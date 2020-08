El Museo Naval de Santa Cruz de La Palma es reconocido por Trip Advisor entre las mejores atracciones del mundo

El Museo Naval de Santa Cruz de La Palma ha sido reconocido con uno de los premios Traveller`s Choice del año 2020, se informa en nota de prensa. El galardón que el sitio de internet de viajes TripAdvisor ha otorgado al Museo se basa en las opciones y puntuaciones de viajeros que han visitado el Barco de la Virgen en la capital palmera.

Los premios Traveller Choice of the Best son el honor más alto que otorga la plataforma de viajes Tripadvisor. El Museo ha sido distinguido como uno de los lugares de interés elegidos por los miles de viajeros de todo el mundo que lo han visitado y otorgado la distinción “lo mejor de lo mejor” por la atención recibida, la calidad del espacio y la satisfacción del cliente.

El galardón por tanto reconoce al Museo Naval entre el 10% de las mejores atracciones de todo el mundo. La entidad museística, que es propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, es gestionada desde el año 2015 por la empresa Gaia Consultores Insulares. Esta firma canaria ha desarrollado proyectos museísticos en Canarias y el resto del territorio nacional, actualmente con proyectos en Gran Canaria – Museo Agáldar y Centro Etnográfico del Faro de Maspalomas – y en Península – Centro de Visitantes del Valle de Alcaucín en Málaga y Museo de la mujer en el flamenco en Arahal, Sevilla.

Este período de gestión por parte del equipo humano de la empresa Gaia ha supuesto una revitalización del museo, con mejoras en su exposición permanente, inclusión de nuevas piezas en su colección como el excepcional Atlas de Arquitectura Naval de los Arozena, la campana del Velero La Verdad o el chaleco salvavidas del único piloto norteamericano capturado en España durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, el museo desarrolla una intensa programación cultural, con exposiciones temporales, jornadas sobre historia naval o ciclos musicales, lo que le ha convertido en un referente de la vida sociocultural de la isla.

La directora del Museo Naval, Carmen Concepción ha expresado su satisfacción por este reconocimiento inesperado, del que ha dicho que “nos llega como una gran ola que nos empuja con brío a seguir nadando hasta llegar a la orilla con el corazón palpitando de emoción, olvidando la tempestad pasada”.

Carmen Concepción encara con optimismo una vuelta lo antes posible al Museo: “Así queremos volver al museo naval, con toda la energía que teníamos antes de esta pandemia que nos dejó a todos varados sin más opciones El museo naval ha recibido este reconocimiento internacional en un momento excepcional, porque excepcional es todo lo que alberga en su interior, también el equipo humano que lo lidera Si seguimos el rumbo correcto, la isla en su totalidad será “lo mejor de lo mejor” en todos y cada uno de sus rincones. Convencida de que es posible si todos confiamos en ella y cuidamos el azul del mar y el cielo”.