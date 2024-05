Vanoostende: “El Gobierno canario ni lidera la reconstrucción, ni da solución a todos los afectados, ni protege el suelo y el paisaje de La Palma”

Alicia Vanoostende, diputada del PSOE por La Palma en el Parlamento de Canarias, ha señalado miércoles en la Cámara Autonómica que “este gobierno no lidera la reconstrucción, ni planifica ni ordena, no da solución a todos los afectados y no protege nuestro suelo y nuestro paisaje”, se indica en una nota de prensa del PSOE. Con estas palabras, añade, ha concluido la diputada socialista palmera su intervención en la sesión parlamentaria que ha aprobado el texto legislativo urbanístico de la reconstrucción del Valle de Aridane. “Un despropósito”, ha señalado, “que sale adelante con el voto favorable del bloque de partidos que sostienen al Gobierno de Canarias: CC, PP, ASG y AHÍ”.

Vanoostende recordó que “el Grupo Socialista se abstuvo en la convalidación del Decreto Ley con la voluntad de presentar enmiendas para mejorar este documento, pero cuatro meses después este Gobierno solo ha aceptado enmiendas de carácter formal y de estilo, sin entrar en el fondo”.

La diputada recuerda que “el Gobierno de Canarias ha rechazado enmiendas planteadas desde el Grupo Socialista que emanaban de propio del Consejo Consultivo y de afectados, como la propuesta de la Asociación de Vecinos (AAVV) de La Laguna.

Enmiendas, subraya, que “estaban dirigidas a que el texto legislativo atendiera las necesidades de la totalidad de las personas afectadas, como la obligación de la Administración a realizar las obras; la compra obligatoria a precio de mercado, o a la reparcelación para poder reubicar a afectados, o a recuperar el Consorcio, figura esta última que CC pedía día sí y día también, cuando estaban en campaña electoral, para cargársela en cuanto llegaron al Gobierno”.

Vanoostende señala que este documento que ha aprobado el Parlamento “es una oportunidad perdida para La Palma. Tenían la posibilidad de hacer algo grande, moderno, hacer sostenible, novedoso. Tanto con este decreto como con el agrario, tenían la oportunidad de hacer algo planificado, ordenado, con la posibilidad incluso de mejorar lo que había antes del volcán”.

En cambio, sostiene la parlamentaria socialista, “asistimos a una oportunidad perdida, que promueve un sálvese quien pueda y búsquese la vida para las personas afectadas por la erupción volcánica”.

Modificaciones

Alicia Vanoostende apuntó que “en comisión se sacó a relucir modificaciones que se hicieron a través del decreto agrario, y que se incorporan en esta ley, y que habían pasado desapercibidas para muchos”. En su comparecencia explico que “el DLn 2/2022 aprobado por el anterior Gobierno ya permitía la reconstrucción de primera vivienda afectada por el volcán sobre casi cualquier suelo de la Isla, incluso en aquellos más sensibles, como los de protección paisajística, en los que se exigía un informe previo positivo del Cabildo. Todo ello justificado por la emergencia habitacional”.

“En esta ley, se amplía no solo a primera vivienda, sino también a segundas y viviendas vacacionales, y, además, sin ningún tipo de informe previo del cabildo en los suelos de protección paisajística del Valle”, dijo. “Por tanto, se trata de 1345 viviendas que están en esta situación, según los datos oficiales”, añadió.

Vanoostende reiteró “el peligro que esto supone para este tipo de suelos en el Valle, de los que existen en Las Norias, en Hoyo del Verdugo y el más grande, todas las laderas del Bejenado. Son zonas que se desprotegen de facto, a pesar de que los cargos públicos de CC salieran en tropel a decir que eso era mentira. Léanse el texto”.

“El Gobierno debe dar respuesta a los afectados y proteger el medio, aunque la realidad es que, al final, ni una cosa ni la otra. El Gobierno ha tomado la vía fácil, con las decisiones unilaterales de Coalición Canaria, con los apoyos de los socios, no me cabe duda de la buena voluntad de ASG y AHÍ, y con el silencio y la complicidad del Partido Popular”, concluyó.