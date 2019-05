Así estará el tiempo en la víspera del Día de Canarias

Los cielos nubosos matinales darán paso a los despejados a partir del mediodía este miércoles en Canarias.



En el mar habrá noreste 4 o 5, ocasionalmente 6 en el sureste al principio de la jornada. Marejada, localmente fuerte marejada en el noroeste y sureste. En costa suroeste, variable 1 a 3 y rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.



PREVISIÓN POR ISLAS PARA ESTE MIÉRCOLES:



LANZAROTE



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 19-26



FUERTEVENTURA



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 19-26



GRAN CANARIA



En el litoral norte, cielos nubosos a primeras horas abriéndose amplios claros durante la mañana y tendiendo a intervalos de nubes bajas al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la vertiente sur. Viento de componente norte, predominando el régimen de brisas en la costa sur y variable flojo en cumbres.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 19-23



TENERIFE



En el nordeste por debajo de 700 - 800 metros, cielos nubosos a primeras horas abriéndose amplios claros durante la mañana y tendiendo a intervalos de nubes bajas al final del día en el nordeste. En el norte, por debajo de 700-800 metros, intervalos nubosos a partir del mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en las mínimas. Viento del norte a nordeste, con predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 18-26



LA GOMERA



Cielos nubosos en zonas bajas del norte a primeras horas, abriéndose amplios claros durante la mañana y tendiendo a intervalos de nubes bajas al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste girando a componente norte, con predominio del régimen de brisas en la costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 19-24



LA PALMA



En zonas bajas del norte y nordeste, cielos nubosos a primeras horas abriéndose amplios claros durante la mañana y tendiendo a intervalos de nubes bajas al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en zonas del interior. Viento del nordeste girando a norte y amainando al final del día. Predominio del régimen de brisas en la costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 18-23



EL HIERRO



Intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste, tendiendo a poco nuboso o despejado a partir de mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas. Viento del nordeste girando a norte y amainando al final del día. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 16-22