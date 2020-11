Los vecinos de El Planto solicitan que la plaza del barrio lleve el nombre de Elsa López

La Asociación de Vecinos Tanausú-El Planto de barrio de El Planto de Santa Cruz de La Palma solicitó al Ayuntamiento el pasado 15 de octubre que la plaza de este enclave de la capital lleve el nombre de la escritora Elsa López, según ha confirmado a este digital el presidente del colectivo vecinal, Alexis Pérez Fajardo, quien resaltó “el cariño que todos los vecinos y vecinas le tienen a Elsa”.

Elsa López presentó el pasado viernes en la plaza de El Planto su libro Hospital de mariposas, y recordó que su vida comenzó en este barrio de Santa Cruz de La Palma. “Mi vida empieza detrás de esta escuela, que no era escuela cuando yo era chiquita, esa casa, ahí empieza mi vida con mi abuela, la tía Maruca, Juan José y mi primos, Cuco y Ramón; siempre digo que mi vida es desde ahí hasta la casa de doña Pancha, ahí daba la vuelta porque tenía miedo, me habían contado la historia famosa de aquel asesinato; alguna vez llegué a La Alameda, fui al cine con mi primo”, contó al inicio del acto, después de expresar su gratitud “a los que ya no están, a todas aquellas personas de este barrio que me acompañaron desde los cinco años”.

La escritora palmera, que recientemente ha sido distinguida con el título de Hija Adoptiva de La Palma, nació en la Isla de Fernando Poo (actual Malabo) y con cinco años llegó a El Planto.