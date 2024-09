La Junta garantiza que el proceso de estabilización del empleo público concluirá antes de 2025

El proceso de estabilización del empleo público en la Junta de Extremadura estará concluido el 31 de diciembre, tal y como obliga la ley, según ha asegurado este jueves el director general de Función Pública, Domingo Jesús Expósito Rubio. “El proceso terminará en la fecha que dice la ley”, ha subrayado después de que el diputado socialista José María Vergeles haya advertido de que solo quedan tres meses y haya afirmado que “determinadas consejerías les han dicho a empleados que no van a poder cumplir con el plazo”.

En su respuesta, el director general le ha pedido que no genere alarma con este asunto y que no lo utilice como arma arrojadiza, pues con ello no daña al Gobierno sino a los 80 tribunales de selección constituidos al efecto y que están trabajando “a destajo”. Al margen de ello, ha recordado que en este proceso están en juego 447 plazas mediante concurso oposición y 2.746 por concurso de méritos, que fueron convocadas en diciembre de 2022.

En el caso de las primeras, ha detallado que ya se han realizado todas las pruebas de la fase de oposición, a excepción de las pruebas físicas de la especialidad de agente del medio natural, que se desarrollarán cuando finalice la época de peligro alto de incendios forestales del Plan Infoex, que es el 15 de octubre. Además, ha añadido, todos los tribunales han publicado la puntuación obtenida por los aspirantes, excepto la de especialidad de arquitectura superior.

En la fase de concurso, se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura el nombramiento del tribunal único de personal laboral, que se constituirá “en los próximos días”, y “en breve” se publicará también el tribunal único de personal funcionario.

En el caso de las 2.746 plazas convocadas por concurso de méritos, los tribunales de selección publicarán “en los próximos días” la puntuación provisional otorgada a los aspirantes, a quienes se dará un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones y reclamaciones.

Igualmente, publicarán la relación de aspirantes que tienen que proceder a la subsanación de algunos de los méritos alegados en un plazo de cinco días, ha explicado el director general.

Una vez resultadas las alegaciones, se publicará la resolución con la puntuación definitiva y la relación de de aspirantes seleccionados.

Y con carácter excepcional, tras el fin de la época de peligro alto de incendios, se celebrarán también las pruebas físicas para las especialidades de bombero, bombero forestal, agente de medio natural, conductor y bombero forestal coordinador.

José María Vergeles ha dudado de que el proceso vaya a estar finalizado el 31 de diciembre, “no van a ser capaces” ha dicho, y ha señalado que su intención no es generar alarma, sino transmitir la “preocupación” de los 47.000 aspirantes a estos puestos de trabajo.

Expósito ha criticado, por su parte, que los anteriores gobiernos socialistas no se sumaran a procesos de estabilización del empleo público anteriores a 2021, con lo que se vieron obligados “a meter todas las plazas” en el vigente. Ahora “tenemos que dirigir procesos que pudieron hacerse más adecuadamente”, ha señalado, con “una herencia de falta de recursos tecnológicos y de capital humano” para afrontarlos.

Por su parte, Vergeles también le ha recriminado que tampoco se avanzara en la etapa de gobierno del popular José Antonio Monago.