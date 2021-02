CC asegura que en los colegios de Los Llanos "llevan años invirtiendo lo mínimo y ahora vienen los lamentos”

Coalición Canarias (CC), en una nota de prensa, analiza “los problemas de mantenimiento de los colegios del municipio” y, al efecto, asegura que "llevan años invirtiendo lo mínimo y ahora vienen los lamentos y las carreras”.

El portavoz de CC en el Ayuntamiento aridanense, Francisco Montes de Oca, en la nota, señala que “lo viene avisando desde hace dos años. Sin ir más lejos en la presente legislatura el grupo de Gobierno votó en contra, en dos ocasiones, de unas propuestas de Coalición Canaria para aumentar el dinero destinados a las obras de mantenimiento y mejora de los colegios.” Añade que “fue a mediados del año 2019 cuando Coalición Canaria propuso, con cargo al remanente, destinar 400.000 euros y, posteriormente, en mayo del año 2020, cuando se planteó destinar 535.000 euros a la misma finalidad. Quizás son cosas de la política que buena parte de la población pasa por alto, pero lo cierto es que de estar hoy comprometido ese dinero, el dibujo de la realidad de las infraestructuras educativas del municipio sería muy diferente”.

Apunta que “evidentemente se trata de una cuestión de prioridades, un ejemplo de ese orden de prioridades se pone en evidencia cuando podemos ver que el grupo de Gobierno destinó en el año 2020 a publicidad y autobombo, 96.000 euros de dinero de los contribuyentes, mientras que en obras de mejora y mantenimiento de los colegios solo invirtió 70.200 euros. Teniendo en cuenta que son edificios que tienen cierta antigüedad y que requieren de un mantenimiento anual, ese dinero resulta insuficiente para mantener en adecuadas condiciones ocho centros educativos”.

Añade que “ante los cortes de suministro eléctrico que desde hace varios meses viene sufriendo algún colegio del municipio por no tener las instalaciones eléctricas adaptadas a la normativa, la estrategia nuevamente consiste en estar dando carreras a mitad de curso, cuando el trabajo de adaptación se ha de planificar para realizarlo en verano mientras los colegios están cerrados. Por otro lado, como de costumbre echar balones fuera diciendo, en este caso, que el Ayuntamiento no tiene dinero para afrontar esa responsabilidad. No cabe duda que las contradicciones son el punto débil del grupo de Gobierno ya que por otro lado la hemeroteca está plagada de anuncios relacionados: ‘Con la fortaleza económica del Ayuntamiento, con que se tienen los presupuestos más altos de la historia, con que se cuenta con remanentes de cuatro y cinco millones de euros’. Por lo visto para invertir en los colegios no hay dinero, para eso el Ayuntamiento no tiene fuerza; sin embargo en fiestas sacan músculo llegando a superar los 600.000 euros anuales”.

Indica que “el hecho de criticar esta actitud del grupo de Gobierno, no quiere decir que no apoyemos cualquier inyección de recursos externos, pero no querer asumir que se llega a esta situación por una negligencia municipal es negar la evidencia. Se trata de una competencia municipal y en honor a la verdad hay que decir que ya el Gobierno de Canarias, este, los de antes y los que vengan, están aportando recursos para este fin a través del Fondo Canario de Financiación Municipal. Un 4% de lo que se recibe va destinado a esa finalidad, tal y como se recoge en el artículo 3 de la ley del fondo canario, en lo relativo a los criterios de distribución del fondo”.

“Siguiendo una interpretación estricta de la normativa”, se apunta en la nota, “a la Consejería le corresponde la construcción de los centros, tanto de primaria como de secundaria. En el caso de los centros de Secundaria o de Formación Profesional se cede la titularidad del suelo, de hecho es la Consejería quien se encarga del mantenimiento. En los de Primaria, el suelo se pone a disposición, por esa razón cuando se cerró el 25 años de Paz, volvió de manera inmediata a manos del Ayuntamiento, porque el inmueble es de titularidad municipal y corresponde al Ayuntamientos su mantenimiento y mejora, lo cual no quita que solicite ayuda, pero su parte de dinero tiene que poner venga o no venga más ayuda”.

“Pero a fin de cuentas y al margen de cualquier interpretación política, los niños y quien los educa y cuida, son lo primero y por tanto el gasto también lo ha de ser, sea cual sea la procedencia del dinero, que realmente procede del bolsillo de los contribuyentes. Por todo lo expuesto existen razones de peso para que Coalición Canaria siga haciendo propuestas marcando prioridades a la hora de gastar el dinero público. Los colegios donde están nuestros hijos y el profesorado, ha de ser la primera de todas”, concluye.