Fátima Pérez: la mirada multidisciplinar

Fátima Pérez suma un currículum artístico espectacular, exposiciones en varios puntos geográficos, pasando incluso por Andalucía. Carteles, docencia, talleres, exposiciones, escritura, ilustración, imágenes corporativas, deporte, toda una suma de disciplinas que pasan siempre ante la mirada del arte. Natural de Fuencaliente, Fátima se sienta en El Chester para contarnos quién es esta mujer, de mirada multidisciplinar. Nos hace un breve recorrido por su trayectoria profesional, haciendo breves paradas, ya que nos sorprende toda su carrera tan marcada por las diferentes pinceladas de todo tipo de visión sobre el arte. Fátima y yo coincidimos en 2016, en la entrega de Premios en la XXI Celebración de la Viña y el Vino, San Martín, que se celebró en el municipio de Puntallana; ella obtenía el Segundo Premio por Labranza y yo Tercer Premio por Versus Jedey el primer premio se iba para Huelva, y celebramos allí que dos de estos reconocimientos se quedaran en la isla de La Palma. Y es que como dice Robert Yates “es increíble lo que se puede conseguir, cuando a nadie le importa quien se lleva el crédito” o aquello de “nadie puede silbar una sinfonía, se necesita una orquesta completa para tocarla”, así entendemos ambas el compañerismo.

¿Dónde nace Fátima Pérez?

Fátima nace en Fuencaliente, La Palma. Aunque Fátima Pérez como persona adulta y sobre todo como artista, está a caballo entre la Isla Bonita, Tenerife, Irlanda, Almería, Berlín....

¿Desde pequeña sabías que era el arte el camino a seguir?

Totalmente. Siempre tuve claro que ese era mi camino. Desde pequeña y diariamente dibujaba por mi cuenta en una familia donde nadie tiene “vena artística”. Pero eso tampoco me desanimaba, me enfrascaba en mis dibujos y no podía parar.

Licenciada en Bellas Artes por la ULL, ¿qué recuerdas de tus años de estudiante?

Recuerdo sobretodo muchas anécdotas y tres asignaturas que me llenaron plenamente, una de Anatomía Artística, otra de Teoría de la Imagen Tecnificada (sobre cine) y otra de Metodología en la se probó por primera vez hacer Arterapia con enfermos mentales. Las tres me marcaron muchos y siempre digo que son las que me enseñaron. Muchas veces me gustaría volver atrás en el tiempo para sacar mejores notas o quizá intentar haber aprendido más. Creo que a muchos de los que pasamos por la Universidad nos pasa eso, pero a mí me diagnosticaron en el segundo año de carrera Encefalopatía Mialgia o Fibromiagica o Fibromialgia y Fatiga Crónica (enfermedades raras ambas), y ni los compañeros ni los profesores fueron nada condescendientes conmigo. Pero mi fuerza de voluntad pudo más que todo eso.

Sumas más de una treintena de exposiciones colectivas e individuales, me asombra tu currículum artístico, es extraordinario.

Jaja, muchas gracias. ¡Pero todo es mejorable! ¡La idea es ampliarlo y no parar! En 16 años seguidos, el año pasado fue el único en el que no expuse y sentí que me faltaba algo. Al final es como un vicio, porque intento que mis exposiciones sean realmente pequeñas instalaciones donde juego con el espacio y los elementos y puedo sorprender al público. Lo de ir, colgar los cuadros e irme, no va conmigo. Creo que una exposición es un todo.

¿Recuerdas aquella primera exposición de la que formaste parte? ¡Sí! Recuerdo que fue una colectiva en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, que hoy ha pasado a ser la Escuela Manolo Blahnik. Realmente “no sabía”, no era consciente de que estaba exponiendo, tenía 16 años, veía mis obras colgadas, pero pensaba más allá de eso.

Los carteles también están presentes en tu trayectoria profesional: carnaval, vendimia. Cuéntanos…

Me licencié especializándome en Diseño Gráfico Editorial y para mí la cartelería es plena diversión. El cartel del Char Noir lo tengo por todas partes en casa. Dibujar, colocar en papel, maquetar, llevar a pantalla.... no es un proceso tan sencillo como muchos piensan. No se diseña en pantalla sino en lápiz y papel, sino haciendo bocetos y pensando mucho en formas y colores. En cualquier momento te puede venir la idea que buscas, pero muchas veces tienes que buscarla tú, y como mejor surge esa experiencia del propio diseño es diseñando.

Como diseñadora, ¿cuántas imágenes corporativas llevas?

