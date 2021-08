El Cabildo expone 60 obras inéditas de artistas en favor de preservar y proteger el reino animal

El Cabildo de La Palma, a través del Área de Cultura, muestra en la Casa Principal Salazar la exposición This is not a zoo (Esto no es un zoo), "una muestra inédita de 60 obras de artistas urbanos, plásticos e ilustradores contemporáneos, en las que se plasma los valores del reino animal y se pone de manifiesto la necesaria conservación del equilibrio medioambiental, afectado por la interacción humana", indica en una nota de prensa.

La consejera de Cultura del Cabildo, Jovita Monterrey, afirma que la muestra, abierta hasta el 30 de agosto, “supone una oportunidad de contemplar desde otro punto de vista al reino animal y de incidir en la responsabilidad colectiva que tiene la sociedad de colaborar en la protección de las especies animales y del entorno natural en el que habitan”. Añade que su desarrollo “se ajusta a los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la imperiosa necesidad de cuidar el planeta”.

Por su parte, el comisario de la exposición, Javier Jiménez, apunta que This is not a zoo “presenta una reflexión óptica plástica de algunos de los artistas más importantes del planeta a través de lienzos, óleos, esculturas y técnicas mixtas sobre cómo ven el mundo animal”. Asimismo, destaca que “los artistas, acostumbrados a trabajar en la calle tuvieron que repensar sus piezas para exponerlas en un espacio interior, lo que otorga un valor añadido a la exposición”.

En este sentido, cabe destacar, se apunta en la nota que "This is not a zoo es la primera muestra artística de estas características en el mundo". En el Palacio Salazar se expondrán 60 obras de reconocidas figuras del arte urbano como Bordalo II, Aec Interesni Kazki, Lourdes Villagómez, Saner, Dulk, Farid Rueda, Ardif, Laurence Vallières, o los canarios Mur0ne, Paula Calavera e Irene León.

La exposición se puede visitar en la Casa Principal de Salazar de lunes a viernes, en horario de e 10:00 a 14.00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.