Montes de Oca (CC): “La pasividad de Noelia García y su equipo está costando cara a Los Llanos desde el punto de vista social y económico”

El grupo de Gobierno de Los Llanos de Aridane “ha pedido tiempo para estudiar las propuestas presentadas por Coalición Canaria para invertir el remanente que acumula el Ayuntamiento de Los Llanos. Nuestro propósito es lograr la unanimidad de todos los grupos en torno a las medidas que presentamos y que son, a su vez, las que nos han planteado los vecinos y vecinas”, explica Fran Montes de Oca, portavoz nacionalista.

“En el pleno ordinario del mes de abril, volveremos a presentar nuestras propuestas porque entendemos que es un margen más que suficiente para estudiarlas en profundidad y porque no podemos perder más tiempo. Si no se toman decisiones ya, no podremos ejecutar las inversiones previstas. Y ese es el gran problema de este Ayuntamiento en manos de Noelia García: que no es capaz de sacar en tiempo y forma los proyectos y concursos para ejecutar obras, servicios y ayudas”, asegura Montes de Oca.

“Coalición Canaria mantiene su empeño de impulsar un plan de inversiones realista, alejado de la propaganda hueca a la que nos tiene acostumbrados Noelia García y su equipo. Nuestras propuestas vienen a cubrir la falta de iniciativa del grupo de Gobierno y supondrían la inversión de 4,7 millones de los casi 6 millones que acumula ya el Ayuntamiento en el remanente por no haber sido capaz de invertir todo el presupuesto de años anteriores”, afirma.

“Por eso, el grupo de Coalición Canaria seguirá insistiendo para que no vuelva a ocurrir el desastre del año pasado: no puede ser que con la crisis que tenemos y con la necesidad de crear economía y empleo, el Ayuntamiento de Los Llanos cierre el 2020, el peor año de nuestra historia reciente, habiendo gastado solo 28% del dinero que tenía para invertir en el municipio”, señala.

“Esa pasividad, la dejadez y la falta de gestión de Noelia García y su grupo de Gobierno está costando cara desde el punto de vista social y económico”, lamenta Fran Montes de Oca. “Hasta hace 10 años, todos los municipios de la isla tenían como referente a Los Llanos de Aridane e, incluso, el municipio llegó a crecer en medio de la crisis del año 2008”, recuerda.

“Hoy, sin embargo, vemos cómo municipios de la isla que cuentan con muchos menos recursos avanzan fijando empresas y población, mientras que Los Llanos, según reflejan todos los indicadores, se encuentra en fase de estancamiento”, concluye.