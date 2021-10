La ceniza volcánica podría llegar al aeropuerto de Tenerife Sur y La Gomera entre la tarde y la noche de este viernes

El nuevo apéndice que se desgajó en el término de la colada principal este jueves ya se proyecta sobre la playa de El Charcón, a unos 150 metros de la línea de mar. De esta manera lo ha destacado el director del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, en la rueda de prensa diaria sobre la actualización del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, en una jornada en la que vuelve a haber una calidad del aire "regular".

La nube de cenizas del volcán llega a Tenerife Norte y vuelve a dejar inoperativo el aeropuerto de La Palma este viernes

La portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, también ha hablado sobre otra de las cuestiones destacables este viernes en torno al volcán. En las últimas horas, se está observando acumulación de cenizas volcánicas en los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte, lo que ha afectado, como se ha visto a lo largo de la mañana, a su operatividad. El giro que está experimentando el viento y que afecta directamente al penacho de cenizas producido por la erupción hace que no se descarte "la caída de ceniza en el aeropuerto de Tenerife Sur durante la tarde de este viernes y La Gomera durante la noche". Esto podría cambiar este sábado, día en el que Blanco asegura que la distribución de las cenizas va a ser "favorable" para la vuelta a la actividad de los aeropuertos canarios afectados.

Ambos expertos han insistido en la importancia de que para la retirada de las cenizas se utilicen mascarillas FFP2 y guantes, así como en humedecer la ceniza antes de su barrido y no utilizar "en ningún caso sopladores".

En cuanto a la sismicidad en La Palma, se han registrado temblores a profundidades entre 10 y 15 kilómetros y algunos a más de 20 kilómetros, con un incremento en el valor de sus magnitudes. No obstante, Morcuende, como lo ha venido haciendo en los últimos días, ha vuelto a transmitir tranquilidad en cuanto a este aspecto, ya que "no tenemos una sismicidad superficial que nos pondría sobre aviso de otras consecuencias que podrían obligar a otras actuaciones de Protección Civil". El sismo de mayor magnitud detectado en las últimas horas fue uno de 4,3 mbLg este jueves a 35 kilómetros de profundidad.

"No hay actividad superficial en otros entornos que no sean los del propio cono. La probabilidad de que otro centro emisor fuera de las inmediaciones del cono es escasísima, por no decir nula", ha aseverado el director del Pevolca.

La superficie afectada por la colada asciende a 471,8 hectáreas, es decir, 40,6 más que este jueves. Hasta el momento, hay un total de 59,39 hectáreas de cultivos de plataneras sepultadas, 33,43 de viña y 7,36 de suelo de cultivo de aguacates.

Blanco ha indicado también que el penacho volcánico alcanza los 3.500 metros de altura y una emisión de 4.900 toneladas de dióxido de azufre, una cantidad subestimada, como ha aclarado. Asimismo, ha remarcado que en la tarde de este jueves se superaron los umbrales de alerta de microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico hasta en ocho ocasiones en El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, los tres municipios afectados por el volcán. A primera hora de la mañana de este viernes habían bajado hasta 50 microgramos y en la última medición se sitúan en 283.

