Nieves Lady Barreto solicita al Gobierno de España que habilite el aplicativo para poder deducir el 60 % IRPF ya aprobado

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha remitido un escrito al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, solicitándole que interceda ante el Ministerio de Hacienda para que se habilite “el aplicativo de la Agencia Tributaria estatal para poder aplicar la deducción del 60% del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que ya está aprobada dentro de la prórroga de los presupuestos estatales de 2023”, se indica en una nota de prensa del citado departamento regional.

“Se ha conseguido lo más difícil, que era implantar esta medida para 2022 y 2023 y mantenerla otros cuatro años más y no es entendible que no se aplique desde el mes de enero por no habilitar una casilla”, señala Barreto.

La consejera de Presidencia recuerda que esto también pasó el año pasado, que se habilitó a finales de enero, pero ahora se está acabando el mes y sigue sin habilitarse. “Apelamos a que se resuelva de manera rápida y que no se cree un perjuicio a los palmeros y palmeras. Se trata de dar la máxima seguridad jurídica a las asesorías, empresas y administraciones para que puedan aplicar la medida”.