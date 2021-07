Arranca Transvulcania Bike 2021, una de las pruebas más exigentes para escaladores y bikers de descenso

Transvulcania Bike vive este viernes y sábado un renovado formato al unir a su tradicional descenso, que se encuentra entre los más exigentes del calendario nacional, el ascenso a uno de los puertos más duros de España, dando también la oportunidad a los más pequeños de la casa de disfrutar de un recorrido en bicicleta, se informa en nota de prensa.

La prueba, organizada por el Cabildo de La Palma a través de la empresa pública Sodepal, con financiación de la Consejería de Deportes, se iniciará esta tarde, a las 18.00 horas, con el descenso de unos 11 kilómetros que comenzará en el entorno del Pico de la Nieve y finalizará en la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma. Participarán 40 bikers que ofrecerán todo un espectáculo por un vertiginoso recorrido.

El sábado, a las 9 de la mañana, tendrá lugar la salida de la maratón y de la media maratón, con cerca de un centenar de ciclistas entre los que destacará la figura de Roberto Heras, el corredor más laureado en la historia de la Vuelta España, con cuatro victorias en la clasificación general.

A propósito, destacar que la maratón saldrá desde la Avenida Marítima, con final en el Roque de los Muchachos. Son 42 kilómetros en los que se parte prácticamente desde el nivel del mar y se alcanzan los 2.426 metros de altura. La media maratón tiene la misma línea de salida, aunque con 16 kilómetros sin descanso finaliza en la Montaña Tagoja.

Sodepal ha apostado además por la ‘pequebike’, con un recorrido circular de aproximadamente dos kilómetros que tendrá como salida y meta la Avenida Marítima, a la altura del edición del Cabildo de La Palma, en el que estarán presente medio centenar de menores.

El espectáculo deportivo se verá reforzado con actuaciones musicales que tendrán lugar mañana sábado en la Avenida Marítima, que se iniciarán a las doce del mediodía y se prolongarán hasta aproximadamente las diez de la noche en un espacio perfectamente acotado y en el que se aplicarán todas y cada una de las medidas sanitarias por el Covid-19.

En la rueda de prensa de presentación de la Transvulcania Bike, la consejera insular de Promoción Económica y responsable de Sodepal, Raquel Díaz, ha hecho hincapié “en la apuesta” de la sociedad pública “por mantener sus proyectos adaptando su celebración a las medidas sanitarias que marca la pandemia que todavía hoy vivimos”.

A propósito, Díaz, que agradeció la colaboración de los ayuntamientos de Garafía y Santa Cruz de La Palma, ha destacado que “Transvulcania Bike engloba por primera vez uno de los descensos más prolongados y exigentes a los que los bikers pueden enfrentarse, que hemos prolongado hasta el ‘corazón’ de Santa Cruz de La Palma, con un ascenso mayúsculo que permite a los ciclistas alcanzar la cota de la Isla, con unos paisajes únicos”.

Por su parte, el ciclista Roberto Heras, señala que “cuando estuve hace cuatro años en la Transvulcania Trail, me enamoré de la isla y a pesar de no poder terminarla, cuando me invitaron a la Transvulcania Bike, no lo dudé”. “Tengo mucha curiosidad por lo que nos vamos a encontrar mañana y por practicar ciclismo en una isla tan maravillosa”.

Por último, el representante municipal de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera agradeció “el esfuerzo de Sodepal en la organización de la Transvulcania Bike, que este año tiene un valor añadido convirtiendo a la capital palmera en el centro del deporte, lo que propiciará la dinamización del comercio del casco urbano”.