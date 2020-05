María José Manso: una tiza en la claqueta de nuestro cine

Coincidí con María José Manso en varios lugares de forma puntual, pero no fue hasta un curso que impartía alguien a quien ambas admiramos, la directora, guionista y productora Mercedes Afonso (a la que desde aquí le hago un guiño para sentarse en mi Chester) donde nos sentamos un ratito a conversar en unas escaleras al lado de la Biblioteca Antonio Abdo, enfrente teníamos el Teatro Circo de Marte. Quién nos lo iba a decir María… que en la actualidad, el teatro estaría cerrado y también nosotras en casa, por una pandemia mundial, que llegó así; sin títulos de crédito, sin demasiada promoción previa, sin tráiler, y que al menos de momento, nos mantiene en un estado de alarma. María es una persona especial, que cree en lo que hace y a título personal, lo que el cine une, que no lo separe nadie. En mi caso, María, me veo en un video club de mi pueblo muy joven alquilando un VHS y te veo a ti a esa misma edad haciendo lo mismo. Ahora estarás frente al ordenador, proyectando cómo seguir haciendo ese cóctel cinéfilo en nuestra isla, quizá te detengas para algún acorde de guitarra, un poco de jazz, alguna lectura, atender una llamada, una visita a algún rincón de tu casa, buscando alguna fotografía junto a un ramo de flores que tú misma “recogiste” como la señora Dallowey en Las horas de Stephen Daldry. María José Manso, aunque sea a muchos metros de distancia, ¡Bienvenida a mi Chester!

-Pregunta casi obligatoria después del COVID-19: ¿Qué tal llevas el confinamiento? ¿teletrabajando para que los rodajes se retomen en la isla en la menor brevedad posible? Me imagino que los protocolos para los rodajes seguros es una prioridad absoluta.

-El confinamiento lo llevo bastante bien. El viernes 13, justo un día antes de la declaración del estado de alarma, acababa de regresar de Helsinki de celebrar un encuentro con productores finlandeses en una misión especial organizada por el Gobierno de Canarias y el sábado 14 ya entramos en pleno confinamiento. Estaba dentro de ese grupo de personas que pensaban que esto se trataba de una nueva gripe, pero con la misma repercusión que otras, y que se estaba tratando el tema con un alarmismo exagerado. De repente, todo se para, los proyectos, los viajes, los rodajes, absolutamente todo, y tu cerebro sufre un shock, pero como el ser humano tiene una capacidad impresionante de adaptación, enseguida comenzamos a buscar nuevas fórmulas y nuevas estrategias desde el teletrabajo y así, junto con el resto de Film Commissions de otras islas y Gobierno de Canarias, no hemos dejado de trabajar para encontrar las medidas necesarias para que los rodajes puedan reactivarse lo antes posible. Fruto de las conversaciones entre las asociaciones de profesionales a nivel nacional y las instituciones públicas, se acaba de presentar el protocolo Rodar con seguridad tras el COVID-19 validado por KPMG España con el apoyo de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) y la Spain Film Commission. A partir del 11 de mayo, los rodajes se reactivan, aunque lo harán de menor a mayor escala, como es lógico.

-¿Qué es una Film Commission?

-Una Film Commission (una comisión de cine) es una entidad pública, en la mayoría de los casos, que facilita toda la información que necesita una productora audiovisual, nacional o internacional, para la realización de un rodaje en un territorio determinado. Cuando hablamos de rodajes, hablamos de cine, televisión, anuncios publicitarios, documentales, videoclips o programas de televisión. Entre esas necesidades de las productoras se encuentra la búsqueda de localizaciones y profesionales locales, así como la gestión de permisos de rodajes. En el año 2009, el Parlamento de Canarias declaró al sector audiovisual un sector estratégico para la dinamización de la economía, entendiendo que no solo se benefician directamente las empresas audiovisuales, sino que, indirectamente, también lo hacen otras como los hoteles, oficinas de alquiler de coches, ferreterías, peluquerías, maquilladores, restaurantes, empresas de catering y cualquier servicio que nos podamos imaginar. En el mundo existen más de 350 Film Commissions distribuidas por más de 40 países. La más antigua de Canarias, la Tenerife Film Commission, un referente para el resto de islas y también para el territorio nacional, cuyo trabajo de más de veinte años ha dado como resultado una industria consolidada y un territorio totalmente reconocible en todo el mundo.

