Valido: “En el Congreso hemos tenido que perseguir día a día los decretos que hicieran efectivas las ayudas pactadas para La Palma”

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha destacado este jueves, 5 de septiembre, "los compromisos puestos ya en marcha para lograr la plena recuperación social y económica de la isla de La Palma después del volcán". Al hacer balance del primer año de la XV Legislatura en el Estado, señala, la diputada nacionalista ha valorado el trabajo para mantener y hacer efectiva la bonificación del 60% del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), la continuidad de la partida anual de cien millones y otras ayudas fiscales enfocadas a la recuperación insular como la dotación financiera de ERTEs (Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo), las ayudas directas a trabajadores autónomos o el aplazamiento de hipotecas. "En el Congreso hemos tenido que perseguir día a día los decretos que hicieran efectivas las ayudas y las bonificaciones pactadas en la Agenda Canaria para La Palma", subrayó Cristina Valido.

La diputada de Coalición Canaria hizo balance del año de legislatura en una comparecencia informativa junto a Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, y Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma. Los tres representantes nacionalistas coincidieron en la importancia de la presencia de una diputada de CC en Madrid y, en el plano específico de la isla de La Palma, destacaron el “cumplimiento progresivo” de los objetivos para la recuperación insular incluidos en la Agenda Canaria y el trabajo conjunto de los nacionalistas desde las instituciones insulares en coordinación con la diputada en el Congreso. “Buena parte de los resultados logrados para que se cumpla la Agenda Canaria, y en particular todo lo relacionado con la isla de La Palma, se deben a la sinergia creada con la consejera y el presidente del Cabildo”, explicó Cristina Valido al referirse, como ejemplo, a la reciente tramitación el pasado 23 de julio de la convalidación por el Congreso de los Diputados del decreto que hizo viable la renovación del paquete de ayudas a La Palma, entre ellas la bonificación del 60% del IRPF a las rentas insulares.

En este ámbito, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso reivindicó la defensa de los intereses palmeros como un trabajo de los nacionalistas en Madrid porque, señaló Valido, “una no sale de su asombro cuando escucha a algunos representantes de otros partidos, singularmente a varios socialistas, decir que estas medidas específicas para La Palma ya estaban previstas, hay que recordar que la Agenda Canaria se basa precisamente en las exigencias al Estado para que no deje atrás a esta isla porque La Palma no necesita un compromiso temporal de uno o dos años. Eso no es suficiente, se requiere un esfuerzo continuado en el tiempo para lograr su plena recuperación”.

Nieves Lady Barreto destacó la importancia que tiene la Agenda Canaria para La Palma después del volcán y subrayó como “fundamentales” en la negociación política de Coalición Canaria las ayudas y los programas de inversiones necesarios para lograr la recuperación insular. “La bonificación del 60% del IRPF y la asignación de 100 millones de euros anuales para el plan de pagos después del volcán han sido siempre un compromiso de los nacionalistas canarios y así ha quedado plasmado en la Agenda Canaria que estamos ejecutando con el Estado”, señaló la dirigente nacionalista palmera.

Sergio Rodríguez incidió en la importancia del “trabajo político coordinado” desde las instituciones palmeras con la diputada de Coalición Canaria en el Congreso y destacó los resultados obtenidos en el primer año de legislatura. “Esta coordinación constante para los asuntos de La Palma ha permitido, por ejemplo, solucionar algunas cuestiones que al principio de la tramitación se habían quedado fuera en ámbitos tan importantes como las ayudas a los trabajadores autónomos o el aplazamiento de las hipotecas de las personas afectadas por la erupción del volcán”, explicó Sergio Rodríguez al reclamar más atención desde las instituciones del Estado porque, señaló, “en Madrid a veces parece que ven la situación de La Palma como solventada y no es así”.