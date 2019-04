El modelo palmero Marc Castignani protagonizará la nueva editorial de la firma nacional Pablo Erroz

El programa de promoción, potenciación y profesionalización del sector creativo y textil de La Palma (Isla Bonita Moda) ha cerrado un acuerdo con la firma de moda Pablo Erroz para que el modelo imagen de Isla Bonita Moda, Marc Castignani, protagonice su nueva editorial de moda. Esta acción está encaminada a seguir contribuyendo a la promoción y profesionalización exterior del sector, que vincula no sólo a firmas de moda sino también a modelos, se informa en nota de prensa.

“Que una firma de carácter internacional se fije en el potencial existente en nuestra isla traduce el buen trabajo que se está desarrollando actualmente a través de Isla Bonita Moda, no sólo en contribuir al desarrollo económico y posicionamiento de las firmas adscritas, sino también cumpliendo una labor de formación, acompañamiento y promoción de los jóvenes con talento de La Palma que, como Marc Castignani, empezaron como modelos amateur y que ahora pisan las mejores pasarelas de nuestro país” asegura Jordi Pérez, consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma.

“No tengo palabras para describir todo lo que siento en este momento. Aún recuerdo cuando me presenté en 2016 al casting de modelos amateur que convocaba el Isla Bonita Love Festival. Jamás creí que podría llegar a protagonizar las editoriales de firmas tan importantes en nuestro país como lo es Pablo Erroz. Isla Bonita Moda me ha permitido formarme como modelo, aprender a valorar el trabajo en equipo y ver lo importante que es la constancia y el sacrificio a la hora de conseguir mis metas,” asegura el modelo Marc Castignani emocionado.

Pablo Erroz por su parte afirma “participar en Isla Bonita Moda es para nosotros toda una oportunidad viendo el funcionamiento y el nivel de trabajo del proyecto. Estamos muy contentos de las sinergias que se crean con este tipo de acciones y sin duda, nuestra última colección encaja a la perfección con los entornos de La Palma. Contar con Marc Castignani para que protagonice nuestra nueva editorial como modelo revelación de la isla ha sido todo un acierto. Marc es un chico muy polifacético y con una amplia trayectoria profesional por delante y un feeling idóneo que casa con la nueva era de modelos. Tenemos muchísimas ganas de poder seguir trabajando con él en más proyectos y crear un vínculo fuerte” asegura el diseñador.

Sobre Pablo Erroz

Pablo Erroz es una marca de ropa creada en 2012 por el diseñador que da nombre y vida a la misma. Bajo una dimensión artística y un espíritu libre, el color, la música, lo contemporáneo y la cultura pop acompañan siempre al proceso creativo. Apostando por el propio individuo y la sinergia entre personas y situaciones, la ropa ya no entiende de género y encuentra a su match. Clothing + leather goods con siluetas atrevidas y deportivas, junto a un acercamiento a la artesanía y un love a la prenda exterior. Apodado por VOGUE como digno “heredero del cool neoyorkino”, la marca cuenta con varios reconocimientos como los premios Onda Cero al diseño, Barcelona Designers Collective, así como mejor diseñador masculino español en el prestigioso Woolmark Prize. Desde sus inicios la marca ha ido presentando las colecciones en diferentes plataformas como MBFWMadrid, Viena Fashion Week y actualmente bajo el marco 080 Barcelona Fashion. En 2016 el portal WGSN lo incluye en su sección “brands to watch” y en 2018 es finalista en Who`s on Next de Vogue España. Creyendo desde el principio en la importancia de unir sinergias, Pablo Erroz también colabora activamente para otras marcas nacionales e internacionales.