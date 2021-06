Comienza en Los Llanos la quinta edición de las jornadas ‘Tadamun’ por la visibilidad del pueblo y la cultura saharauis

La quinta edición de las jornadas Tadamun por la visibilidad del pueblo y la cultura saharauis, organizadas por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Charo González, ha iniciado su programación en los Multicines Millennium este miércoles con la proyección del documental Ocupación SA, codirigido por Laura Daudén, periodista, investigadora y autora del primer libro sobre el Sáhara Occidental en Brasil, y Sebastián Ruiz-Cabrera, experto en relaciones internacionales y medios de comunicación, se indica en una nota de prensa del Consistorio aridanense.

Ocupación SA, añade, “es un trabajo documental llevado a cabo por la productora brasileña Forward Films en colaboración con las ONGDs vascas Mundubat y Gune Irekiak, y con la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Donostia, Madrid y Hernani. Con un tratamiento de gran sensibilidad y una investigación minuciosamente contrastada, el corto documental destapa y muestra por primera vez en formato audiovisual el lucrativo entramado empresarial español en el Sáhara Occidental, como uno de los aspectos más encubiertos y silenciados de la historia española. Con hondas raíces en el período franquista, y como la continuación de un sistema injusto y opaco que sigue vulnerando todo tipo de derechos humanos y legislaciones internacionales, el flirteo entre los poderes políticos españoles y empresas pertenecientes al poderoso e intocable IBEX35 es desvelado con valentía en el corto documental”.

A continuación, se apunta en la nota, tuvo lugar una mesa debate, con Bachir Ahmed Aomar y Fernando Vaquerizo Gómez, Técnico de Educación para la Transformación Social en el Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat, del País Vasco, la cual lleva más de 30 años trabajando para transformar un mundo que se nutre, cada vez más, de las desigualdades. Centran su trabajo, agrega, en varios países de Latinoamérica y el Caribe, en Palestina y en el Sáhara Occidental, y lo hacen desde tres ámbitos: derechos humanos, soberanía alimentaria y género.

Economista, locutor de radio y poeta, indica, Bachir Ahmed fue secretario de Relaciones Internacionales de la Unión General de Trabajadores Saharauis y delegado del Frente Polisario en Cataluña y Baleares. Actualmente conduce el programa de Radio Guiniguada Sáhara desde Canarias.

En palabras de Fernando Vaquerizo, se señálal en la nota, “el documental es, principalmente, un homenaje a todos los exiliados y encarcelados saharauis. Un documental complicado de rodar no solo por la propia situación de los territorios saharauis, sino también por la derivada del Covid-19, que ha cerrado aún más las fronteras, y cuyo estreno coincidió con el reinicio de la lucha armada”. "El documental quiere mostrar un Porqué: ¿Por qué el Estado Español apoya al marroquí? Nuestra visión es contar cómo y quién realiza la violación de los derechos humanos".

En la nota se apunta que “fueron numerosas las preguntas que el nutrido público asistente realizó a ambos, creándose un fluido diálogo” resumido, añade, en algunas de las reflexiones de Bachir Ahmed: “Nuestra lucha es la lucha por la dignidad. Nos han quitado todo menos la dignidad. Solo pedimos comprensión y solidaridad, y además que se cuente lo que ocurre en los territorios ocupados, ya que hay una violación absoluta de los derechos humanos".

Fernando Vaquerizo agregó:" La resistencia en las zonas ocupadas tiene nombre de mujer: siempre vemos gran cantidad de melfas en todas las protestas. En el fondo, el problema saharaui es político y humanitario, ya si no se resuelve el político, no se resolverá el humanitario, porque el pueblo saharaui ya ha demostrado que no se va a rendir".

Esta tarde, se indica en la nota, también en los Multicines Millennium, tendrá lugar la proyección de la película Leyuad, un viaje al pozo de los versos, “una inspiradora road movie sobre la cultura saharaui. Un viaje a la esencia de la cultura de los hombres del desierto para descubrir su generosidad y vida altruista”.

Dirigida por Brahim Chagaf, Gonzalo Moure e Inés G. Aparicio, e interpretada por actores saharauis, Leyuad cuenta la historia de Imam Boisha, un poeta saharaui que vive en Madrid y que tras perder su inspiración viaja hasta el Sáhara Occidental para recuperar sus versos.

A continuación tendrá lugar la Mesa Cultura y Dignidad moderada por Bachir Ahmed Aomar y en la que participarán el reconocido rapero saharaui residente en España, Yslem Hijo del Desierto, Inés G. Aparicio, codirectora de la película y el actor Khaled.

Inés G. Aparicio es artista visual, “abierta a todas las materializaciones que esto implica aunque, hasta el momento, los medios con los que más ha trabajado han sido la fotografía y el audiovisual”.

Defensora del arte “como legítima arma de difusión y de lucha, y como una herramienta para transmitir problemáticas, especialmente, aquellas relacionadas con el ámbito social”, se seála en la nota,.

Khaled, nacido en los campamentos refugiados saharauis, reside ahora en Barcelona. Ha sido actor protagonista en Almas desgarradas. Como actor de reparto ha participado en Sentimental del director Cesc Gay y La millar opcio" de Óscar Pérez, concluye la nota.