-¿Cuándo se comienza a gestar la Film Commission en la isla de La Palma? ¿fue un trabajo de equipo? ¿cuándo se puede decir que nació?

-Con la llegada de las grandes producciones a Canarias en los últimos años, el concepto de las Film Commissions y de la promoción de Canarias como territorio audiovisual comienza a sonar mucho más. Alberto de Paz, director de la asociación cultural Semilla de La Palma (Proyecto Semilla), me propone (por mi perfil) investigar sobre estas entidades para plantear al Cabildo la posibilidad de la creación de una Film Commission en la isla de La Palma. El potencial de la isla es clarísimo y no teníamos ninguna duda de que La Palma también podía beneficiarse de este tipo de industria. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con algunos de los profesionales de referencia en la isla para conocer su opinión sobre la puesta en marcha del proyecto ya que ninguno de los dos (ni Alberto ni yo) habíamos tenido demasiada relación con el sector audiovisual pero sí con la gestión cultural. Tanto Mercedes Afonso como José Víctor Fuentes, además de otros profesionales relacionados con el sector cultural en la isla, nos animaron a continuar con el desarrollo del proyecto. A partir de ahí, llamada a Concha Díaz, coordinadora de Tenerife Film Commission y que tan amablemente nos facilitó toda la información posible sobre rodajes, impacto económico, servicios y objetivos de una Film Commission. Luego nos tocó el turno con Natacha Mora, coordinadora del departamento audiovisual de Gobierno de Canarias, y más tarde contactamos con la Spain Film Commission, que aúna a la mayoría de las Film Commission del país. En octubre de 2014, tras más de seis meses de investigación, con análisis dafo y redacción del proyecto incluidos, presentábamos al presidente del Cabildo de La Palma, D. Anselmo Pestana, y al vicepresidente, D. Carlos Cabrera Matos, el primer borrador de lo que sería la primera oficina en la isla destinada a la captación de todo tipo de rodajes audiovisuales (noticia relacionada: https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Proyecto_Semilla-Cabildo-estudian-captar-rodaje-peliculas_0_316368593.html). De aquella reunión, en la que además del presidente y vicepresidente, estuvieron presentes el consejero de Turismo, Raúl Camacho, Mercedes Afonso, guionista, productora y directora de cine, y el equipo de Proyecto Semilla, Alberto de Paz y yo, salimos bastante contentos. Meses después, el proyecto se aprobaba y comenzaba un trabajo muy duro, pero totalmente ilusionante, para posicionar a la isla de La Palma como destino atractivo de rodajes audiovisuales. Más tarde supimos que años atrás se había presentado otra propuesta para crear una Film Commission que, por las razones que fueran, no pudo cuajar. Una pena no haber sabido valorar un proyecto como este. Hoy, posiblemente, habríamos avanzado un poco más, pero, a pesar de eso, nos sentimos muy orgullosos y felices por cómo ha ido evolucionando y posicionándose La Palma Film Commission y por cómo, poco a poco, ha ido calando en la población local.

- ¿Las localizaciones, los escenarios, las infraestructuras para los rodajes, cómo se gestionan?

-La Palma Film Commission cuenta con un banco interno de miles de fotografías de toda la isla. Cuando una productora se pone en contacto con una FC, una de las primeras necesidades son las localizaciones. Nos pueden pedir todo tipo de espacios. La Film Commission prepara una carpeta con referencias que puedan estar dentro de lo que busca el productor. Si el cliente está interesado en alguna en concreto llega una segunda fase, la búsqueda de localizaciones en terreno o lo que en el argot audiovisual se denomina Location scout. Las productoras viajan hasta la isla o contratan a un localizador local para ver la localización in situ y comprobar las posibilidades de rodaje que tienen. Muchas veces la localización encaja perfectamente con lo que están buscando, pero la viabilidad para el tipo de producción que se quiere realizar no es posible. Cuando las localizaciones encajan, comienza toda la fase de preproducción del rodaje de la que se encarga la productora. A la film commission le toca gestionar los permisos con todas las administraciones, coordinar reuniones entre los agentes públicos y el equipo de rodaje, gestionar la comunicación con el departamento de prensa o facilitar cualquier información que vaya requiriendo la producción.

-Sé que han visitado ferias (FITUR) festivales de cine (Cannes, Berlín, San Sebastián…) promocionando la isla. ¿Qué nos puedes contar de estas experiencias?

