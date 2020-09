"El deporte es salud frente al coronavirus, no un evento más"

Representantes de empresas canarias relacionadas con la realización de acontecimientos deportivos muestran en un comunicado “su desacuerdo con la actual normativa que equipara los acontecimientos deportivos profesionales con otros eventos multitudinarios”. En este sentido, alertan de que “frenar las pruebas deportivas puede poner en riesgo la rutina saludable de muchas familias, que en estos momentos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico frente a posibles contagios. Las medidas anunciadas por el Gobierno de Canarias frente al aumento de casos de COVID-19 contemplan la suspensión de actos y eventos de toda índole cuyo aforo supere las 10 personas en aquellas islas con más de 100 contagios por cada 100.000 habitantes. “El sector deportivo y sus pruebas siempre han tenido protocolos sanitarios muy estrictos por obligatoriedad y nos preocupa que nos metan en el mismo saco”, declara Tanausú Zumaquero-Nuez, gerente de la asociación canaria de eventos deportivos, Evensport.

Los promotores de pruebas deportivas que “proyectan Canarias internacionalmente temen que las nuevas medidas de prevención frente a la COVID-19 vuelvan a congelar el mundo del deporte, en el que no solo se están perdiendo muchos empleos tras la paralización del 100% de su actividad”, dicen. “Si bien somos empresas expertas y profesionales en la aplicación de controles, procedimientos y protocolos, la situación actual es un reto que tenemos más que interiorizado y asumido. Somos capaces de mantener las pruebas deportivas con las máximas garantías para que la gente no abandone el deporte”, explica Daniel González, gerente de DG Eventos. “Las empresas canarias de este gremio ya han implementado protocolos específicos para cada una de las pruebas deportivas que organizan y confían firmemente en que a través de estas medidas se ayude a concienciar a la población y no se pierda esta alternativa tan necesaria y saludable de deporte seguro y controlado”, aseguran.

“El mundo del deporte a campo abierto donde el riesgo de contagio es mínimo se está moviendo bastante en otros países con protocolos muy buenos y como alternativa al ejercicio en recintos cerrados”, afirman. “Recientemente se acaba de celebrar la Swiss Epic y el campeonato de Cataluña de trail running, mientras que en Canarias ya se ha celebrado con éxito el campeonato de Canarias de descenso en mountain bike en Teror o el Medio kilómetro vertical de Garachico”, indican. “Ahora más que nunca necesitamos el deporte al aire libre y cuidar nuestra salud, y este tipo de eventos controlados son un magnífico estandarte frente a la pandemia”, afirma Pablo González, gerente de Top Time.

“Anualmente se celebran en las islas más de 50 eventos deportivos con trascendencia nacional e internacional que repercuten positivamente en más de 2.000 empleos que participan directa o indirectamente en su realización, además de configurarse como una alternativa empresarial sostenible que diversifica la economía del archipiélago. Estos acontecimientos mejoran la repercusión internacional de Canarias, ya que congregan a todo un sector específico de la población acostumbrado a cumplir protocolos, normas muy estrictas y velar por la salud”, apuntan. “Nos preocupa que se nos confunda con un evento más, a pesar de ser un motor para el bienestar en términos económicos y de salud, hay muchas familias y negocios que se benefician de la celebración de estos eventos, como fabricantes, proveedores, restaurantes, alojamientos…”, atestigua Juan Carlos Albuixech, gerente de Sands Beach Active.

“A pesar de haber participado en el proyecto Canarias Fortaleza y teniendo en cuenta que hay referencias de acontecimientos deportivos que ya se han celebrado con éxito cumpliendo estrictos protocolos sanitarios, tanto en Canarias como a nivel internacional, las indicaciones del gobierno regional contemplarían la cancelación de las pruebas deportivas. Un claro ejemplo es Las Palmas Trail (LPA Trail 10km), cuyas reservas ya estaban hechas para este sábado. “La LPA Trail podría desbloquear la situación económica en las islas; sin embargo, como este sector es relativamente nuevo y no cuenta con un decreto específico que lo regule, se nos considera dentro de la categoría de eventos multitudinarios” lamenta Fernando González, gerente de Arista Eventos.

En otras empresas han tenido que cancelar todas las actividades relacionadas con eventos deportivos, afirman. “Hemos suspendido todo durante este año, además tuvimos que despedir a 20 personas que trabajaban en este ámbito y posponer no solo actividades regionales, también un circuito que estaba previsto en toda la Macaronesia”, asegura Iván Benítez, gerente de la empresa palmera Ocio Salud. En este sentido, las empresas han tenido que reinventarse, “estamos creando eventos incluso más seguros y de calidad, aunque tenga que participar menos gente”, añade Benítez.

Los representantes de estas empresas proponen “realizar un simulacro de carrera e invitar a los medios de comunicación para demostrar la efectividad de los protocolos de seguridad durante el desarrollo de la actividad. “Al hablar de evento deportivo todo el mundo tiene en mente la salida masiva de una maratón sin guardar las distancias y esta no es para nada la situación de las pruebas deportivas que se están celebrando, especialmente en este periodo”, asevera el gerente de Evensport.