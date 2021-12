Relaciones de calidad, la clave para lograr una psique más saludable

¿Sabías que nuestra salud emocional, física y psíquica depende de la calidad de las relaciones que tengamos? Pero, ¿cuáles son los aspectos que definen la calidad de estas? En este artículo mencionaré algunos de ellos y haré referencia a la diferencia entre relaciones de calidad y las relaciones tóxicas.

A lo largo de la vida vamos adquiriendo nuevos modelos operacionales internos que utilizamos para con los demás, es decir, a la hora de crear vínculos sociales. Es importante ser conscientes si los mismos nos ayudan a forjar relaciones en las que podamos progresar de manera constante y por tanto alcanzar un bienestar emocional óptimo. No obstante, muchas veces, nuestra concepción acerca de lo que significa la calidad en una relación puede desplazarnos del camino y confundir arbustos con rosas, el horizonte con un eterno andar. Lo positivo de esto, es que una vez que identifiquemos estas pautas o patrones de comportamiento, consecuencia de una fuente de valores, ideas y costumbres que hemos ido interiorizado desde la niñez, podemos modificarlos.

Muchas veces llegamos a la convicción de que una relación de calidad, en el ámbito de la pareja por ejemplo, significa que la otra persona tiene que aceptarnos tal y como somos, pero eso es una conducta que nos conduce a una relación tóxica, pues si esperamos esto de nuestro compañero o compañera de vida, le damos a entender que no estamos interesados a cambiar ciertos aspectos de nuestra personalidad que pueden ayudar a ambos a luchar por ese bien común, la perpetuidad de una relación sana y fuerte donde el progreso de cada uno de ellos sea clave para conseguir la misma.

Además, otra idea muy arraigada a la sociedad de hoy en día y que muchos piensan es un requisito primordial para conseguir una relación de calidad es la ausencia de conflictos en la misma. No obstante, los conflictos son la fricción que ayuda a fortalecer la relación y a dar paso a la evolución de la personalidad de cada individuo. La toxicidad de una relación aparece cuando estos conflictos son los mismos y se repiten a lo largo del tiempo sin llegar nunca a una solución que les ayude a avanzar. Es más, una relación sin conflictos significa que una persona está cediendo a la voluntad de la otra más de la cuenta, lo cual significa que no está progresando y es necesario la existencia de una dosis de compromiso de ambas partes, una dosis de cambio constante que contribuya a alcanzar ese objetivo que les une como pareja.

Por último, me gustaría aludir al significado más profundo de una relación de calidad y ayudarte a saber si ya la has encontrado. Aquellas personas que te acompañan en los días más oscuros, en tus viajes más aterradores, donde tu barco está a la deriva y no has encontrado el ancla para sostenerte, aquellas personas que se alegran por ti y tus éxitos, aquellas a las que les palpita el corazón cuando te ven sonreír después de haber encontrado la estrella que buscabas vagabundo en la noche, aquellas que confían en ti cuando los demás te dan por perdido, aquellas que te dan la mano cuando tú ni siquiera la encuentras, aquellas que aún sin palabras te sienten, aquellas que te ayudan a ver aquellas partes de ti que te pueden llevar a triunfar, aquellas que aunque la distancia les separe de ti, sientas su corazón en tu oído.

Querido lector, si has encontrado esta persona, tienes un tesoro y una relación de calidad, cuídala.