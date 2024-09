'Los Williams', el sueño de vivir del fútbol de los hijos de una madre que cruzó el desierto para darles un futuro mejor

Es la historia de dos hermanos que soñaron un día con ser grandes futbolistas. Pero también la de unos padres que tuvieron que dejarlo todo y adentrarse en el desierto para cruzarlo en busca de un futuro mejor. De una madre que viajó de Ghana a Nigeria, después a Niger, Libia, Argelia y Marruecos hasta cruzar la valla de Melilla, todo ello embarazada de su primer hijo. Allí vivieron tres meses hasta que les destinaron en régimen de refugiados a Bilbao. “No quiero aconsejar a nadie que coja este camino. No, porque es horrible. Sin comida, sin agua, sin nada. Me acuerdo de una mujer que durante el viaje empezó a enfermarse y me dijo que cuando se muriera cuidara de sus hijos que se habían quedado en Ghana. Recuerdo cómo sus ojos fueron quedándose en blanco. La llamé, le dije que aguantara, pero murió” recuerda María, la madre de Iñaki y Nico Williams en el documentan 'Los Williams' estrenado este lunes en Bilbao con la presencia de todos ellos y previamente en el Festival de Cine de San Sebastián.

“Mi madre, para Nico y para mí, lo es todo. Por suerte o por desgracia hemos crecido con ella, porque mi padre tuvo que migrar. Gracias a que mi madre tiene mucho coraje y anduvo miserias conmigo dentro nos ha dado todo. Siempre digo que todo lo que hagamos por mis padres es poco porque ellos dejaron todo atrás para que nosotros podamos estar donde estamos. Siempre les vamos a estar súper agradecidos. Para nosotros nuestra madre es la jefa, le tenemos muchísimo respeto y daríamos la vida por ella. Creo que la figura de una madre es muy importante para todos. Aquí se ha visto que mi madre es una luchadora y que en el mundo posiblemente su historia la tengan miles de personas. Con esta película queríamos que la gente empatice, que sienta que cuando la gente viene de fuera lo hace para ganarse la vida, para tener un futuro mejor. Más quisiera mi madre, como ha dicho en la película, volver y no pudo ser y se quedó y echó coraje para quedarse aquí”, ha reconocido Iñaki.

La película, además de sus hitos futbolísticos como la victoria de la Copa del Rey, la salida de la Gabarra por la ría de Bilbao 40 años o la participación de ambos hermanos en el Mundial de Qatar, cada uno de ellos con una selección distinta, Nico con España e Iñaki con Ghana, recoge el lado más cercano de la familia, los amigos de siempre, el parque en el que jugaban al fútbol de pequeños o el pueblo de Ghana en el que han vivido sus abuelos.

“Quería mantener esa esencia, esa forma de acercarme a los protagonistas. He de reconocer que no fue fácil. El acceso en el mundo del fútbol es complicado. El primer batacazo me lo di en Qatar. El objetivo era tender puentes entre Euskal Herria y Africa, entre Bilbao y Ghana y lo son ellos. Otro objetivo con esta película era crear referentes. Creo que Iñaki y Nico son referentes para todos. Me apetecía crear una leyenda entorno a ellos dos”, ha reconocido el autor y director del documental, Raúl de la Fuente. El rodaje comenzó en el Mundial de Qatar y se ha desarrollado durante 16 semanas en tres continentes: Europa, África y Asia. En Europa los escenarios han sido Bilbao, Pamplona, Madrid, Sevilla y Berlín, mientras que en África Ghana y Angola y en Asia Qatar.

Sin embargo, como el propio De la Fuente ha confesado, en un primer momento la película iba a rodarse en un año, pero consideraron que el año grabado “en términos deportivos no era suficiente”. Y esperaron un año más, hasta que el Athletic logró la victoria y se pudo plasmar en la gran pantalla. “Esta película la hacemos para nosotros, pero también para el resto del mundo. El objetivo es que la historia recorra el mundo y los Williams sean conocidos en todo el mundo”, reconoce sobre el documental, producido por Kanaki Films y En Cero Coma, sello de Fremantle y que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco, el Gobierno de Navarra y la participación de ETB, así como con las colaboraciones de Petronor y BBK.

El racismo es otra de las cuestiones que la película toca, cuando ambos futbolistas hablan de los insultos que han vivido en partidos por parte de las gradas o, cuando cometen errores jugando, después en sus redes sociales hasta el punto de tener que cerrar las cuentas. “En clase siempre éramos los únicos negros y todos nos trataban genial. He conocido el odio y el racismo en el fútbol”, cuenta Iñaki en la película, a lo que su madre le responde que le encanta ser negra porque es como Dios la creó. “Si eres negro, eres negro. No importa. Es como Dios nos creó y me encanta”, afirma.

La película muestra cómo Iñaki es el hermano mayor que durante años ha tenido que cuidar de Nico, ha hecho lo posible para sacar adelante a su familia y es ahora Nico el que toma el relevo para llegar aún más lejos que su hermano. Su madre, según explica en el documental, recuerda cómo no tenían para pagar la luz ni el gas en casa hasta el punto en el que la compañía se los cortó. “Iñaki preparaba a su hermano, lo llevaba al cole. Me ayudaba mucho. Me cortaron la luz y el agua y no tenía dinero para pagarlo. Llore mucho y le dije a Iñaki que no teníamos dinero Sentado a mi lado me dijo 'Mamá no llores, yo me voy a hacer futbolista. Voy a estar en Primera División. El sufrimiento va a pasar'”, le dijo su hijo. Y así fue.

“Recuerdo ver la película con mi hermano y echarnos a llorar los dos. Ver cómo tu madre cruza el desierto te hace pensar y reflexionar sobre tu vida, sobre qué hubiera sido si mi madre y mi padre no hubiesen cruzado el desierto, estaríamos en la situación de los chavales que salen en la película”, ha indicado Nico, haciendo referencia a dos hermanos de un pueblo de Ghana que se muestran al principio y al final de la película. Cada día salen juntos a pescar, pero el mayor quiere marcharse para ser futbolista, mientras el pequeño le habla de sus miedos y le pide que no se vaya. La vida que los hermanos Williams podrían haber tenido si sus padres no hubieran logrado emigrar a Europa. La que tienen tantos niños que sueñan con huir de la pobreza gracias al fútbol.