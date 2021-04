Montes de Oca: “Noelia García rectifica con la subida de sueldos tras la denuncia pública de CC”

“Tras la denuncia pública de CC, la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, ha rectificado en el pleno de este martes la decisión tomada en el pleno de febrero de modificar el presupuesto de 2021 para poder subir su propio sueldo, el de los concejales y concejalas de su grupo y el de su personal de confianza con 50 euros más al mes para pagar los gastos de telefonía móvil, lo que suponía un coste anual para el Ayuntamiento de 8.400 euros más”, asegura en nota de prensa el portavoz nacionalista, Fran Montes de Oca.

“Se trata, sin embargo, de una renuncia a medias que trata de aplacar el escozor político que causó esta medida insolidaria ya que, en el pleno de hoy, no se ha modificado el presupuesto para destinar esos 8.400 euros a otro fin y, por eso, CC se ha abstenido en la votación. Está bien que rectifiquen, pero, mientras no cambien el presupuesto, no se podrá utilizar ese dinero para ningún otro objetivo”, advierte Montes de Oca.

“Tal y como señaló públicamente CC en febrero, los miembros del grupo de Gobierno y su personal de confianza cobran sueldos que van desde los 2.500 hasta los 4.900 euros mensuales. La subida de sueldos para pagar el gasto de telefonía móvil nos parecía no solo innecesaria, sino una falta de empatía y consideración con todas las personas que peor lo están pasando en esta crisis, muchas de las cuales no han recibido de este Ayuntamiento la ayuda que necesitaban”, recuerda el portavoz de CC

“Hay que recordar, además, que el actual grupo de Gobierno ya se ha subido el sueldo un 113% respecto al anterior, lo que lo convierte en el más caro de la historia del municipio. Hace un mes, cuando denunciamos este asunto de la telefonía móvil, Noelia García nos atacó sin contemplaciones en los medios de comunicación. Con esta rectificación de hoy, esperamos que se abra un nuevo tiempo en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane donde el grupo de Gobierno deje de hacer oposición a la oposición y levante el veto sistemático a todas las propuestas que llevamos a los plenos”, confía.

“Tanto la subida de sueldos de febrero como la rectificación de hoy son un reflejo de la forma de gobernar de Noelia García, caracterizada por la improvisación y la falta de coherencia y donde no están claras cuáles son las prioridades de este municipio”, añade.

“Mientras debatimos en los plenos sobre el aumento de los sueldos del grupo de Gobierno, todavía no se ha bonificado ningún impuesto a las pequeñas empresas del municipio ni se han abonado las ayudas prometidas en el año 2020 a las empresas locales, la presión fiscal se mantiene en niveles desorbitados y la inversión municipal está en mínimos a pesar de que el Ayuntamiento cuenta con 6 millones de euros de remanente sin gastar, que pasan de un año para otro sin que se haga nada con ellos”, concluye.