El Ayuntamiento de la capital muestra “malestar y desconcierto” por la falta de fondos de Educación para reforzar la limpieza de los centros escolares por la Covid-19

El primer teniente de alcalde de Santa Cruz de La Palma, Tony Acosta, ha mostrado su “malestar y desconcierto” por la decisión del Gobierno de Canarias de aplicar medidas por la Covid 19 en los centros escolares, tal y como ha anunciado la consejera de Educación, Manuela Armas, sin dotar económicamente el refuerzo de una parte del personal que debe ser contratado por los ayuntamientos.

Acosta, se indica en una nota de prensa del Consistorio de la capital, ha hecho especial hincapié en que la Consejería de Educación ha confirmado la necesidad de contratar personal de limpieza extra en los colegios para hacer frente a la pandemia, “una medida con la que estamos plenamente de acuerdo, pero el anuncio no viene acompañado de un incremento de fondos para las corporaciones locales, sino que al contrario ahora tendremos que detraer el coste de las nuevas contrataciones del dinero que ya teníamos del Plan Especial de Empleo”.

El primer teniente de alcalde ha subrayado que “está muy bien anunciar medidas ante el inminente inicio del curso escolar, aunque entiendo que llegan tarde, pero cada una de las acciones que se pretenden aplicar deberían contar con partida económica”. A propósito, ha subrayado que “el refuerzo de la limpieza de los colegios supondrá para Santa Cruz de La Palma más del 60% del presupuesto que nos corresponde del Plan Especial de Empleo, fondo que ya teníamos comprometido”.

La situación, se apunta en la nota, “es aún más compleja para los ayuntamientos, ya que el dinero regional para el Plan Especial de Empleo no se ingresará en las arcas locales previsiblemente hasta finales de noviembre o principios de diciembre, cuando el refuerzo para la limpieza debe realizarse con inmediatez”.

Tony Acosta informó que este miércoles se trasladó a la Comisión de Formación y Empleo de la Federación Canaria de Municipios el acuerdo a firmar con el Gobierno regional y con el Servicio Canario de Empleo para desarrollar el citado plan especial, que todavía debe superar diferentes trámites antes de su aprobación definitiva y puesta en marcha. “El Gobierno de Canarias acuerda medidas que se deben aplicar en el inminente comienzo del curso escolar, no las dota económicamente y decide que los Ayuntamiento lo resten de un plan para el que previsiblemente no recibiremos fondos hasta diciembre. No hay quién lo entienda”, ha sentenciado el primer teniente de alcalde.