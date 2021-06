CC dice que “el Cabildo no va a asfaltar la carretera de Gallegos cuando acaben las obras de emergencia, tal y como prometió Mariano Hernández”

“El Cabildo no va a asfaltar la carretera de Gallegos una vez que finalicen las obras de aseguramiento del talud que mantienen la vía cerrada desde diciembre, a pesar de que el presidente Mariano Hernández se comprometió a ello con los vecinos y vecinas. Así lo reconoció el consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, en el pleno del pasado viernes, donde informó de que la intención de su consejería es ejecutar estos trabajos no al finalizar la obra sino en 2022, y eso que al consejero le sobraron el año pasado 15 millones de euros de los 21 que tenía para obras en carreteras y que al Cabildo le sobraron el año pasado 62 millones de euros por no ejecutarlos”, informa en nota de prensa la formación nacionalista.

“La gente de los barrios de Gallegos y de Franceses lleva desde diciembre sufriendo las consecuencias de tener cortada su principal vía de comunicación; temen por su seguridad circulando por las alternativas de Las Mimbreras y Las Moraditas que, ahora mismo, les parecen dos carreteras más inseguras que la que está cerrada; tienen que asumir que el Cabildo incumpla el plazo de 6 meses previsto para finalizar las obras de seguridad y, ahora, tienen que asumir también que, una vez que finalice la obra, aún no se sabe cuándo, van a seguir circulando por un asfalto que está en pésimas condiciones”, dice.

“Le hemos exigido al presidente que cumpla con la promesa hecha a los vecinos, porque después de tantos meses de incomodidades por el aislamiento, la gente Gallegos y Franceses se merece que les devuelvan un tramo de carretera seguro y asfaltado”, explica Juan Ramón Felipe.

El consejero de CC también ha reclamado al presidente Mariano Hernández y al consejero Borja Perdomo que “se coloquen las vallas quitamiedos antes de abrir la carretera, que se arregle el pavimento del primer túnel, que es el más dañado, y que se repase el asfaltado de los otros dos”.

Juan Ramón Felipe lamentó en el último pleno que “la obra no se vaya a acabar en el plazo comprometido: ya advertimos que iba con retraso y que era necesario poner más personal y más medios, pero no hicieron nada”. En este sentido, recordó que “al ser una obra de emergencia no hay límite presupuestario y por eso no se entiende que, pudiendo hacerlo, el Cabildo no haya puesto más presupuesto y contratado más cuadrillas de trabajadores y maquinaria para que los trabajos avancen más rápido y haya turnos de trabajo los fines de semana”.

El portavoz de CC quiso dejar constancia “del malestar de los vecinos y vecinas tras la reunión que mantuvieron la semana pasada con Mariano Hernández y Borja Perdomo. Ustedes fueron con las decisiones tomadas, sin escuchar propuestas”, lamentó. Ante la petición de los afectados para que la vía de abra por tramos horarios que les permitan circular mientras avanzan las obras, el presidente y el consejero “llegaron a afirmar que una obra de emergencia no se puede abrir al tráfico. “Será esta la única, porque ha habido otras obras en carreteras por emergencia que sí se han abierto a la circulación por tramos”, señaló Juan Ramón Felipe. “¿En cuáles se ha hecho mal?”, preguntó. “Lo que les pedimos es que traten por igual a los vecinos de la isla, con independencia del municipio en el que vivan”.

“Siguen intentando culpabilizar a CC por lo que se hizo o no se hizo en el pasado, y echándonos la culpa de todos los males, pero ya no cuela porque la gente no es ingenua y sabe que en los últimos 10 años las carreteras de esta isla han estado en manos de consejeros del PSOE”, apuntó Juan Ramón Felipe. “Nosotros compartimos los ruegos de los vecinos y vecinas de Gallegos y Franceses, pero también de los alcaldes de Barlovento y Garafía, que son del PP y del PSOE, respectivamente, que piden lo mismo que nosotros y que están libres de cualquier sospecha de partidismo”, concluyó.