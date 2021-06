CC: “Noelia García destina 738.000 euros a los sueldos del equipo de Gobierno de Los Llanos y solo 400.000 a ayudar a las empresas”

Coalición Canarias (CC), en una nota de prensa, señala que “Noelia García (alcaldesa) y su grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Los Llanos destinan 738.000 euros al pago de sus propios sueldos y tan solo 400.000 euros a ayudar a las empresas”. “Esta es la ayuda, totalmente insuficiente, que han aprobado en el último pleno para reactivar la economía del municipio”, subraya el portavoz de CC en el Consistorio, Francisco Montes de Oca. “Recortan la cuantía de las ayudas de 2021 y ni siquiera han pagado las de 2020”, asegura.

“Es decir”, recalca, “738.000 euros le resuelven la vida a dieciséis personas, entre la alcaldesa, su grupo de concejales y asesores, y pretende que 400.000 de euros sean la solución para casi 600 empresas, muchas de las cuales han tenido que colgar el cartel de cierre”.

El Ayuntamiento, añade, “a pesar del Covid, mantiene exactamente el mismo ritmo de gasto interanual en ayudas de emergencia social respecto al mes de mayo del año pasado, en un municipio que ahora mismo tiene 2.560 demandantes de empleo, de los que 1.815 no encuentran trabajo en los sectores comercio, hostelería y servicios”.

El año pasado, se apunta en la nota, “gracias a la insistencia del grupo de Coalición Canaria, el Ayuntamiento sacó una ayuda a las empresas para paliar la crisis del Covid por 600.000 euros, pero de las 573 solicitudes presentadas, el grupo de Gobierno excluyó a 123 empresas porque sus representantes legales no residían en Los Llanos, aunque sí tienen su actividad en el municipio, pagan impuestos en el municipio, generan puestos de trabajo en el municipio”.

“Esta discriminación no parece que sea, precisamente, la mejor manera de atraer inversores al municipio y no queremos ni pensar que a estas personas se las haya dejado fuera porque no votan en Los Llanos”, apunta Fran Montes de Oca.

“Ni siquiera se han pagado todavía las ayudas de 2020”, se agrega en la nota, “y respecto a las de 2021 que se aprobaron en el último pleno, lejos de rectificar los errores, el grupo de Gobierno ha decidido recortarlas, pasando de los 600.000 euros del año pasado a solo 400.000 euros para este año, a pesar de la insistencia de CC en el pleno para que se mantuviese, al menos, la misma cantidad”.

La propuesta de Coalición Canaria recoge “la preocupación y la opinión de una buena parte de las pequeñas y medianas empresas del municipio, que prevén un camino duro y lleno de incertidumbres para remontar y alcanzar niveles de actividad y empleo previos a la llegada del Covid”. Por ello, concluye, Montes de Oca, “se necesita la colaboración real de unas administraciones que se preocupen menos por las redes sociales y más por ser eficaces".