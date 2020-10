El Paso organizará la I European Athletics Off-Road Running Champions 2022

El Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Atletismo (European Athletics) ha elegido la candidatura española para organizar la 1ª Edición del European Athletics Off-Road Running Championships, un innovador Campeonato de Europa que combina las disciplinas de Traill Running y Mountain Running, se informa en nota de prensa.

De esta manera EA reconoce la gran calidad de la propuesta de El Paso (La Palma); sin duda, un espectacular escenario natural y la gran experiencia organizativa acumulada por la celebración anual del Reventón Trail Running han sido claves para la elección.

El programa incluye los siguientes eventos:

§ Mountain Running Races;

- “Classic Up & Down”

o Elite (H y M): de 12 a 18 km

o Sub 20 (H y M): de 5 a 6 km

- “Classic Uphill”

o Elite (H y M): de 6 a 8 KM

o Sub 20 (H y M): de 5 a 6 KM

§ Trail Running Races

o Elite (H y M): de 45 a 60 KM

Las fechas previstas para la celebración del 1º European Athletics Off-Road Running Championships serán del 1 al 3 Julio de 2022. Adicionalmente, la organización de del Reventón Trail Running” ha incluido en el programa de competición sus tradicionales carreras de participación masiva que empezarán a disputarse desde el jueves 30 de junio y que completarán un apasionante programa.

El jueves 30 de junio de 2022, dará comienzo el evento con la disputa de las carreras de participación masiva de la 3ª Edición de la Subida a las Estrellas, la única prueba deportiva del mundo que hasta el momento tiene el sello deportivo de la Fundación Starlight. Se trata de una vertical de 3,2 kilómetros de recorrido que transcurre bajo el inigualable cielo nocturno de La Palma.

El viernes 1 de Julio, se abre el programa oficial de competiciones del 1º European Athletics Off-Road Running Championships, con la disputa de la Mountain Running Classic Up & Down Races, sobre un recorrido similar al utilizado en años anteriores en la celebración del Reventon Trail-Running en la modalidad de sprint, pero con la diferencia que los corredores transitarán por la zona de los petroglifos y su comienzo será desde la famosa zona del Bejenao. Los y las atletas sub 20 lo harán sobre un recorrido adaptado no superior a 6 km.

El sábado, 2 de julio, será el turno para la modalidad de Trail Running Races, la carrera se disputará sobre una distancia de 45 kilómetros que discurre por algunos de los parajes más emblemáticos del centro de La Palma, como la montaña del Bejenao, el duro ascenso del Reventón, la Cumbre Vieja, el Llano de los Jables o el emblemático Pino de la Virgen, teniendo siempre todos como referencia la joya natural de la Caldera de Taburiente. Ese sábado se completa el programa con la modalidad Classic (31,9 kilómetros).

El domingo, 3 de julio se cerrará el programa de competición con una nueva modalidad, la Mountain Running Uphill Races, otra prueba de ascenso con 6 kilómetros de recorrido ascendente por el Bejenao hasta la pista de Ferrer. Se completará con la carrera sub 20.

Para promocionar la participación entre los más jóvenes, la organización ha previsto la celebración de la popular “Reventón Kids”, para que los más peques puedan disfrutar también de esta gran experiencia deportiva.

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, se mostró muy emocionado e ilusionado con esta designación: “en primer lugar queremos agradecer la confianza otorgada por la EA. Es una gran noticia para el Atletismo Español. Esta decisión, sin duda, también supone un reconocimiento a la gran labor de desarrollo que se está llevando a cabo en España en esta disciplina atlética en los últimos años, a la vez que reconoce el prestigio organizativo de la RFEA en la celebración exitosa de campeonatos internacionales. Un campeonato que servirá de impulso y generará energías renovadas para nuestros atletas”.

Para el presidente de la RFEA, la elección de El Paso “refleja la calidad de nuestra candidatura, fiel muestra del gran trabajo en cuanto a nivel organizativo se está realizando en las competiciones celebradas en El Paso. El excelente equipo organizativo, el permanente apoyo de las instituciones y un entorno natural privilegiado han convertido a El Paso en un paraíso para el Trail Running, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Hoy, más que nunca, tenemos un gran compromiso por ser la mejor edición de la historia de este Campeonato, y estamos seguros de alcanzar ese magnífico reto, que además dejará un legado duradero y ayudará a promocionar la imagen de El Paso y la Isla de La Palma”.

Igualmente, el alcalde de la Ciudad de El Paso, Sergio Rodríguez, aseguró que esta elección “supone la culminación de un objetivo que nos planteamos hace años. Todos vimos claro el potencial que tienen los recursos que existen en El Paso y en La Palma, por lo que había que utilizar los mecanismos necesarios para explotarlos. Esto nos permitirá poner al municipio y a la Isla en el lugar que nos corresponde”.

Por su parte Omar Hernández, concejal de Turismo y Medioambiente de El Paso, reconoce que organizar este campeonato supone “un reto apasionante, pues se trata de acoger a los más de mil atletas europeos que llegarán a la Isla, más todos los corredores populares que siempre le son fieles a Reventón El Paso. Alcanzaremos una cifra que bien podría rondar los 3.000 deportistas, por lo que se hace necesario, a dos años vistas del evento, sentarse ya con las infraestructuras turísticas de la Isla y empezar a diseñar las ofertas que les brindaremos”.

Al mismo tiempo, el concejal de Deportes del consistorio pasense Daniel Martín admite la complejidad del nuevo reto que se les plantea, pero recuerda que “demostramos ser capaces de organizar un campeonato nacional bajo las complicadas condiciones sanitarias actuales y ya estamos trabajando en la cita de 2021, en la que El Paso recibirá nuevamente a los mejores corredores de Trail Running del país. A partir de ahora se hace necesario también trabajar en esta ilusionante cita”.