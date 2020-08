Elsa López será la madrina del Festivalito y leerá el lema del concurso La Palma Rueda

Arranca este sábado la décimo quinta edición del Festivalito. La gran cita de la creación cinematográfica en Canarias congregará en la isla de La Palma, durante ocho días de intensa convivencia, a más de 200 participantes, entre invitados, directores, actores, técnicos y aficionados al arte de contar historias en una pantalla. Todo esto en el año que las medidas de seguridad se convierten en protagonistas, se informa en nota de prensa.

“El encargado de conducir la gala de este año es el humorista, actor y showman Aarón Gómez, que le pondrá el “acento canario” además de deleitarnos con uno de sus monólogos, también amenaza con que en su presentación habrá sorpresas. El toque musical de la gala viene de la mano de Adversos, un grupo palmero, que presenta un repertorio que entremezcla versiones clásicas con composiciones propias”, explican.

“Seguidamente se hará entrega de las tres Estrellas Homenaje a figuras del cine que destacan por su valentía, por romper los cánones tradicionales marcados en la industria, y que, de alguna forma, al igual que la estrella polar, nos sirven de referencia para navegar por el universo cinematográfico. Los homenajeados en esta edición son: la productora El Viaje Films, el director Rodrigo Bellot y el actor Sergi López”, adelantan.

“El viaje films, una productora canaria cuyo conductor es José Alayón, un francotirador que ha levantado su productora según las necesidades de cada proyecto, buscando soluciones y funciones concretas para cada persona del equipo, y haciendo partícipes a muchos de ellos en obras de otros colaboradores. El Viaje films es un pilar muy importante para la producción independiente y ha cosechado importantes premios internacionales en diferentes festivales nacionales e internacionales”, aseguran.

El segundo de los homenajeados es el cineasta boliviano Rodrigo Bellot, con más de 14 largometrajes a sus espaldas, en ocho países diferentes, que ejerce de productor, director, guionista y director de casting. Un artista que siempre ha intentado que sus personajes tanto masculinos como femeninos, desde su otredad y su diferencia, tengan fuerza y sean admirables y puedan ser referencias para quien no tiene opción de conocer o ver gente así, o para quien se siente solo. Y que considera que es importante que lleguemos al punto donde ver mujeres fuertes, hombres y mujeres bisexuales, gays y o trans sea normal y no una novedad o un “riesgo. Viene a estrenar en el Festivalito su largometraje Tu Me Manques.

“Por último, un actor salvaje como es Sergi López, de pura raza, curtido tanto en cine como en teatro, de esos que se mueven como pez en el agua, con personajes que tienen facetas inquietantes, un tanto escabrosos, psicópatas entrañables o perversos seductores, y cuya ambigüedad logra provocar la inquietud de plantea. Nos ha dejado interpretaciones maravillosas en películas como Harry un amigo que os quiere, Solo Mía, El Laberinto del Fauno o Western. Ganador del Premio César al mejor actor Europeo, Premio Goya, Premio del Cine Europeo al mejor Actor Europeo y 3 Nominaciones a los premios Goya. En el Festivalito presenta su película La Inocencia

Posteriormente para esta edición en la que se cumple quince años, se hace imprescindible volver la vista atrás y recordar todas y cada una de las experiencias vividas que la memoria alcance. Para ello, los organizadores de la gala han preparado una retrospectiva con los cortos más destacados hasta la fecha, que, sin ninguna duda, conseguirán que la nostalgia invada a más de uno”, aseguran.

El broche final de la noche y casi el momento más esperado por los más de 200 participantes de La Palma Rueda, será la lectura del lema. Que este año correrá a cargo de la madrina, la escritora especializada en poesía Elsa López. Entre sus premios consta la medalla de Oro de Canarias y Premio internacional de Poesía Además de ser la Embajadora de Buena Voluntad de la Reserva de la Biosfera de La Palma ante la UNESCO. “Todo un lujo contar con ella y que su cándida voz sea la que nos relate la directriz a seguir con los rodajes que se presenten a concurso", señalan.

El Festivalito, Festival de Cine de las Estrellas de La Palma, es una iniciativa de la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y su patrocinador principal es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. A ellos se les une el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y de Santa Cruz de La Palma.

También cabe reseñar la participación de instituciones y empresas canarias como ESETEC-Escuela Superior de Estudios Técnicos de Canarias, la Universidad del Atlántico Medio, Cajamar (Caja Rural) y Casa Cabrera, además de contar con la colaboración de numerosas empresas de la isla de La Palma.