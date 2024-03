Dominic Miller, guitarrista de Sting, presenta ‘Vagabond’ en el Circo de Marte.

Dominic Miller, más conocido como el fiel guitarrista de Sting durante más de 30 años, es también un exitoso artista en solitario que ha publicado 12 álbumes con su propio nombre. Miller goza de una reputación envidiable tanto entre los músicos profesionales como entre los aficionados de todo el mundo.

Miller será uno de los importantes nombres que visiten el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma durante el presente mes de marzo. Su actuación, en la presentará los sonidos de su últimos álbum ‘Vagabond’, tendrá lugar el día 24 a partir de las 19:30 horas. Las entradas ya se pueden conseguir a través de la web www.appentradas.com.

Nacido en Buenos Aires, de padre estadounidense y madre irlandesa, estudió guitarra en el prestigioso BerkleeCollege de Boston y en la Guildhall Schoolof Music de Londres. Ha sido un músico de sesión muy solicitado desde finales de los 80 y su lista de compromisos desafía cualquier categorización, pero incluye colaboraciones con Phil Collins, TheChieftains, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young, Nigel Kennedy, Peter Gabriel y Tina Turner, por nombrar algunos.

Dominic Miller ha participado en todos los álbumes de Sting desde ‘TheSoulCages’, de 1991, y ha dado más de mil conciertos con el ex cantante de ‘Police’, además de haber coescrito canciones de éxito como ‘Shape Of My Heart’ y ‘La Belle Dame sansregrets’.

Ahora, con su nuevo álbum ‘Vagabond’, añadirá otro punto culminante a su discografía en solitario. Grabado en el estudio La Buissonne, en el sur de Francia, con músicos de talla mundial (ZivRavitz a la batería, Nicolas Fiszman al bajo y Jacob Karlzon al piano), ha creado una fascinante mezcla de jazz, pop, folk acústico, música clásica contemporánea y elementos latinos.

‘Vagabond’ combina todos esos estilos produciendo algo totalmente nuevo. Aún no existe un término de género apropiado para semejante simbiosis, pero creemos que pronto lo habrá.