Flores en recuerdo de José Luis Gutiérrez en el primer aniversario de su muerte

Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma han rendido este jueves un homenaje póstumo a su compañero José Luis Gutiérrez en el primer aniversario de su muerte, ocurrida de forma repentina el 7 de abril de 2021. En las escaleras de acceso al Centro Cultural José Pérez Andreu, en la calle Virgen de La Luz, número 8, han colocado flores en su memoria.

El día de su fallecimiento, el investigador y técnico de Patrimonio Histórico Víctor J. Hernández Correa publicó en este periódico un sentido artículo, con la brillantez que caracteriza su prosa, en el que expresaba su desconcierto por una muerte inesperada. “A todos nos ha dejado pasmados, espantados y sin saber cómo reaccionar la muerte repentina de José Luis Gutiérrez, nuestro fiel compañero de trabajo en el Centro Cultural José Pérez Andreu. Cuando Laura quiso darme la noticia a primera hora de esta mañana, no pudo. Sencillamente me dijo: «Víctor, sube. Aquí en medio de la calle no te lo puedo contar». Cuando subí las escaleras a tomar el café mañanero, me topé con Tere, nuestra compañera de la Concejalía de Fiestas, llorando sin consuelo. «Víctor, José Luis se murió anoche». «¿Qué José Luis?». «El nuestro, Víctor, José Luis el nuestro». «¿Qué dices?». ¡Qué bonitas las palabras de Laura y Tere: «José Luis el nuestro»! Sí. Porque, en efecto, José Luis era el nuestro. Rectifico, más exactamente, nosotros éramos de él, le pertenecíamos”.