La verdad es que no me he puesto a contarlas, pero sé que sobre todo cuando viví en Tenerife hice varias y algún manual corporativo. Lo que pasa que no se ve remunerado el trabajo que inviertes haciéndolo. Actualmente sí que no tengo tiempo para hacer imágenes corporativas, quizá algún logotipo, imagotipo o alguna cosa pequeñita.

-Ilustradora de webs deportivas, Canal 4…Impresiones…

¡He vivido muchas etapas combinadas! Jaja. Fue una época en la que hacía caricatura de los jugadores del Club deportivo Tenerife cuando ascendimos con José Luis Oltra. Las caricaturas salían publicadas y también en Canal 4. Fue una época muy bonita y de no parar. Hacía tifos (dibujos enormes) que pasaban de lado a lado del estadio. Si surgía algún evento especial también había algún dibujo por la causa, etc. Fueron unos dos años bastante intensos relacionados con el Club.

Sé que el deporte también es parte importante en tu vida… ¿Cuándo decidiste que el deporte formara parte de tu día a día?

Es curioso, con 14-15 años yo iba a correr todos los días, pero jamás me apunté a una carrera y tampoco había la fiebre de hoy. Y tenía una resistencia increíble. Al final me decidí a empezar fuera, en un momento de mi vida en el que estoy en Almería, porque se hacían muchas carreras cortas y participaba mucha gente. Hará unos 6 años. Pero también me di cuenta que correr por asfalto no me llenaba, así que cuando volví a La Palma probé el trail y me enamoré. Ahora estoy dándole a la escalada de montaña y al surf, y pensando qué más puedo hacer.

-La fotografía, también es parte de ti, publicando en medios como Canarias 7.

Sí, con la fotografía puedes transmitir desde el alma, igual que con el dibujo o la pintura. Hay que tener unos fundamentos básicos que se aplican a todas las artes y el propio ojo de la fotografía. Las islas tienen unos parajes increíbles y nuestra isla es impresionante, todavía hay muchísimo partido para sacarles. Y también hablo de sus gentes, de pequeños detalles, etc…

No sólo tu arte se ha expuesto en Canarias, Almería está en ese mapa.

Sí, allí expuse en varios sitios, recuerdo uno en concreto donde solían ir mucho los famosos en Almería porque era de gran calidad y vino la Televisión Andaluza. ¡Curiosidades! El problema que tenemos de residir en Canarias es que exponer fuera nos cuesta muy caro. La galería malagueña que lleva mi obra todos los meses me envía información para exponer en algún país diferente pero tan solo los costes de embalaje, seguro y envío... te ves afrontando unos gastos que no sabes si recuperarás.

Y en las letras llevas algunos premios, ¿cuáles son? Publicaciones…

Como premios:

-Segundo premio de Poesía en las XXV Jornada de la Viña y el Vino San Martín 2016

-Primer premio del II Concurso Literario Juan Antonio García Ramos “#Hoy no perderé”, 2019

Para haberme presentado a tres concursos nada más, creo que no está mal. También participé en el libro #Hoy no Perderé l y en un libro digital de mujeres de Toledo. Y la idea... es sacar este año ¡mi libro!

Tu experiencia en el Concurso de Pintura Rápida Francisco Concepción…

He participado tres veces y una de ellas tuve un premio accésit. Yo creo que los ganadores de los concursos son muy relativos porque dependen de los gustos subjetivos del jurado, lo cual tampoco es una tarea fácil, y más aún cuando es un concurso que se hace una vez al año. Creo que en la isla faltan oportunidades para los artistas, concursos para que los artistas se puedan expresar y salas para mostrar obra.

¿Dónde ejerces actualmente la docencia y qué asignaturas impartes?

Este año en el IES El Paso y el IES Mazo. En el primero Educación Universal Plástica a diferentes cursos y en el segundo centro, Prácticas Comunicativas, una asignatura bastante nueva. Creo que sólo cuando impartes sabes si es o no tu verdadera vocación.

Este espacio o pregunta abierta es pata ti, para lo que quieras contarnos.

En primer lugar, muchas gracias, Sandra, por acogerme tan gratamente. En segundo lugar, hacer un poco de voz de mis compañeros y mía sobre las recientes oposiciones de dibujo que han tenido lugar y en general, el despropósito que quieren hacer con los interinos, que es echarnos a la calle. Con unas oposiciones más organizadas, con fallos en la redacción de los ejercicios, etc. Creo que cuando amas tu profesión y la haces con profesionalidad no deberían existir estos abusos mal dados y que sólo hacen daño.

Y ya, para acabar, sólo diré: tómate un café conmigo.