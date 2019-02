Taller Cutillas apoya a los enfermos de Alzheimer en La Palma como empresa responsable

Taller Cutillas apoya a los enfermos de Alzheimer como empresa responsable. “Desde su fundación en 1948, ha sido un referente en el tejido comercial y empresarial de La Palma. Setenta años después sigue siéndolo y, ahora, con un fuerte componente solidario, porque esta empresa palmera se ha comprometido con la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Palma (AFA La Palma) a ser socialmente responsable con el colectivo de personas afectadas por el Alzheimer”, se informa en nota de prensa.

Juan Cutillas Morales, en representación de Taller Cutillas, expuso las razones que llevó a esta empresa a suscribir este acuerdo de colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Palma (AFA La Palma): “El día a día de muchas personas está marcado por el Alzheimer. No solamente para enfermos sino también para los familiares y cuidadores. Taller Cutillas, como empresa socialmente responsable, no puede quedarse atrás ante estas cuestiones. Nuestra empresa mantiene su compromiso y respaldo a las actividades sociales, culturales y deportivas de todo tipo, siguiendo los valores, principios y pilares sobre los que se fundó hace ya 70 años”. “Como empresa palmera no podemos mirar para otro lado en estas cuestiones. Nos caracteriza un firme compromiso social basado en criterios éticos y de respeto con las personas y el medio ambiente y consideramos que son necesarias estas pequeñas acciones que mueven el mundo”, añadió.

Se estima que en La Palma hay más de 5.000 personas afectadas por la enfermedad del Alzheimer. Este colectivo incluye no solo a quienes han sido diagnosticados, sino también a sus familiares más cercanos y cuidadores principales. Dado el perfil de la población palmera, este número continuará incrementándose en los próximos años.

Para atender a este colectivo, AFA La Palma es la única entidad en la Isla que presta servicios especializados que cubren un abanico que va desde la atención en el hogar, hasta las Unidades Terapéuticas en diversos municipios y los servicios de información, orientación y apoyo psicológico, entre otros.

El respaldo que brindan empresas como Taller Cutillas es “una de las bases fundamentales en las que se sustenta la asociación para dar continuidad a esa atención especializada y a la futura demanda de servicios por parte de la población palmera”.