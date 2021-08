CC de San Andrés y Sauces pide al alcalde "más organización" en las obras de zona comercial abierta para “no perjudicar más a las empresas”

Coalición Canaria (CC) de San Andrés y Sauces pide al alcalde del municipio, Francisco Paz, “más organización en las obras que se están desarrollando en la nueva Zona Comercial Abierta para no perjudicar más a las empresas locales”, indica en una nota de prensa. “Los trabajos no están cumpliendo con lo comprometido y Francisco Paz no quiere dar la cara ante los perjudicados”, señala Guzmán Conde, portavoz de CC.

“Por la mala planificación del Ayuntamiento”, se apunta en la nota, “la Calle Príncipe Felipe, por donde transcurren las obras, se mantiene cerrada por completo a pesar de que hay muchos días que en algunas zonas de la calle no se trabaja. Es una falta de consideración hacia los empresarios y comerciantes que ven como pasan los días y no se cumple lo que se les prometió, mientras el alcalde muestra una absoluta despreocupación por quienes están sufriendo las consecuencias de su mala gestión”, lamenta el portavoz de CC.

En la nota se señala que “el resultado del proyecto de Zona Comercial Abierta será muy beneficioso para el municipio y en eso coinciden todos los responsables de los comercios y empresas, pero los trabajos deberían desarrollarse causando el menor perjuicio posible a unos negocios que ya están muy resentidos económicamente por los efectos de la crisis Covid”.

“Los comerciantes y empresarios se han dirigido al alcalde y no ha sido capaz de acercarse y dar la cara para buscar conjuntamente una solución”, añade Guzmán Conde.

CC pide “respeto para las pequeñas empresas y comercios de San Andrés y Sauces que se ven doblemente afectados por la crisis y por unas obras mal planificadas y que no reciben ningún tipo de apoyo del alcalde Francisco Paz y su grupo de Gobierno, que han rechazado todas y cada de las propuestas de ayuda para los negocios locales que hemos puesto sobre la mesa, pero tampoco han sido capaces de poner en marcha iniciativas propias”, concluye el portavoz nacionalista.