-Mi primera experiencia en estos mercados fue en el Marché Du Film, el Festival de Cine de Cannes. Imagínate, uno de los festivales más importantes del mundo, con miles de profesionales que acuden anualmente, y ahí estaba yo, con una Film Commission cuya web aún estaba en construcción. Esto fue en junio de 2015 y la Film Commission se había puesto en marcha solo dos meses antes, el 8 de abril. Recuerdo que cuando llegué al espacio de Cinema From Spain, donde se encuentran todas las empresas e instituciones públicas españolas, pensé: ¿Qué hago yo aquí? Me impresionó la cantidad de gente que se mueve en un festival como este, no te hablo de la alfombra roja, que esa es otra, sino de la cantidad de empresas y de stands cuyo objetivo, en muchos casos, es el mismo que el tuyo, vender territorios, o comprar cine, vender cine… Cada festival es diferente y la forma de trabajar es diferente, pero ya es mucho más fácil saber con quién debes sentarte, a qué eventos acudir, qué tipo de reuniones solicitar y, además, reconforta muchísimo el notar cómo el nombre de La Palma ya no es tan desconocido en este sector y que la confusión La Palma – Palma – Las Palmas comienza a ser cada vez más pequeña. Por esto y por muchas otras razones es muy importante tener presencia en estos mercados profesionales.

-¿Algún referente del cine palmero que esté trabajando mano a mano con este proyecto que está dando grandes frutos?

-Sin lugar a dudas, Mercedes Afonso. Estuvo, está y no me queda la menor duda de que estará siempre. Mercedes es una gran profesional, una gran guionista y productora y una gran contadora de historias, pero, sobre todo, es una gran persona, una mujer generosa que no dudó ni un solo instante en apoyarnos, en aconsejarnos, en acompañarnos en los primeros tiempos de la Film Commission, de una manera totalmente desinteresada, y que se alegra infinitamente de cada paso hacia adelante que vamos dando. Pero lo más importante es que ha estado también en los momentos difíciles, que los ha habido, y muchos. Hemos reído mucho, pero también hemos llorado, mucho también. Del trabajo de una Film Commission solo se ve la punta del iceberg que es el rodaje en sí, pero hay muchos proyectos que se quedan por el camino, mucho trabajo detrás para que una producción pueda desarrollarse, estrategias que diseñar, muchas carencias también. En el equipo que hemos formado en La Palma Film Commission no ha faltado ilusión, pasión y trabajo, pero existen muchos factores que no dependen de ti y que generan mucha frustración. Bueno, pues Mercedes siempre ha estado y ha tenido la habilidad de transformar siempre lo negativo en una nueva oportunidad. Esto se contagia y fortalece a este equipo al que ella, sin duda, pertenece. En los tiempos en los que nos encontramos, en los que la humanidad necesita más que nunca de personas humanas y solidarias, me siento inmensamente agradecida de poder contar con ella.

- Se han realizado muchos rodajes en la isla, la serie The Witcher o la llegada de George Clooney a La Palma son de los más sonados, pero hay más producciones que también han elegido la isla para sus películas, cuéntanos esas experiencias, tanto con el universo The Witcher como las vividas con otros rodajes. Y quién no preguntaría María, que son muy fan de George desde que lo vi en la serie Urgencias, ¿qué se siente en ese momento de instantánea al lado de un director, productor, actor tan de alfombra roja?

-Durante estos cinco años hemos gestionado todo tipo de rodajes, pero sin duda, la llegada de Netflix a La Palma para el rodaje de la serie The Witcher marcó un antes y un después. Para nosotros (el equipo de la FC) era necesario que una gran producción llegara a la isla, y no sólo eso, sino que tuviera todas las garantías para que el rodaje fuera un éxito. El desembarco de Netflix en el puerto de Santa Cruz de La Palma no lo olvidaré jamás. Y de George Clooney, ¿qué te puedo contar? El encuentro que tuvimos en Fuencaliente en medio del rodaje de la película Midnight Sky, y en el que estuvieron presentes el presidente del Cabildo de La Palma, D. Mariano H. Zapata, y el consejero insular de Ordenación del Territorio, Gonzalo Pascual, fue muy agradable. Es cierto que, de repente, lo ves ahí acercándose a nosotros con una gran sonrisa y un “Qué tal chicos’”, y te vienes arriba. Fue una conversación amena, divertida y confieso que el abrazo y los dos besos que me dio también se me quedaron grabados, jaja. Sí, verlo ahí, de carne y hueso, en tu isla, es una pasada, sobre todo porque es algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero es mucho más emocionante escuchar en una entrevista de radio a nivel nacional a un montón de personas de la isla hablando de su experiencia en el rodaje. Ahí radica el éxito de este proyecto, no el que una gran producción llegue a la isla, a pesar del indudable impacto económico y promocional que generan, sino en el que poco a poco se vaya creando una industria alrededor de este sector que pueda generar ingresos durante todo el año.

