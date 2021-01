El Cabildo y las patronales hacen un balance positivo de la campaña comercial de Navidad y destacan los cerca de 400.000 boletos repartidos

La consejera de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo de La Palma, Raquel Díaz, ha presentado junto a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), Mercedes Hernández, y el presidente de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), Tomás Barreto, el balance del sector comercial durante la campaña de Navidad, que ha sido positivo, según los datos aportados por las entidades miembros de las patronales, se indica en una nota de prensa.

Raquel Díaz explicó que, “pese a que nos encontramos inmersos en una crisis socioeconómica provocada por la pandemia de la COVID-19 que ha afectado notablemente a nuestro tejido empresarial, los comerciantes de la Isla nos han trasladado su satisfacción con el cierre de la campaña de Navidad, ya que se han superado con creces las previsiones de venta con las que inicialmente partían”.

En la campaña navideña, se apunta en la nota, han participado más de un millar de comercios en los que se han registrado un incremento notable del número de operaciones de venta, tal y como constatan los cerca de 400.000 boletos repartidos y registros telemáticos realizados por los consumidores que han participado en el sorteo de una bolsa de premios valorados en torno a los 36.000 euros. Importe que retornará a los comercios locales a través de bonos canjeables por compras directas en los establecimientos participantes en la misma.

A pesar del incremento registrado en el número de ventas, añade, lo cierto es que los datos también ponen de manifiesto que la mejora no se traduce por igual ni de manera directa en un incremento del volumen de negocio, así como el hecho de que no todos los subsectores comerciales se encuentran en igualdad de condiciones, ya que si bien los comercios de tecnología y comunicaciones han visto incluso incrementadas sus operaciones, hostelería y restauración no han alcanzado los mismos resultados.

Díaz trasladó su agradecimiento, tanto a los 14 municipios, “que han hecho un esfuerzo por incentivar el consumo en esta campaña estratégica para el sector comercial, así como a las entidades empresariales y, por supuesto, a los consumidores que han recogido el mensaje institucional de apostar por el comercio local a la hora de realizar sus compras”. Asimismo confió en que dicho respaldo “se mantenga los 365 días del año, porque en estos momentos más que nunca, nuestros comerciantes necesitan que los palmeros sigamos consumiendo y apostando por La Palma”.

A propósito, la consejera abogó por aunar esfuerzos y crear frentes comunes de trabajo entre el sector público y privado porque “ello nos ayudará a conseguir mejores resultados y sobre todo a entender que juntos hacemos Isla, somos más fuertes y sobre todo capaces de poner en valor el hecho de que La Palma es una Isla de oportunidades que construimos de manera conjunta”.

Tanto la responsable de Promoción Económica, Comercio y Empleo del Cabildo, como el presidente de Fedepalma y la presidenta de FAEP resaltaron que en una situación tan excepcional como la actual, con las restricciones que deben cumplir los establecimientos se ha hecho más visible, si cabe, la fortaleza del tejido empresarial de la isla.

El presidente de Fedepalma, Tomás Barreto, valoró el gran trabajo desarrollado por los comercios para facilitar a su clientela la posibilidad de reservar y recoger sus productos. Algo que a su juicio ha sido clave para que estas compras navideñas hayan tenido buena acogida. Además, se mostró convencido de que las restricciones a la movilidad también han beneficiado a los comercios locales e incentivado el consumo local.

La presidenta de FAEP, Mercedes Hernández calificó de altamente positivo el balance de la campaña, ya que se registró un aumento del 28,4% de registros en la plataforma online y en el manejo de los clientes del código QR, lo que refleja una mayor familiaridad de los compradores con estas herramientas digitales, imprescindibles en el proyecto de innovación y modernización por el que apostamos desde nuestra federación en favor del comercio insular".