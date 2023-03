Euromoney premia a CaixaBank como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España 2023’

CaixaBank ha sido premiada como ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España 2023’ (Best Domestic Private Bank in Spain 2023) en los Global Private Banking Awards, que desde hace 20 años otorga la revista británica Euromoney a las mejores entidades de banca privada y de gestión de patrimonios del mundo. Es la quinta vez que CaixaBank Banca Privada recibe el máximo reconocimiento nacional en estos premios de Euromoney. Además, BPI ha sido elegida ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Portugal 2023’ (Best Domestic Private Bank in Portugal 2023), informa la entidad.

En la ceremonia de entrega de los premios, que tuvo lugar anoche en la ciudad de Londres, el Grupo CaixaBank fue uno de los más destacados, al recibir un total de cuatro premios, que lo colocan como banca privada de referencia en nuestro país. Además, de los dos principales galardones nacionales mencionados, CaixaBank fue elegida también ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2023’ (Best Private Bank for Discretionary Portfolio Management in Spain 2023) y ‘Mejor Entidad de Banca Privada Digital en España 2023’ (Best Private Bank for Digital in Spain 2023).

Víctor Allende, director de Banca Privada y Pensar en el Futuro en CaixaBank, destaca que “este premio es un reconocimiento a la excelencia del modelo de negocio de banca privada, centrado en la calidad de servicio, el crecimiento constante y el uso de las nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor experiencia de cliente. La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, con total transparencia en costes, el mejor asesoramiento y un servicio omnicanal para acompañar a nuestros clientes en todo momento. De esta manera, queremos adelantarnos y posicionarnos como entidad de referencia en el proceso de transformación de la Banca Privada en nuestro país”.

Liderazgo en gestión discrecional y pionera en asesoramiento independiente

CaixaBank Banca Privada se ha posicionado en los últimos años como pionera en el ámbito del asesoramiento en la gestión de patrimonios, con el liderazgo en la gestión discrecional en España y el impulso al asesoramiento independiente.

El galardón ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2023’, reconoce el liderazgo de CaixaBank Banca Privada en este ámbito, en el que la entidad contaba con 24.676 millones de euros gestionados a cierre de 2022, un 7,5% más respecto a 2021. En 2022, este servicio se vio reforzado con la creación de Smart Rentas, un servicio de gestión delegada de fondos, cuya cartera es gestionada de acuerdo con las necesidades y circunstancias personales de los clientes y que tiene una distribución anual de rentas.

CaixaBank fue el primer banco en España en ofrecer asesoramiento independiente con el lanzamiento hace más de cuatro años de CaixaBank Wealth, una propuesta de valor para clientes con un patrimonio financiero de más de 4 millones de euros, que cuenta con 13 centros exclusivos. Esta apuesta se ha profundizado en 2022 con el nuevo servicio Independent Advisory y la creación de OpenWealth.

Independent Advisory es un servicio dirigido a clientes con entre uno y cuatro millones de euros de patrimonio potencial. Contiene una completa oferta de productos y servicios, y el cobro de tarifa de asesoramiento explícita, lo que supone una total transparencia para el inversor, y cuenta con gestores especializados en los centros de Banca Privada.

Por su parte, OpenWealth, lanzado también en 2022, es un servicio pionero en España de consultoría global independiente dirigido a clientes con un patrimonio superior a los 50 millones de euros. El objetivo es ofrecer servicios de Multifamily Office, con independencia de dónde tenga el cliente depositado su patrimonio.

Apuesta por la innovación y la digitalización

El galardón de ‘Mejor Entidad de Banca Privada Digital en España 2023’ pone en valor la estrategia de continua innovación en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación digital y la relación con nuestros clientes. Este reconocimiento es el resultado de la búsqueda de la excelencia en su modelo de negocio para que los clientes tengan la mejor experiencia, gracias al uso de herramientas digitales que permiten adaptarse a sus necesidades en cada momento.

CaixaBank Banca Privada

La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos y otros productos de gestión.

El modelo de Banca Privada de CaixaBank está conformado por un equipo de más de 1.000 profesionales especializados y tiene 73 centros específicos distribuidos por todo el territorio. La división gestionaba a final de 2022 un volumen de activos de más de 116.600 millones de euros.

El trabajo constante de la entidad la ha llevado a ser elegida ‘Entidad de Banca Privada con Mejor Evolución en Europa 2022’ por la revista The Banker (Grupo Financial Times); y en el ámbito de la innovación y digitalización, fue elegida 'Entidad de Banca Privada más Innovadora de Europa Occidental 2022' por Global Finance; y 'Mejor Entidad de Banca Privada en Análisis de Big Data e Inteligencia Artificial en Europa 2022' y ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Marketing y Comunicación Digital en Europa 2022’ por la revista PWM (Grupo Financial Times).