El Polisario considera a España potencia administradora del Sáhara Occidental por desaconsejar sobrevolarlo

El representante para España del Frente Polisario, Abdulah Arabi, considera que la advertencia anunciada por autoridades españolas desaconsejando sobrevolar el Sáhara Occidental, al librarse una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, “es una prueba evidente y nítida” de que el Ejecutivo central “es la potencia administradora de un territorio pendiente de descolonización”. España abandonó su antigua colonia en 1975, que fue ocupada por Marruecos, y para las Naciones Unidas es el único territorio no autónomo en África. “Nos basamos en el derecho internacional para decir que España es la potencia administradora hasta su plena descolonización”, ha añadido Arabi durante la presentación de una exposición en Gran Canaria que se podrá contemplar en el escaparate del Cabildo hasta el 4 de marzo y que coincide con el 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.

Según ha publicado El Confidencial, la empresa pública que gestiona la navegación aérea española, Enaire (dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), ha recomendado desde el pasado 4 de febrero evitar sobrevolar la mayor parte del espacio aéreo del Sáhara Occidental. “Aunque lo nieguen por activa y por pasiva, España es la potencia administradora y sigue encargada del espacio aéreo del Sáhara Occidental”, asegura Arabi, quien ha confirmado tener constancia de la advertencia lanzada a diferentes aeropuertos que operan sobre dicha zona. Y añade que el anuncio se ha realizado debido “a la guerra”.

Desde noviembre, el Frente Polisario acusó al Gobierno de Marruecos de romper el alto el fuego entre ambos, vigente de 1991, después de que el ejército de Rabat interviniera en la zona del Guerguerat, donde saharauis se habían concentrado para bloquear el transporte de recursos extraídos del territorio ocupado hacia el Sahel. “Nos encontramos en una situación de guerra, que está en una fase de hostigamiento. Pasará a una guerra de enfrentamiento entre los dos ejércitos y será entonces cuando a Marruecos no le quede más remedio que aceptar que existe una guerra, porque por ahora lo intenta negar con la complicidad de medios influyentes, silenciando el conflicto”, relata Arabi.

A su juicio, la guerra está afectando al norte de África, parte de Europa y, particularmente, a Canarias. El representante del Frente Polisario indica que las islas están a 100 kilómetros del Sáhara Occidental y lo que sucede en dicho territorio, tiene consecuencias en el Archipiélago. Como ejemplo, expone que el reino alauí “utiliza las migraciones como elemento de presión y chantaje, sobre todo, para condicionar el posicionamiento de algunos gobiernos como España con respecto al Sáhara Occidental”. En este sentido, Arabi matiza que el Frente Polisario no está en contra de que ambos países mantengan unas relaciones de “buen entendimiento y vecindad, que son necesarios para Europa y África”, pero critica que en este punto, Rabat “siempre va a intentar influir para condicionar el posicionamiento respecto al Sáhara”.

A principios de 2020, el Gobierno de Marruecos aprobó dos leyes para delimitar sus aguas, generando un conflicto con la delimitación del mar territorial español en las islas Canarias. Arabi entiende que con esta decisión Rabat persigue que España “entre en negociaciones y reconozca que las aguas del Sáhara forman parte de Marruecos”, al tiempo que recuerda que a escasos kilómetros de distancia de las Islas “se están produciendo violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades de ocupación marroquí: la población civil saharaui está siendo reprimida, asediada y perseguida en sus propias casas”. Y por ello, ha decidido acudir a Gran Canaria a alertar de “las consecuencias desastrosas de esa situación”, al mismo tiempo que apela “a la solidaridad y cooperación que hemos recibido siempre desde Canarias los saharauis”.

Arabi recuerda que el Frente Polisario ha apostado por la vía pacifica al conflicto con Marruecos, abogando por la celebración de un referéndum de autodeterminación propuesto por las Naciones Unidas para buscar una salida, creando un cuerpo para velar por la consecución del mismo denominado MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental). Sin embargo, según el representante del Frente Polisario, cuando se elaboró el listado de las 84.000 personas habilitadas para votar, cuya mayoría era saharaui, el Gobierno marroquí “empezó a maniobrar para rechazar ese referéndum y ofreció una autonomía a cambio”. En este sentido, dice que la actitud de Marruecos “no fue sorprendente”, pero sí ha mostrado sus crítica hacia la comunidad internacional “por su inacción”, que ha “condenado al pueblo saharaui al exilio”, pues muchos habitan en campamentos de refugiados en la provincia argelina de Tindouf.

Además, la solución que propone Marruecos significa, a juicio de Arabi formar parte de "una dictadura en el siglo XXI", como cataloga al Gobierno alauí, "y una de las peores". Por ello, reclama la independencia del pueblo saharaui. "Hemos apostado por una vía pacífica que la comunidad internacional no ha aprovechado y nosotros estamos hoy decididos a seguir nuestra lucha hasta imponer nuestra independencia".

El Cabildo Gran Canaria pide al Gobierno central que "dé un paso al frente y no mire para otro lado"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reafirmado el compromiso de la Corporación Insular con el pueblo saharaui, que a su vez, supone defender "la justicia social, los derechos humanos y el derecho internacional". Morales ha explica que a lo largo de la historia, "hombres y mujeres de Gran Canara" han mostrado "de manera firme y contundente su solidaridad, apoyo y cooperación con el pueblo saharaui", con "un pueblo hermano que lucha desesperadamente por romper las ataduras y el respeto a los derechos humanos. Nos sentimos orgullosos de tejer lazos de hermanamiento que han conseguido calar en el sentimiento de la ciudadanía de esta tierra".

Además, recuerda que los saharauis están sufriendo las consecuencias "de la pandemia en unas condiciones de mayor precariedad", porque están sometidos bajo el Gobierno de Marruecos. "Es necesario que el Gobierno de España también dé un paso adelante y que no mire para otro lado ante una situación como la que está viviendo este pueblo hermano", ha añadido.

El consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, ha reiterado que todo lo que ocurra en el Sáhara Occidental afectará a Canarias y, por ello, ha abogado por "una normalización de este conflicto, que no exista guerra, que no se violen los derechos humanos pero sobre todo que el Sáhara sea un espacio en el que se pueda vivir pacíficamente", algo que, a su juicio, no llegará hasta que el pueblo saharaui alcance la independencia.

"Marruecos no cumple la legalidad internacional, ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental, roba los recursos naturales, viola los derechos humanos", ha remarcado Ramírez, quien ha explicado que la exposición Diez años de Gdeim Izik. El campamento de la dignidad exhibido en el escaparate del Cabildo pone el foco en el establecimiento de 8.000 jaimas a quince kilómetros de El Aaiún, donde 25.000 saharauis clamaron por la libertad hasta que fueron disueltos de manera violenta por el ejército marroquí.

"Hubo muertos y juicios ilegales, porque Marruecos aprovechó esos sucesos para culpar a los activistas más distinguidos en la lucha contra la ocupación.Y fueron condenados a cadenas perpetuas, a 25 o 30 años de cárcel, incluso a saharauis que ni siquiera estaban presentes durante los sucesos de Gdeim Izik", recuerda Ramírez, quien ha reivindicado "la liberación de todos los presos políticos saharauis".