Manuel Abrante defiende la promoción de “una industria competitiva, innovadora y sostenible” en Canarias

El diputado socialista por La Palma Manuel Abrante ha defendido en la Comisión de Turismo, Industria y Comercio del Parlamento de Canarias que la consolidación del tejido industrial, que contribuye a diversificar la economía insular y a crear empleo de calidad, es una prioridad del Gobierno canario, se indica en una nota de prensa del PSOE. En este sentido, consideró “fundamental la elaboración de la Estrategia Industrial de Canarias, que junto a la futura Ley Canaria de Industria, será la piedra angular para el crecimiento del sector industrial”.

Abrante detalló que el sector industrial agrupa a unas 5.000 empresas en las Islas y genera alrededor de 40.000 empleos directos, cifra que aumenta a los 120.000 si se suman los indirectos; a la par que genera unos 3.000 millones de euros, lo que representa el 6,5% del PIB de Canarias. Un sector, añade, que pese a verse afectado por la crisis derivada de la pandemia, con una bajada de producción del 10,4% al cierre de 2020 y una reducción media de los ingresos de un 17,4%, no destruyó empleo. “Debemos agradecer al sector que no sólo no descendió, sino que se ha aumentado en casi 5.000 empleos, y esto solo se explica por el verdadero compromiso del sector industrial con el mantenimiento de los puestos de trabajo en sus empresas”, subraya el parlamentario.

En esta línea, destacó que el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por este sector y su recuperación lo antes posible, promoviendo “una industria competitiva, innovadora y sostenible, en la línea de la estrategia de la Unión Europea para los próximos años”.

La mejora de las zonas industriales y dotarlas de los servicios necesarios para garantizar la competitividad de las empresas es, a su juicio, una de las medidas necesarias para impulsar el sector industrial en Canarias. En este sentido, el diputado valoró que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio haya aumentado el importe de las subvenciones para esta finalidad en la presente anualidad.

“Desde su departamento se han reforzado líneas de ayuda para la digitalización, modernización y diversificación de las empresas industriales con 7,1 millones de euros; líneas para ordenar y mejorar las condiciones de las zonas industriales con 1,8 millones; y fortalecer la promoción y comercialización de la producción industrial local con 1,3 millones de euros”, explicó Manuel Abrante, quien apuntó que “estas partidas, entre otras medidas, demuestran el esfuerzo inversor que está realizando el Gobierno de Canarias para ayudar a la reactivación y mejora de la competitividad del sector industrial”.

El diputado socialista defendió también la importancia de apostar por campañas específicas de promoción de la industria local, destacando como todo un acierto la acción promocional Elaborado en Canarias. Del mismo modo, subrayó la necesidad de realizar un análisis y un diagnóstico de la situación de las áreas de desarrollo industrial, para lo que “son importantísimos los planes directores insulares, que sé que es una prioridad para la Consejería”.