El letrado aseguró que “la única persona que ha señalado a Natalia ha sido una directora general del Gobierno de Canarias, que tendrá que demostrar las pruebas y de donde sale la historia de que hay un grupo de niños en Huelva que venían a Canarias, que han desaparecido”.

Sin nombrar a la directora de Protección de la Infancia, Iratxe Serrano, Karpukhina y su abogado pusieron el foco en ella e, incluso, dieron a entender que todo podía tratarse de un tema político y de celos por cómo estaban realizando ellos la acogida de menores que huyen de la guerra de Ucrania.

Pestana ha explicado que la estrategia nacional de apoyo a Ucrania y de ayuda a las personas que salen de un conflicto bélico es la de “apoyar en la acogida”, pero ha insistido que Canarias es un territorio que pretende “no ser prioritario en esa acogida” y que solo lleguen a las islas “aquellos que tienen una red familiar en Canarias”.

En estos momentos, Canarias tutela a unos 2.900 menores no acompañados llegados en patera, por lo que, ha insistido en que existe “un sistema de acogida muy tensionado y sobrepasado en algunos momentos”, por lo que “no se puede seguir tensionando”.

“Esto no quiere decir que no se comprometa a acoger niños ucranianos acompañados o no, pero hay otros territorios en el país con menos intensidad”, ha indicado Pestana, al tiempo que ha subrayado que la acogida debe hacerse “correctamente y con la coordinación del Ministerio de Inclusión Social”.

17 menores ucranianos, ya en Fuerteventura

El pasado 11 de marzo llegó a Fuerteventura un grupo de 17 menores junto a tres adultos, en un avión desde Budapest (Hungría), huyendo de la guerra. El viaje estaba organizado por Natalia Karpukhina con el apoyo del Ayuntamiento de La Oliva. Tras ese primer grupo, han llegado más refugiados a la isla bajo la coordinación de esta mujer ucraniana.

Pestana ha explicado que la acogida al primer grupo fue durante “los primeros momentos de llegada de refugiados, pero se hizo sin coordinación del Ministerio y fui yo quien lo comuniqué a la consejera de Asuntos Sociales, cuando tuve conocimiento de que llegaban al aeropuerto de Fuerteventura”.

“Puedo entender el momento y primó la solidaridad, pero a partir de ahí hemos dejado claro en las reuniones de coordinación que Canarias, en el caso de menores, no es el sitio más adecuado para acogerlos porque hay más capacidad en el resto del territorio nacional”, ha insistido el delegado.