IUC lamenta que el grupo de Gobierno de Los Llanos no haya cedido suelo para vivienda pública durante los últimos años

Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Llanos de Aridane lamenta en un comunicado que “el grupo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane no haya cedido ni un solo metro cuadrado de suelo durante los últimos al Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda pública en el municipio”.

“El texto del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, presentado en Consejo de Gobierno de Canarias el pasado 23 de julio, no contempla la construcción de una sola vivienda pública en el municipio, como consecuencia de no haber cedido suelo al Instituto Canario de la Vivienda en los últimos años, pese a que ha sido una demanda unánime de los distintos grupos municipales representados en el pleno”, asegura.

“Pese a ser Los Llanos de Aridane, con 100 inscritos, el municipio de la isla con mayor número de demandantes de vivienda pública, para el grupo de Gobierno del PP el acceso a la misma por parte de los vecinos y vecinas del municipio no ha sido una prioridad. Para IUC la política de vivienda tiene que ir más allá del anuncio de reforma de la conocida como Casa de los Maestros, junto al Estado Aceró, o el convenio anual con Provivienda”, afirma.

“Dentro de los distintos programas que contempla el plan, ya sean para la construcción de nuevas viviendas o para el impulso del alquiler, no se recoge una sola actuación en Los Llanos de Aridane, a pesar de que ya en 2018, la actual alcaldesa, Doña Noelia García Leal, manifestaba ‘la voluntad del Ayuntamiento de ceder suelo para la construcción de nuevas vivienda’, algo que dos años después no se ha materializado”, dice.

Para Felipe Ramos, portavoz de IUC en el Ayuntamiento llanense, “lamentablemente, la falta de iniciativa del PP en esta materia no es algo nuevo. Por poner un ejemplo, en octubre del año pasado rechazaron nuestra propuesta de comprar treinta y seis viviendas en el municipio para ser destinadas a alquiler social”. Ramos considera que “ni han querido hacer nada dentro de sus competencias, ni han facilitado que otras administraciones lo hagan”, recordando que “nunca más supimos del acuerdo con un banco para adquirir suelo con proyecto para la construcción de vivienda en la Montaña Tenisca, pero sí de la compra de un terreno para destinar a aparcamientos en La Carrilla”.

Por otra parte, el portavoz de la formación de izquierdas, muestra su preocupación por “la parálisis en la concesión de las ayudas de emergencia social destinadas al alquiler de vivienda producida a partir del mes de mayo”. “No entendemos cómo a partir del mes de mayo no se ha concedido ninguna ayuda más, cuando entre la declaración del estado de alarma y el 25 de mayo se habían pagado 88 de las 162 concedidas en todo el año”. Para Felipe Ramos “si la partida no cuenta con crédito suficiente es necesario dotarla de más recursos y no mirar para otro lado, queriendo negar la realidad, porque nuestro municipio, al igual que el resto, se ve afectado por las consecuencias económicas de la pandemia”, concluye.