-Eres la directora de un proyecto llamado IsLAbentura La Palma Laboratorio de guion. ¿En qué consiste? ¿cuántas ediciones van?

-El laboratorio extremo de guion de la isla de La Palma, isLAbentura (una isla, un laboratorio, una aventura) nació en 2018 con el objetivo de crear guiones de series y largometrajes basados única y exclusivamente en historias y localizaciones de la isla de La Palma. El laboratorio se desarrolla durante un año y en ese tiempo los participantes, que pueden venir desde cualquier lugar del mundo, tienen la posibilidad de viajar a la isla en tres ocasiones. Es en estas visitas cuando los guionistas elegidos pueden documentarse in situ sobre las historias que han elegido, hablar con historiadores, cronistas. Vivir de lleno la energía de la isla y, en definitiva, desarrollar mucho mejor sus guiones gracias al contacto con la isla y su gente. El objetivo final es ver esas historias, con La Palma como protagonista, en las pantallas de cine y televisión y, podemos decir, que hay algunos guiones de la primera edición que ya están en manos de grandes productoras del país. Es muy emocionante saber que esas historias locales, pero en muchos casos universales, traspasan fronteras. Teníamos previsto lanzar la segunda edición en junio, pero dadas las circunstancias probablemente lo haremos en la segunda mitad de año. No obstante, estamos trabajando en otras alternativas que pronto haremos públicas. Habrá que estar atentos.

- ¡Larga vida al séptimo arte! ¿alguna película, serie… que nos recomiendes para estos días en que nos preparamos para la desescalada y sus diferentes fases?

-En este tiempo me ha dado tiempo de ver muchas de esas series que tenía pendiente pero, si tengo que recomendar alguna en concreto, me quedo con Unorthodox, una miniserie dramática inspirada en la autobiografía de Deborah Fledman, nacida y criada en una comunidad jasídica neoyorquina que decide, tras su primer año de matrimonio impuesto, huir y buscar la libertad en Berlín. La vi de un tirón, son solo 4 capítulos, pero me encantó la historia, la fotografía y la interpretación de una jovencísima Shira Hass.

-Algo que decir, agradecimientos, reflexión final, mensaje para nuestros lectores de El Chester, aquí está tu cámara y enfoca a La Palma Ahora.

-Cada semana de este confinamiento he tenido sentimientos y reflexiones diferentes. No sé si vamos a salir a la calle siendo mejores personas. Pienso que quien tiene buenos sentimientos los seguirá teniendo y seguirá valorando más que nunca lo que vale la pena y lo que no y quien tiene el alma llena de odio, de envidia, pues ojalá pueda salvarse, pero en ese sentido no tengo demasiadas esperanzas. Lo que sí espero es que, quienes creamos que podemos hacerlo, intentemos trabajar más en el bienestar y en la salud de las personas y de nuestro medio ambiente. ¿Cómo seguir generando economía sin que afecte a nuestra salud física y mental, a la salud de nuestros mares, de nuestros cielos, de nuestra tierra? Tendremos que buscar nuevas fórmulas, una cultura alternativa…Para eso, me apunto desde ya, sin miedo, que por cierto es otro de los sentimientos de los que me estoy desprendiendo en este confinamiento. Agradecer a todas las personas que nos han apoyado durante todos estos cinco años y los que vengan que, ojalá sean muchos. Al Cabildo de La Palma y a la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la isla de La Palma por su apuesta decidida por el audiovisual, a la Palma Ahora por permitir este tipo de espacios en los que podemos compartir proyectos y sentimientos, aunque se quede siempre mucho por decir, y a ti Sandra Lorenzo, por tu cariño y apoyo siempre y por tu gran profesionalidad y sensibilidad.

-Espero un segundo Chester, María, porque como versa una cita de Steven Spielberg “cada vez que veo una película en el cine es mágico, sin importar cuál sea su argumento” y argumentos no nos faltan para continuar y así acabo con un simple y agradecido. Continuará…